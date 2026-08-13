Los bancos junto a supermercados lanzan combos y reintegros que seducen pero esconden costos, claves antes de definir compras para agasajar a los chicos

Se acerca el Día del Niño 2026 y las familias ya comenzaron a definir qué regalos comprar para la celebración. En la previa de la fecha, supermercados, bancos, jugueterías y comercios especializados lanzaron distintas promociones, descuentos, reintegros y cuotas sin interés para las compras de juguetes, bicicletas, ropa, productos tecnológicos y artículos deportivos.

Las propuestas incluyen beneficios de hasta 40% de descuento y planes de financiación que llegan a 24 cuotas sin interés, según el comercio, el producto elegido y el medio de pago utilizado. Algunas promociones están disponibles en sucursales físicas, mientras que otras también alcanzan a las tiendas online.

En este contexto, conocer las condiciones de cada beneficio resulta clave para definir dónde realizar las compras para el Día del Niño y qué alternativa de pago permite acceder a los mayores descuentos o a una financiación más extensa.

Descuentos en supermercados para el Día del Niño 2026

Entre las cadenas que ya difundieron promociones aparece Coto, que concentra parte de sus beneficios en juguetería, bicicletas, artículos deportivos, electrónicos y otros productos que pueden utilizarse como regalos para la fecha.

La cadena ofrece 30% de descuento y 3 cuotas sin interés en productos de juguetería y rodados infantiles. La propuesta incluye diferentes alternativas para quienes buscan juguetes, bicicletas y otros artículos vinculados a las actividades infantiles.

Además, Coto cuenta con una promoción de 40% de descuento en electrónicos y electrodomésticos seleccionados para las compras realizadas en un solo pago. También se ofrece un 35% de descuento en artículos deportivos y pelotas SPX, junto con la posibilidad de acceder a hasta 12 cuotas sin interés en bicicletas SPX.

La cadena mantiene una sección específica por el Día de la Niñez, con categorías que incluyen juguetes, bicicletas, triciclos, andadores, productos para deportes y actividades al aire libre e indumentaria infantil.

Otra de las alternativas es ChangoMás, que mantiene promociones especiales hasta el 17 de agosto tanto en sus sucursales como en la tienda online.

En este caso, las propuestas alcanzan a juguetes de distintas marcas y licencias, entre ellas Disney, Marvel, Toy Story, Paw Patrol y Spider-Man. El beneficio consiste en un 30% de descuento y 3 cuotas sin interés, disponible para quienes paguen con tarjetas Visa, Mastercard, Cabal o Naranja X, independientemente del banco emisor.

De esta manera, las promociones de supermercados ofrecen opciones para diferentes tipos de regalos, desde juguetes y bicicletas hasta productos tecnológicos, indumentaria y artículos deportivos.

Banco Provincia ofrece descuentos y cuotas durante agosto

Los bancos también lanzaron beneficios específicos para las compras vinculadas con el Día del Niño 2026. Entre ellos se encuentra Banco Provincia, que concentra parte de sus promociones durante el viernes 14 y el sábado 15 de agosto.

En comercios adheridos, como jugueterías, librerías y casas de deportes, los clientes podrán acceder a 20% de descuento y 4 o 6 cuotas sin interés utilizando tarjetas Visa o Mastercard emitidas por la entidad.

La entidad también contempla una alternativa de pago mediante tecnología NFC. Quienes abonen con Visa Crédito desde Cuenta DNI utilizando esta modalidad pueden sumar un 10% de descuento adicional, según las condiciones establecidas para la promoción y los dispositivos compatibles.

Banco Provincia utiliza distintas promociones durante 2026 con descuentos y cuotas sin interés mediante sus tarjetas de crédito y modalidades de pago vinculadas a Cuenta DNI. En algunas propuestas se contempla específicamente la utilización de NFC en dispositivos Android.

Antes de efectuar una compra, los clientes deben verificar los comercios adheridos, la modalidad de pago requerida y las condiciones de la promoción, dado que los beneficios pueden contemplar topes de reintegro y restricciones para determinadas plataformas de pago.

Banco Ciudad ofrece beneficios de hasta 24 cuotas

Banco Ciudad también prepara alternativas para las compras del Día del Niño, con beneficios que alcanzan tanto a comercios físicos como a su plataforma digital.

En Coto, los clientes del banco pueden acceder a hasta 9 cuotas sin interés en juguetes y rodados para operaciones realizadas de manera presencial.

A su vez, Tienda Ciudad ofrece financiación de hasta 24 cuotas sin interés en una selección de productos. Dentro de las categorías incluidas aparecen juguetes, bicicletas, accesorios gamer y videojuegos.

