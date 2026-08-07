Distintas consultoras dan cuenta de que la inflación en el país rondará el 2%. Qué pasó en la CABA. Por qué la clave está en los alimentos

El dato en la mañana del viernes sorprendió al mercado.

La inflación de julio en la Ciudad de Buenos Aires trepó al 2,9%, bastante por encima de las previsiones que manejan economistas para el índice nacional que difundirá el INDEC la próxima semana.

A primera vista, la diferencia parece encender una señal de alerta sobre una eventual aceleración de los precios. Sin embargo, distintas consultoras que monitorean semanalmente la evolución de los precios en el país plantean que no hay que confundirse.

Un informe de la consultora PxQ apuntó hoy que el IPC podría ubicarse cerca del 2%. Distintas consultoras fueron en el mismo sentido.

Por qué el dato de CABA no refleja la inflación nacional

La clave está en la composición de ambos índices: el receso invernal tuvo un impacto extraordinario sobre los rubros vinculados al turismo, que tienen un peso mayor dentro de la metodología utilizada por la Ciudad que en la medición nacional.

Durante julio, los mayores incrementos se observaron en:

Servicios de alojamiento: +29,1%

Paquetes turísticos: +26%

Transporte aéreo: +21,7%

Alquiler de la vivienda: +1,8%

Todos estos componentes empujaron con fuerza el IPC porteño, pero su incidencia es menor dentro del índice elaborado por el INDEC.

De hecho, PxQ realizó un ejercicio de sensibilidad que muestra el efecto de esa diferencia metodológica: si al IPC de la Ciudad se le descuenta el mayor impacto de esos rubros, el índice nacional resultaría aproximadamente 0,9 puntos porcentuales inferior. En otras palabras, una inflación del 2,9% en CABA puede convivir con un IPC nacional en torno al 2%, sin que exista una contradicción entre ambos indicadores.

Eso no significa que el dato del INDEC ya esté definido. El informe advierte que todavía quedan variables decisivas por conocer, especialmente la evolución del rubro "Alimentos y bebidas no alcohólicas", que representa casi el 30% de la canasta utilizada por el organismo nacional y suele tener un fuerte impacto sobre el resultado final.

Alimentos: el factor clave que definirá el IPC de julio

El comportamiento de los alimentos terminará siendo el principal factor para determinar si la inflación logra mantenerse cerca del objetivo que espera el mercado o si, por el contrario, muestra una aceleración.

Según las estimaciones de PxQ, si ese rubro registra una variación cercana al 1,3%, el IPC nacional podría ubicarse entre 1,8% y 2,1%. Pero si los alimentos avanzan alrededor de 1,6%, el índice podría desplazarse hacia la zona del 2,3%.

El propio comportamiento de la inflación porteña también deja pistas sobre qué fue lo que impulsó el dato de julio.

Los productos estacionales aumentaron 10,9%, muy por encima del IPC núcleo (2,2%) y de los precios regulados (3%). Además, las divisiones Restaurantes y hoteles, Recreación y cultura, Vivienda y Transporte explicaron más del 60% de la variación mensual.

En definitiva, el salto del IPC de la Ciudad no implica necesariamente que la inflación nacional haya retomado una tendencia alcista: más bien refleja el efecto puntual que tuvo la temporada de vacaciones de invierno sobre determinados servicios.

La verdadera prueba llegará cuando el INDEC publique su medición nacional y, sobre todo, cuando se conozca cuánto aumentaron los alimentos, el rubro que sigue teniendo la mayor capacidad para definir el rumbo de la inflación.