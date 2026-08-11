Carrefour con 60% de descuento en electrodomésticos y aspiradoras robot en oferta

Carrefour ofrece descuentos en pequeños electrodomésticos durante agosto. Hay aspiradoras robot, cafeteras, batidoras y otros productos con hasta 60%

Para quienes buscan comprar electrodomésticos y ahorrar durante agosto, la cadena de supermercados Carrefour ofrece una selección de productos con descuentos de hasta 60% en su tienda online. La propuesta incluye aspiradoras robot, cafeteras, batidoras, exprimidores, jarras eléctricas y otros artículos para la cocina y el hogar.

La propuesta incluye marcas como iRobot, Black+Decker, Daihatsu, Atma, Moulinex, Ariete, Ranser, Bluesky, Sansei y Codini. Dentro del listado aparecen algunas rebajas que superan el 50%, mientras que otros productos tienen descuentos de entre 30% y 48%.

Qué electrodomésticos se pueden comprar en Carrefour con hasta 60% de descuento

La oferta de Carrefour reúne electrodomésticos y productos para el hogar con descuentos de hasta 60%, desde aspiradoras robot y equipos de limpieza hasta cafeteras, batidoras, multiprocesadoras, jarras eléctricas y tostadoras

Hay alternativas para distintos presupuestos, con precios que arrancan en $14.999 y rebajas que superan el 50% en algunos productos.

Entre las promociones más destacadas aparecen la iRobot Roomba 692 R692020, con 60% de descuento, la Aspiradora sopladora Midow 1000W y la Cafetera De Filtro Quint 1.2 Litros Digital Negra, ambas con 51% de rebaja.

Aspiradoras y productos de limpieza

Dentro de la selección aparecen algunas de las mayores rebajas de la campaña, encabezadas por una aspiradora robot iRobot.

iRobot Roomba 692 R692020: $419.999 / 60% de descuento

$419.999 / 60% de descuento iRobot Roomba Combo i5 I517020: $857.999 / 44% de descuento

$857.999 / 44% de descuento Aspiradora sopladora Midow 1000W: $79.999 / 51% de descuento

$79.999 / 51% de descuento Black+Decker Duo Pro Max: $559.999 / 42% de descuento

Cafeteras

La propuesta también incluye distintos modelos de cafeteras eléctricas, con alternativas de diferentes capacidades y precios.

Cafetera De Filtro Quint 1.2 Litros Digital Negra: $43.999 / 51% de descuento

$43.999 / 51% de descuento Cafetera Daihatsu D-CF1000 : $33.999 / 43% de descuento

: $33.999 / 43% de descuento Cafetera Sansei CASA9118BP: $23.999 / 41% de descuento

Batidoras y multiprocesadoras

Para la cocina, Carrefour ofrece batidoras y procesadoras con descuentos de hasta casi 50%.

Multiprocesadora Atma Home AAMM109P : $14.999 / 47% de descuento

: $14.999 / 47% de descuento Batidora de mano Bluesky BCA-BHM150 : $39.990 / 36% de descuento

: $39.990 / 36% de descuento Batidora planetaria Ranser Cuomo 5 litros: $118.999 / 34% de descuento

Exprimidores y jarras eléctricas

Entre los productos de menor tamaño también hay opciones con descuentos para renovar distintos elementos de la cocina.

Exprimidor Moulinex Vitapress Juguera Extractor: $ 40.774,29 / 3O% de descuento

$ 40.774,29 / 3O% de descuento Exprimidor Eléctrico de jugo vintage ariete cítricos 85 W celeste: $ 188.579,30 / 3O% de descuento

$ 188.579,30 / 3O% de descuento Jarra eléctrica Codini Corte Mate P18MAN: $17.990 / 40% de descuento

$17.990 / 40% de descuento Jarra eléctrica Bluesky BWK17S: $28.990 / 36% de descuento

Tostadoras

En el segmento de tostadoras y sandwicheras, hay distintos modelos con descuentos de hasta 37%, con precios que parten desde $57.999.

Tostadora digital Peugeot Limoges Panel Digital 1000w Plateado : $ 98.594,37 / 37% de descuento

: $ 98.594,37 / 37% de descuento Tostadora 2 rodajas Daihatsu Brezel TA017296-GS 800W Inox.: $ 57.999,00 / 34% de descuento

$ 57.999,00 / 34% de descuento Tostadora Moulinex Subito 3 Inox 720 W 2 Ranuras Outlet: $ 76.789,29 / 30% de descuento

$ 76.789,29 / 30% de descuento Tostadora Vintage Ariete 4 Panes Celeste 1600w: $ 215.459,30 / 30% de descuento

Qué opciones de pago ofrece Carrefour

Además de las rebajas en los electrodomésticos, Carrefour cuenta con beneficios propios de su sistema financiero. Entre ellos, ofrece 3 cuotas sin interés con la Tarjeta de Crédito de Carrefour Banco y un 10% de descuento sin tope con la Cuenta Digital de Carrefour Banco.

De esta manera, quienes estén evaluando comprar alguno de los productos de la selección pueden revisar, además del precio promocional, si el medio de pago elegido permite acceder a alguno de estos beneficios.

Las condiciones, los precios y los porcentajes de descuento pueden variar según el producto, la disponibilidad y la promoción vigente, por lo que conviene verificar la información actualizada antes de finalizar la compra.