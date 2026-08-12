El ministro de Economía se refirió a la desconfianza que dejó la política y apuntó contra el kirchnerismo y Kicillof: "No vuelven nunca más"

El ministro de Economía, Luis Caputo, habló este miércoles ante empresarios en la Bolsa de Comercio de Córdoba (BCC) y anticipó que el Gobierno prepara un nuevo anuncio relacionado con el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) por hasta u$s50.000 millones.

Además, Caputo disparó contra el kirchnerismo y apuntó contra Axel Kicillof: "No vuelven a gobernar nunca más"

Según explicó el funcionario, este flujo de inversiones permitirá garantizar recursos para los próximos años y será uno de los factores que contribuirán a sostener el crecimiento de la economía en el largo plazo.

"Esto es solamente de los RIGI que hemos aprobado, que son un tercio de la totalidad. En breve se van a enterar de que son un cuarto porque van a venir alguno que otro RIGI por hasta u$s50.000 millones", sostuvo durante su exposición en el Ciclo de Coyuntura que organiza la BCC.

Hasta el momento, se presentaron 43 proyectos bajo el RIGI por un monto total de u$s148.229 millones. De ese universo, el Gobierno aprobó 23 iniciativas por u$s49.766 millones, según los datos que compartió Caputo.

Luis Caputo reiteró que no habrá problemas con el dólar en 2027

Durante su exposición, el ministro también volvió a apuntar contra las consecuencias que, según su mirada, dejaron las decisiones políticas y económicas de las últimas décadas sobre la confianza de los argentinos.

"Nos han estado haciendo bullying por años", resumió frente a los empresarios, en referencia a los temores que todavía persisten 25 años después del corralito y que se reflejan, entre otras cuestiones, en la desconfianza hacia el peso y el sistema bancario.

Caputo sostuvo que el Gobierno busca revertir esa situación y afirmó: "Lo que estamos haciendo hoy es reconstruir el país, porque si bien en estos últimos 25 años no estuvimos en ninguna guerra, desde el punto de vista económico e institucional Argentina ha sido arrasada".

Para el ministro, las sucesivas crisis económicas no fueron únicamente consecuencia de desequilibrios económicos, sino también de decisiones políticas que no permitieron resolver los problemas de fondo.

"Argentina nunca evitó una crisis, Argentina siempre que tuvo una situación económica complicada cayó en crisis, y al caer en crisis, uno piensa que es un tema económico, pero detrás de ese tema económico hay una decisión política. ¿Por qué digo que hay una decisión política detrás de eso? Porque no se decidió atacar de raíz el problema", sostuvo.

En esa línea, Caputo remarcó que la desconfianza de los argentinos hacia la moneda y las instituciones se construyó durante años.

"Hemos vivido agresiones constantes, que eso es lo que hace que hoy la gente tenga ese temor innato. No es que el argentino nazca con un gen de temor hacia nuestra moneda, instituciones y política. Es que la política les inculcó ese temor. Eso ha hecho un daño enorme".

El funcionario volvió a utilizar el corralito como ejemplo para explicar esa conducta. "Uno puede decir: ‘El corralito pasó hace 25 años; todavía la gente hoy tiene miedo y pierde plata teniendo dólares abajo del colchón porque no se anima a llevarlos al banco’. Nos han estado haciendo bullying por años", insistió.

En tanto, reiteró que el año próximo, de elecciones, no habrá turbulencias con el dólar. Dijo que no terminan de levantar el cepo por "sobreprecaución" y descartó que el año próximo de elecciones vayan a existir problemas con el dólar. "Ya saben lo que vamos a hacer. Es lo que estamos haciendo. La gente y nosotros somos optimistas; 2027 será muy positivo", sostuvo.

Luis Caputo apuntó contra Axel Kicillof: "No vuelve a gobernar nunca más"

Durante su exposición, Caputo también se refirió a Axel Kicillof y sostuvo que el gobernador bonaerense no tiene posibilidades de llegar a la Presidencia.

Aunque Kicillof todavía no lanzó formalmente su candidatura, el ministro afirmó: "Creo que el kirchnerismo no vuelve a gobernar nunca más. Creo que no hay nadie en la política que crea que el kirchnerismo pueda volver a gobernar, que Kicillof pueda volver a gobernar".

Caputo incluso planteó por qué distintos referentes del peronismo no se acercan al gobernador bonaerense si, según algunas interpretaciones, podría ser uno de los candidatos con mayores posibilidades electorales.

"Cristina no se quiere juntar, La Cámpora no se quiere juntar, Massa no se quiere juntar, los gobernadores no se quieren juntar. ¿Cómo es entonces? Tienen al tipo que puede ganar, pero no lo quiere nadie, nadie quiere volver a gobernar. La realidad es que todo el mundo sabe que no hay ninguna posibilidad, literalmente ninguna, de que Kicillof sea presidente, hasta él lo sabe. Por qué lo levantan es la pregunta", planteó.

De cara al próximo año, Caputo también descartó que el Gobierno vaya a implementar un "plan platita" con fines electorales y cuestionó la idea de que 2027 vaya a ser necesariamente un año marcado por medidas de estímulo al consumo.

"Yo espero que la gente se va a dar cuenta más pronto que tarde que el riesgo de volver al pasado no está y eso va a generar un optimismo enorme", aseguró el ministro al referirse a las medidas que prepara el equipo económico.

Qué dijo Caputo sobre la caída de la industria

El ministro también se refirió a las dificultades que atraviesa la industria y volvió a cuestionar el desempeño del sector durante los gobiernos anteriores.

Según Caputo, pese a que los consumidores argentinos pagaban precios más elevados que en otros países, la industria cayó 10% durante ese período. El funcionario extendió la crítica al comercio y la construcción.

"Nos debemos haber gastado casi 15 puntos del producto y no heredamos las autopistas europeas. ¿Dónde fue esa plata? Todos los sabemos. Vamos a decir las cosas como son", afirmó.

Se trata de la segunda oportunidad en la que Caputo cuestiona públicamente la evolución de la industria. En una exposición anterior, durante un evento de la Cámara de Agentes de Bolsa, había afirmado: "La industria en esos años, en el modelo de los cracks anteriores, cayó 10% a pesar de estar subsidiada en tarifas por todos los argentinos, porque todos los boludos como nosotros pagábamos las cosas 10 veces lo que valían. Para todos los tarados que hablan de la industria...".

En otro tramo de su exposición, el ministro sostuvo que en dos años habrá un cambio "fenomenal" en el nivel de infraestructura del país.

Según explicó, parte de ese proceso estará relacionado con las concesiones de rutas nacionales a empresas privadas en las que ya trabaja el Gobierno. También destacó el trabajo conjunto con las provincias para conseguir financiamiento de organismos multilaterales.

"Trabajo bárbaro con los gobernadores y son todos de la oposición. No hay problema, mientras que el objetivo sea el que le vaya mejor a los argentinos está perfecto", comentó.

La relación con los gobernadores también fue uno de los puntos sobre los que Caputo hizo una autocrítica. Luego del triunfo del Gobierno en las elecciones legislativas de 2025, el ministro se propuso tener una participación más activa en las negociaciones políticas.

En ese marco, comenzó a participar con mayor frecuencia de las reuniones de la mesa política de la Casa Rosada y aumentó sus viajes al interior del país. Esta semana, además de su visita a Córdoba, tiene previsto viajar el jueves a Catamarca junto al jefe de Gabinete, Diego Santilli.