Los salarios de las empleadas domésticas acumularon cuatro aumentos durante 2026. Cuánto se paga según la categoría, las horas trabajadas y los adicionales

Contratar una empleada doméstica implica asumir un empleo registrado, cuyo salario o sueldo depende de la categoría, la cantidad de horas de trabajo, la modalidad con o sin retiro y los adicionales que correspondan.

En agosto de 2026 no rige un nuevo aumento salarial. Por eso, para calcular cuánto cuesta este empleo, deben tomarse como referencia los valores establecidos en julio, cuando se completó la incorporación al salario básico de una suma no remunerativa acordada previamente.

La escala vigente establece los siguientes valores:

Supervisores: $4.438,77 por hora y $553.725,91 mensuales con retiro; $4.829,13 por hora y $612.673,11 mensuales sin retiro.

$4.438,77 por hora y $553.725,91 mensuales con retiro; $4.829,13 por hora y $612.673,11 mensuales sin retiro. Personal para tareas específicas: $4.223,25 por hora y $517.006,43 mensuales con retiro; $4.597,18 por hora y $571.426,17 mensuales sin retiro.

$4.223,25 por hora y $517.006,43 mensuales con retiro; $4.597,18 por hora y $571.426,17 mensuales sin retiro. Caseros: $3.996,45 por hora y $505.302,76 mensuales.

$3.996,45 por hora y $505.302,76 mensuales. Asistencia y cuidado de personas: $3.996,45 por hora y $505.302,76 mensuales con retiro; $4.435,86 por hora y $558.972,92 mensuales sin retiro.

$3.996,45 por hora y $505.302,76 mensuales con retiro; $4.435,86 por hora y $558.972,92 mensuales sin retiro. Tareas generales: $3.733,72 por hora y $458.053,22 mensuales con retiro; $3.996,45 por hora y $505.302,76 mensuales sin retiro.

Estos importes corresponden a los salarios mínimos y no representan por sí solos el costo laboral total que debe afrontar el empleador.

Cuánto aumentaron los salarios de las empleadas domésticas durante 2026

El año tuvo varias actualizaciones para el personal de casas particulares. La última paritaria estableció cuatro incrementos consecutivos:

Abril: 1,8%.

Mayo: 1,6%.

Junio: 1,5%.

Julio: 1,4%.

El último porcentaje se aplicó sobre los haberes de julio, por lo que la escala resultante es la que continúa vigente durante agosto.

A esto se sumó la incorporación al salario básico de una suma no remunerativa acordada previamente. La primera mitad había sido incorporada en abril y el 50% restante pasó a formar parte del salario en julio.

Por eso, aunque agosto no presenta un nuevo porcentaje de aumento, los salarios vigentes ya reflejan el efecto acumulado de las actualizaciones y la incorporación de esa suma.

Qué adicionales pueden aumentar el sueldo

El salario básico puede incrementarse cuando corresponde aplicar determinados adicionales.

Uno de ellos es el adicional por antigüedad, que equivale al 1% del salario mensual por cada año trabajado dentro de la misma relación laboral.

Para calcular este beneficio, la antigüedad se computa desde el 1 de septiembre de 2020 y el adicional comenzó a pagarse en septiembre de 2021.

También existe un adicional por zona desfavorable, que actualmente alcanza el 31% del salario mínimo para quienes trabajan en determinadas zonas del país.

El beneficio comprende a las trabajadoras de:

La Pampa.

Río Negro.

Neuquén.

Chubut.

Santa Cruz.

Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.

Partido bonaerense de Patagones.

Cómo se calcula el sueldo según las horas trabajadas

La modalidad de liquidación también depende de la cantidad de horas que la trabajadora presta servicios para un mismo empleador.

Cuando la jornada alcanza las 24 horas semanales o más , se toma como referencia el salario mensual correspondiente a la categoría y se calcula de manera proporcional cuando no se cumple una jornada completa.

, se toma como referencia el salario mensual correspondiente a la categoría y se calcula de manera proporcional cuando no se cumple una jornada completa. Si la prestación es de menos de 24 horas semanales, en cambio, corresponde utilizar el valor establecido por hora.

Además, si una trabajadora realiza actividades correspondientes a diferentes categorías, debe cobrar la remuneración correspondiente a aquella que tenga el salario mínimo más elevado.

Qué cambia para las empleadas domésticas con la nueva reforma laboral

La reforma laboral también modificó algunos aspectos específicos del régimen de casas particulares, que continúa regulado principalmente por la Ley 26.844.

Uno de los cambios más importantes está relacionado con el período de prueba. La nueva normativa establece un plazo de seis meses para los contratos por tiempo indeterminado, en reemplazo del esquema anterior, que contemplaba períodos mucho más breves según la modalidad de contratación.

Durante ese lapso, cualquiera de las partes puede finalizar la relación sin expresar una causa y no corresponde indemnización por despido.

La reforma también establece que el empleador no puede volver a contratar a la misma persona utilizando nuevamente un período de prueba.

Qué derechos se mantienen

La reforma no elimina los principales derechos del personal de casas particulares.

Continúan vigentes, entre otros:

La jornada máxima de 8 horas diarias y 48 horas semanales.

El descanso semanal de 35 horas consecutivas.

Las vacaciones.

Las licencias por maternidad.

La indemnización por antigüedad equivalente a un mes de sueldo por cada año trabajado.

El régimen especial establecido por la Ley 26.844.

La Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares.

El costo de tener una empleada doméstica no es solo el salario

Para determinar cuánto cuesta realmente contratar una empleada doméstica en 2026, el empleador debe considerar el salario correspondiente a la categoría, la cantidad de horas trabajadas y los adicionales que correspondan.

A ese monto se suman además las obligaciones laborales y previsionales vinculadas al empleo registrado, por lo que el salario mínimo publicado no debe confundirse con el costo final de contratación.

Así, en agosto de 2026, una trabajadora de tareas generales con retiro tiene un salario mínimo mensual de $458.053,22, mientras que para la modalidad sin retiro el mínimo asciende a $505.302,76, antes de contemplar los adicionales que pudieran corresponder.