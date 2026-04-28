"Sociedades de inteligencia artificial": la nueva apuesta de Federico Sturzenegger

El Gobierno buscará crear entidades jurídicas que no tienen humanos, solo programas. El objetivo es que agentes de todo el mundo se incorporen

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, anunció que impulsa en el Congreso una serie de reformas legislativas para modernizar la economía argentina y fortalecer la libertad económica. La más novedosa busca crear "sociedades de inteligencia artificial", para crear un polo en Argentina y que paguen impuestos en el país.

Cómo serán las sociedades de IA que propone Federico Sturzenegger

Sturzenegger propone una reforma a la Ley de Sociedades con el objetivo de modernizar y digitalizar el régimen societario.

El capítulo más novedoso propone permitir la creación de "sociedades de inteligencia artificial", es decir, entidades jurídicas que no tienen humanos, sino que son solo programas.

Inspirado en el modelo de Irlanda, el objetivo es crear un marco jurídico atractivo para que agentes de IA de todo el mundo se incorporen en Argentina.

Esto permitiría al país gravar la producción de estos agentes (que se estima representarán el 90% del PBI mundial en el futuro) aunque operen globalmente.