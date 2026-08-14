Las compras por el Día del Niño avanzan con cautela y los juguetes de menor precio concentran gran parte de la demanda de regalos

Las compras por el Día del Niño se mantienen contenidas y los consumidores priorizan regalos de menor precio. En el mercado juguetero, los productos que rondan los $25.000 aparecen entre los más buscados, mientras que los artículos de mayor valor tienen una participación más limitada.

"Las ventas no vienen al ritmo que esperábamos y tampoco los montos son demasiado elevados: los que más salen son los juguetes con precios que oscilan en torno a los $ 25.000", dijo en el canal de noticias TN Julián Benítez, vocero de la Cámara Argentina del Juguete.

El ticket puede subir cuando se trata de propuestas más elaboradas o de gama alta. "En las grandes cadenas, donde existen unidades más sofisticadas y de alta gama, la compra se estira hasta los $ 50.000 por unidad" agregó.

Descuentos y cuotas para comprar los regalos del Día del Niño

Frente a un consumo más moderado, las promociones bancarias y los descuentos aparecen como una alternativa para reducir el gasto en los regalos. Durante los días previos al Día del Niño, supermercados, bancos y comercios ofrecen rebajas de hasta el 40% y opciones de financiación en cuotas para la compra de juguetes y productos tecnológicos.

Entre los productos alcanzados por estas acciones comerciales aparecen juguetes, artículos tecnológicos y otras opciones para regalar. Los beneficios dependen del comercio, la tarjeta o el medio de pago utilizado y pueden permitir reducir el desembolso o financiar parte de la compra.

Qué juguetes vuelven a elegir las familias

Algunas categorías tradicionales recuperan espacio entre las opciones consideradas por los adultos. Entre ellas aparecen los juegos didácticos, bloques magnéticos, rompecabezas, juegos de mesa y peluches sensoriales.

El desempeño del sector, sin embargo, está condicionado por cambios que van más allá del poder adquisitivo. La reducción de la cantidad de nacimientos y el tiempo que los chicos pasan frente a dispositivos electrónicos también modifican el tamaño y las características de la demanda.

"A la situación económica se suma que en Buenos Aires, en los últimos 10 años, ha caído la tasa de natalidad en un 40%, según el INDEC y el Ministerio de Salud de la Nación. Eso afecta el mercado junto con un mayor uso de las pantallas por parte de los más chicos" añadió el vocero.

El pedido de los fabricantes a las familias

Más allá de las ventas, desde la Cámara Argentina del Juguete destacaron la importancia de que el juego sea una actividad compartida entre adultos y niños.

"Queremos desde la cámara pedirle a las familias que dediquen tiempo al juego con los niños, que no los dejen solos en el entretenimiento. Es algo necesario a pesar de que los mayores tengan poco tiempo para jugar".

Entre las tendencias de esta temporada también aparecen los blind boxes, juguetes cuyo contenido se conoce recién al abrir el envase. Pese a su popularidad, desde el sector destacan el valor de las alternativas tradicionales.

"Los juguetes sorpresas (llamados blind boxes) están de moda para esta fecha aunque los más recomendados son los clásicos, que promueven la imaginación".

El comercio electrónico suma ventas, pero también competencia

La transformación de los hábitos de compra modificó el escenario para las jugueterías tradicionales. Las plataformas digitales y las entregas a domicilio permiten llegar a más consumidores, aunque al mismo tiempo amplían la competencia con productos importados.

"La entrega puerta a puerta ayuda a las ventas, pero la importación masiva nos está perjudicando ya se terminan comercializando en bazares y negocios donde no existe ningún tipo de control sobre una mercadería que es muy sensible", sostiene.

Juguetes, libros y deportes: qué eligen los consumidores

Los juguetes mantienen el primer lugar entre los productos preferidos para regalar. Un relevamiento de Focus Market realizado sobre 3.000 casos muestra cómo se distribuyen las elecciones de los consumidores:

Juguetes : 31%.

: 31%. Libros didácticos : 21%.

: 21%. Artículos deportivos : 16%.

: 16%. Indumentaria : 12%.

: 12%. Informática: 8%.

El estudio también permite identificar dónde se concretan las compras. Los centros comerciales a cielo abierto reúnen el 31%, seguidos por el comercio electrónico, con 28%.

Los shoppings explican otro 20% de las operaciones, mientras que los supermercados representan el 12% y los outlets, el 9%.

En conjunto, los datos muestran que los juguetes siguen liderando las preferencias, aunque las familias combinan distintos canales de compra y recurren a promociones para definir sus regalos.