Para acceder a estas promociones, es necesario abonar mediante QR desde la aplicación Ciudad o Buepp utilizando las tarjetas del banco. Por eso, la modalidad elegida al momento de pagar puede determinar si la compra reúne los requisitos para acceder al beneficio.

La propuesta amplía las alternativas para quienes buscan regalos relacionados con la tecnología, los videojuegos o las bicicletas, además de los juguetes tradicionales.

Santander extiende las promociones hasta el 26 de agosto

Entre las entidades que también participan de las promociones por el Día del Niño se encuentra Santander, con beneficios destinados a clientes adheridos a Sorpresa Santander.

Las propuestas están vigentes los miércoles hasta el 26 de agosto e incluyen distintas marcas vinculadas con indumentaria infantil.

En Cebra, los clientes pueden obtener un 20% de descuento sin tope, además de acceder a hasta 6 cuotas sin interés. En Mimo & Co. y Grisino, la promoción contempla un 10% de descuento y hasta 6 cuotas sin interés.

Para las promociones de Mimo & Co. y Grisino, el pago debe efectuarse mediante QR desde la aplicación Santander o MODO utilizando tarjetas Visa Santander.

La variedad de beneficios permite aplicar las promociones a diferentes categorías de regalos y permite que las familias definan la forma de pago en función del comercio y del producto elegido.

ICBC suma descuentos en jugueterías, ropa y artículos deportivos

ICBC también lanzó una promoción específica para esta fecha. Entre el 13 y el 15 de agosto, los clientes del banco podrán acceder a un 30% de descuento, con un tope de reintegro de $50.000, además de hasta 6 cuotas sin interés.

El beneficio está disponible con tarjetas Visa y Mastercard ICBC en distintos comercios vinculados con juguetes, indumentaria y artículos deportivos.

Entre los establecimientos alcanzados aparecen:

Cebra

El Mundo del Juguete

City Kids

Giro Didáctico

Magic Toys

Tío Mario

Champion, Dabra, Open Sports, Trip, Adidas y Nike (comercios deportivos)

De esta manera, la promoción de ICBC no se limita a los juguetes, sino que también permite utilizar el beneficio en productos de indumentaria, calzado y artículos relacionados con la actividad física.

Tecnología y productos para el Día del Niño

Además de los juguetes tradicionales, los productos tecnológicos aparecen como otra alternativa de regalo para el Día del Niño 2026. En este segmento, Electro World Group lanzó promociones que incluyen hasta 40% de descuento y 12 cuotas sin interés.

Entre los productos disponibles figuran notebooks desde $450.000, una alternativa que puede resultar de interés para quienes buscan equipamiento para estudio, entretenimiento o uso cotidiano.

También se ofrece un disco externo Toshiba Canvio Basics de 1 TB por $165.000, mientras que la tablet Samsung Galaxy Tab A11 de 8,7 pulgadas parte desde $225.000.

La oferta tecnológica se completa con escritorios eléctricos desde $285.000, sillas ergonómicas desde $210.000, auriculares Xiaomi Redmi Neo Bluetooth por $97.500, e-readers Kobo desde $270.000 y parlantes Xiaomi Sound Outdoor Bluetooth desde $82.500.

La incorporación de tecnología entre las promociones amplía las opciones de compra más allá de la juguetería y permite encontrar alternativas vinculadas con videojuegos, lectura, informática y entretenimiento.

Qué tener en cuenta antes de comprar

Las promociones para el Día del Niño 2026 presentan diferencias importantes según el comercio, la tarjeta utilizada y la modalidad de pago. Por eso, antes de realizar una compra conviene revisar si el descuento tiene un tope de reintegro, durante qué días está vigente y si requiere una determinada aplicación, tarjeta o sistema de pago.

También es necesario verificar si el beneficio está disponible en tiendas físicas, en canales online o en ambas modalidades. En algunos casos, las promociones están restringidas a determinados productos o marcas.

Las cuotas sin interés constituyen otra de las variables a considerar. Mientras algunas propuestas ofrecen 3 o 6 cuotas, otras llegan a 9, 12 o incluso 24 cuotas sin interés, como sucede con determinados productos de Tienda Ciudad.

La combinación de descuentos y financiación puede modificar de manera significativa el costo final de una compra, por lo que comparar las condiciones entre supermercados, bancos y comercios especializados permite identificar qué promoción se adapta mejor al presupuesto disponible.

Con la llegada del Día del Niño 2026, las principales promociones ya comenzaron a concentrarse en juguetes, bicicletas, indumentaria, artículos deportivos y tecnología. Entre descuentos de hasta 40% y alternativas de financiación de hasta 24 cuotas sin interés, las familias cuentan con diferentes opciones para definir sus compras según el producto, el comercio y el medio de pago elegido.