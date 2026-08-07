Caputo pone una pared de u$s11.000 millones para frenar al dólar y la City anticipa más intervención

El precio del dólar sigue desafiando el techo que puso el ministro Luis Caputo. El tipo de cambio oficial mayorista bordea los $1.500, límite que desde hace más de un mes el Gobierno intenta a toda costa que no sobrepase. De hecho, gran parte de la estabilidad cambiaria por debajo de esa línea se explica con una abultada cifra: más de u$s11.000 millones en oferta de cobertura cambiaria por parte del sector público a inversores a través de instrumentos dólar linked y futuros de dólar. Los analistas prevén más intervenciones del Gobierno, en su objetivo de mantener al dólar planchado.

La estrategia del equipo económico para mantener al dólar a raya se combina con menor ritmo en las compras de reservas en el mercado de cambios: el miércoles, por ejemplo, el Banco Central desaceleró las compras diarias hasta u$s8 millones, el nivel más bajo del año, a excepción de las dos jornadas con saldos neutros (2 de enero y 28 de julio). En las cuatro primeras jornadas de la semana, acumuló compras por apenas u$s95 millones, muy inferior a los montos que se observaban semanas atrás.

La autoridad monetaria evita así ejercer mayor presión sobre la demanda de dólares, en un escenario de mayores compras por parte del sector privado y moderación en la oferta de los exportadores. Sin embargo, los tenues registros diarios se compensan con compras abultadas en jornadas puntuales, tal como ocurrió en julio, explicadas por el ingreso de dólares provenientes de las emisiones de títulos de deuda corporativa y provincial en el exterior. Estas últimas permitieron acelerar el acumulado de compras del año, que ya supera los u$s13.400 millones.

Fuerte intervención para mantener al dólar por debajo de $1.500

En las últimas jornadas, nuevamente, se observaron fuertes subas en los volúmenes operados en instrumentos dólar linked, los cuales el equipo económico ha estado utilizando para ofrecer cobertura cambiaria a los inversores y aplacar así la presión sobre el precio de la divisa. Al mismo tiempo, volvió a ampliarse el interés abierto en los contratos de futuros de dólar, operatoria que en gran parte el mercado le adjudica al Banco Central en su objetivo de ofrecer cobertura cambiaria para calmar al tipo de cambio oficial a través de esa vía.

El equipo de research de PPI estima que en julio el otorgamiento de cobertura cambiaria por parte del sector público consolidado (BCRA y Tesoro) avanzó más de u$s5.000 millones, lo que implicó una aceleración tras los u$s3.000 millones del mes previo, teniendo en cuenta las operaciones tanto en el mercado de dólar linked como en el de futuros de dólar. De esta manera, el stock total habría ascendido a más de u$s11.200 millones.

"En julio, la expansión de la cobertura cambiaria estuvo liderada por instrumentos linkeados al dólar. Se colocaron u$s3.467 millones en el dual Tamar/Dólar linked con vencimiento en enero 2028 (luego de la elección presidencial), mientras que el stock de títulos dólar linked ‘puros’ en manos privadas aumentó otros u$s1.280 millones, entre colocaciones primarias e intervenciones del Banco Central en el mercado secundario", detalla.

De acuerdo con el cálculo, el stock de más de u$s11.200 millones al cierre de julio implicó un incremento de alrededor de u$s8.000 millones en apenas dos meses, con una mayor aceleración durante el último mes (u$s5.000 millones). A pesar del repunte, aún se encuentra unos u$s4.000 millones por debajo del pico de casi u$s15.300 millones que alcanzó en octubre del año pasado, previo a las elecciones legislativas, impulsado por la incertidumbre electoral.

A lo anterior se suma una operación adicional que realizó Caputo, que pasó casi inadvertida, con baja repercusión en el mercado y en los medios: el 28 de julio, jornada de gran presión cambiaria por el fixing de la letra dólar linked D31L6, el Tesoro vendió u$s145 millones en el mercado de cambios, según se desprende de los registros oficiales. Se trató de la primera vez que realizó una venta directa de dólares en el mercado desde octubre del año pasado, durante la mencionada tensión preelectoral. El mismo día, el BCRA no compró reservas y, según cálculos privados, habría vendido unos u$s415 millones en títulos dólar linked.

El Gobierno frena el dólar por debajo de $1.500 con fuerte intervención

Los movimientos de las últimas semanas parecen dejar muy claro que el Gobierno no quiere que el tipo de cambio supere la línea de $1.500 en el segmento oficial mayorista y el mercado lo nota cada vez más. De hecho, prefiere desacelerar las compras diarias de divisas (incluso, llevarlas a cero, como ocurrió la semana pasada) antes que presionar al tipo de cambio al alza. Cabe resaltar también que puede darse ese "lujo" gracias al enorme stock de dólares que compró desde el arranque del año, con resultados muy por encima de lo esperado que lo llevaron a superar rápidamente las metas del FMI.

La consultora 1816 afirma que, a pesar de las contundentes señales, el tipo de cambio sigue muy cerca de los $1.500 y en las próximas jornadas se observará si será necesario una mayor tasa a 1 día para evitar que la cotización supere esa línea. Esta posible disyuntiva la lleva a preguntarse si para el equipo económico es más importante la estabilidad del tipo de cambio o la estabilidad de las tasas de interés, dos objetivos alcanzados de manera simultánea este año.

"Nuestra impresión es que la prioridad del Gobierno es lo cambiario, pero el trade-off sin dudas existe. Este será un debate fundamental para las próximas jornadas, pero sobre todo pensando en el año que viene, dado que en 2025 el Gobierno demostró que la tasa de interés podía valer literalmente cualquier cosa (la tasa de pases entre bancos llegó a las tres cifras) para contener la presión cambiaria. Por lo pronto, destacamos que en los últimos dos días el Banco Central tomó menos de $0,9 billones al día en repo, algo que no pasaba desde febrero", afirma la consultora.