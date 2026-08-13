El ministro aseguró que "no habrá problemas con el dólar" durante el año electoral. Los números que respaldan el optimismo oficial. ¿Alcanzarán?

"El flujo de dólares es cada vez más alto, esto garantiza que no vamos a tener problemas en el tipo de cambio, como supimos tener en el pasado", aseguró Luis Caputo a inversores que atentamente lo escuchaban en la Bolsa de Comercio de Córdoba. "Van a estar entrando muchas más inversiones", completó.

El ministro tomó nota de lo que, de a poco, empieza a sobrevolar el mercado financiero. La posibilidad de que la Argentina, una vez más, se acerque a instancias de fuerte tensión cambiaria.

Es lo que sucedió en la previa de las últimas elecciones, sin importar que fueran presidenciales -como las que habrá en 2027- o de medio término.

Esta vez será diferente, prometen en el equipo económico. Los funcionarios, de hecho, vienen acentuando que se están preparando para lo que viene armando una especie de escudo de dólares, con un programa financiero que ya fue presentado en sociedad.

El ingreso de dólares por exportaciones puede marcar un récord en 2026

Más allá de las opiniones de cada uno, hay una cuestión que luce indiscutible. Habrá para lo que queda de esta gestión de Javier Milei un enorme flujo de billetes verdes.

La cuestión a discernir es si alcanzarán para ahuyentar fantasmas, a la hora de analizar el mercado cambiario.

En los hechos, hay una montaña de dólares que empieza a tomar forma y que explica, en buena medida, el optimismo del Gobierno sobre el frente cambiario. La Argentina se encamina a cerrar 2026 con un ingreso de divisas por exportaciones que podría marcar un récord histórico, mientras el superávit comercial también alcanzaría un nivel nunca visto.

El dato central es contundente. De acuerdo a la última estimación realizada por el Estudio Broda, las exportaciones totales podrían alcanzar los u$s104.500 millones este año, con un crecimiento del 20% respecto de los u$s87.111 millones registrados durante 2025.

Es decir, ingresarán al país unos u$s17.389 millones adicionales por ventas al exterior.

Las importaciones están proyectadas en u$s75.450 millones, prácticamente en el mismo nivel del año pasado, producto de la falta de empuje de la industria y un consumo planchado, cuando habían alcanzado los u$s75.791 millones.

El resultado de esa combinación es un superávit comercial estimado en u$s29.050 millones, muy por encima de los u$s11.320 millones de 2025. Son casi u$s17.700 millones más de saldo positivo en apenas un año.

El boom que viene del campo, la energía y la minería

La explicación de semejante salto exportador está repartida en varios sectores, aunque hay tres motores que sobresalen: agro, energía y minería.

Las exportaciones agrícolas podrían llegar este año a u$s44.600 millones, contra u$s36.413 millones de 2025. El incremento sería de 22%, con un aporte adicional de más de u$s8.000 millones.

Detrás de esa cifra hay un fenómeno productivo que merece atención. La cosecha agrícola 2025/26 alcanzaría un récord de 168,8 millones de toneladas, un 22% más que en la campaña anterior.

Siempre en base a las estimaciones de Broda, el salto es particularmente fuerte en algunos cultivos. La producción de maíz treparía 38%, hasta 71,5 millones de toneladas, mientras que el trigo aumentaría nada menos que 50%, hasta 27,7 millones de toneladas. La soja, en cambio, mostraría una leve caída de 3%, hasta las 49,5 millones de toneladas.

El saldo comercial energético podría alcanzar los u$s14.700 millones, casi el doble de los u$s7.829 millones de 2025. El crecimiento proyectado es de u$s6.871 millones, un 88%.

La transformación del sector energético es quizás uno de los datos estructurales más importantes de la balanza comercial argentina. El país pasó de tener un déficit energético de u$s6.478 millones en 2014 a registrar superávit en los últimos años, y las proyecciones muestran que el excedente podría seguir creciendo con fuerza.

De hecho, el escenario oficial contempla que el saldo energético llegue a u$s19.500 millones en 2027, u$s22.000 millones en 2028, u$s26.000 millones en 2029 y u$s31.000 millones en 2030.

La minería es el tercer gran protagonista. Las exportaciones del sector llegarían a u$s9.200 millones, un 51% más que en 2025.

Por eso la frase de Caputo sobre el dólar debe leerse en ese contexto. El ministro no está planteando solamente que el Gobierno tendrá capacidad para intervenir en el mercado cambiario.

La apuesta es más profunda: que la propia dinámica del sector externo reduzca la posibilidad de una escasez de divisas.

Y esa diferencia luce central para un año electoral.

Vacuna contra una corrida cambiaria

En un escenario potencial con una mayor demanda de cobertura cambiaria, la existencia de un flujo exportador récord funciona como una defensa natural frente a eventuales episodios de tensión.

Todo eso conforma el escenario sobre el cual Caputo se anima a asegurar que "el dólar no será un problema durante el año electoral".

La apuesta del Gobierno, en definitiva, es que 2026 marque un punto de inflexión en la disponibilidad de divisas. No solamente por una coyuntura favorable, sino por una combinación que pretende ser más permanente: una Argentina con más producción agropecuaria, más energía, más minería y una balanza comercial cada vez más superavitaria.

En este contexto, la apuesta es a que -adicionalmente- ingresen divisas provenientes del RIGI, un programa armado para que los sectores "ganadores" del actual modelo económico se vean tentados también a ingresar dólares.

¿Serán suficientes para atravesar el sofocón de la campaña 2027?