La iniciativa de la diputada Vanesa Siley propone además que puedan cobrar los planes sociales y la creación de una comisión que fije un salario básico.

En un contexto donde crece el trabajo en servicios de plataformas digitales (transporte de personas, alimentos, productos generales y mensajería, entre otras actividades), la Organización Internacional del Trabajo (OIT) aprobó Convenio 193 para el sector, estableciendo un piso mínimo global de protección para conductores y repartidores de aplicaciones, garantizando derechos básicos como seguridad social, libertad sindical y transparencia algorítmica.

En estas tierras, la Ley 27.802 de Modernización Laboral creó la figura del prestador independiente de apps, que operan de forma autónoma, sin relación de dependencia ni cobertura de la Ley de Contrato de Trabajo, a cambio de derechos mínimos como información algorítmica y seguros de accidentes viales.

Frente a esta situación, la diputada nacional Vanesa Siley presentó el proyecto de Ley de Cuidados para la Persona que Trabaja en Servicios de Plataformas Digitales que establece un régimen específico de derechos para quienes trabajan a través de aplicaciones como Rappi, PedidosYa, Uber o Cabify, sin perjuicio de la aplicación de las normas laborales cuando corresponda.

Cobertura para una actividad con crecimiento exponencial

La iniciativa no solo tiene en cuenta el citado convenio de la OIT, sino que se basa en leyes que ya rigen en Chile y propuestas que se están discutiendo tanto en la Unión Europea como en Brasil, Colombia y Uruguay. Siley además tiene línea directa con la Asociación Sindical de Motociclistas Mensajeros y Servicios (ASIMM), le lidera Marcelo Pariente y que nuclea a los trabajadores del sector, que hoy emplea a más de 67.000 personas y creció un 289,5% entre 2020 y 2023, según datos de WorkerTech Argentina.

Entre los puntos principales se destacan la creación de estaciones sanitarias, un botón de emergencia, vacaciones, capacitaciones, transparencia algorítmica y cobertura de riesgos del trabajo. El proyecto coincide con el elaborado por el gobierno de la provincia de Buenos Aires.

Siley -quien además es secretaria General de la Federación de Sindicatos de Trabajadores Judiciales- propone que cada trabajador o trabajadora determine libremente su jornada, señalando que "se considera tiempo de trabajo desde que se loguea en la app hasta que se desconecta".

Botón de emergencia y creación de Comisión tripartita

Considera que es necesaria la creación de estaciones sanitarias en la vía pública para repartidores, coordinadas con municipios y CABA (tanto para descanso como aseo y alimentación); el lanzamiento de un botón de emergencia (derecho a una app de seguridad que puedan activar ante situaciones de inseguridad en la calle durante la jornada) y que se permita el cobro de planes sociales, sin que genere un conflicto de intereses o perjudique los ingresos.

Otro de los puntos es la transparencia algorítmica, es decir, el derecho a saber qué parámetros usan los algoritmos que deciden sobre sus actividades, acceso al empleo y elaboración de perfiles y la prohibición del bloqueo arbitrario. Remarca que "ninguna empresa puede desconectarte de la app sin haberte dado derecho a descargo previo".

Propone además la creación de un canal de soporte obligatorio, con lugar físico, teléfono local y responsable asignado por la empresa, la definición de la reputación digital como capital propio, un cálculo real de la distancia recorrida en cada entrega, según el trazado urbano real y la capacitación y elementos de protección como casco, rodilleras, coderas, seguro de daños y seguro de riesgos a terceros a cargo de la empresa.

Incorpora un beneficio que el personal del sector no tiene: Vacaciones escalonadas según antigüedad (de 14 a 35 días corridos), "sin penalidad en la reputación digital", además de la cobertura de riesgos del trabajo, mediante un régimen simplificado con una ART.

Se crea la Comisión Nacional de Trabajo en Plataformas Digitales, de integración tripartita (Estado, sindicatos y empresas), que fijará retribuciones mínimas, condiciones de trabajo y protocolos de control algorítmico.

Los puntos principales de la iniciativa legislativa