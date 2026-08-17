Cuánto paga ANSES por desempleo y quiénes pueden realizar el trámite para cobrar la ayuda mensual

Esta prestación de ANSES brinda un respaldo económico temporal a quienes fueron desvinculados de su trabajo y reúne aportes mínimos exigidos

La Prestación por Desempleo de ANSES funciona como un colchón económico para trabajadores que perdieron su empleo. El Estado transfiere un monto mensual a quienes quedaron sin ingresos tras un despido sin causa.

El objetivo central del beneficio es evitar que los exempleados caigan en una situación de vulnerabilidad mientras buscan un nuevo trabajo, garantizando un ingreso mínimo durante ese período de transición.

El programa está dirigido exclusivamente a quienes trabajaban en relación de dependencia. Los despedidos sin causa califican automáticamente, siempre que cumplan con los requisitos de aportes que establece la ley.

Además del dinero mensual, los beneficiarios conservan el acceso a asignaciones familiares. Pueden cobrar por prenatal, por hijo, ayuda escolar anual, por matrimonio y por nacimiento o adopción.

Qué requisitos hay que cumplir para acceder al beneficio

Las condiciones varían según el tipo de contrato laboral. No todos los despedidos entran en el programa de forma automática.

Los trabajadores con contratos permanentes necesitan acreditar 6 meses de aportes durante los últimos 3 años previos al despido. Esta es la regla general que aplica a la mayoría.

Para quienes tenían contratos eventuales o de temporada, las exigencias son distintas. Deben demostrar un mínimo de 12 meses trabajados en los últimos 3 años. Y además, necesitan probar más de 90 días de actividad laboral durante el año inmediatamente anterior a perder el empleo.

Esta diferenciación responde a la naturaleza discontinua de ciertos trabajos. ANSES reconoce que empleos por temporada o eventuales tienen dinámicas distintas a los permanentes.

Cuánto dura la ayuda y de cuánto es el monto mensual

El monto que percibe cada beneficiario se calcula tomando como base los últimos salarios registrados con aportes, y la cantidad de cuotas mensuales depende directamente de cuántos meses trabajó la persona en los últimos 3 años.

La prestación puede extenderse entre 2 y 12 cuotas mensuales como máximo. Cuantos más meses de aportes acumulados, más tiempo dura la cobertura del Estado.

La escala oficial funciona de la siguiente manera:

Entre 6 y 11 meses de aportes: 2 cuotas

Entre 12 y 23 meses de aportes: 4 cuotas

Entre 24 y 35 meses de aportes: 8 cuotas

36 meses o más de aportes: 12 cuotas

Existe una protección especial para trabajadores mayores de 45 años. Reciben automáticamente 6 meses adicionales por encima de lo que les corresponde según sus aportes.

Este plus reconoce que reinserción laboral se vuelve más difícil con la edad. El mercado presenta más barreras para quienes superan los 45 años, y la búsqueda de empleo suele demandar más tiempo.

Qué documentación presentar según cada situación

Antes de iniciar el trámite en ANSES, hay que reunir todos los papeles que acrediten la situación laboral. En todos los casos se requiere DNI original y copia.

La documentación específica varía según la causa del despido:

Despido sin justa causa: telegrama de despido, carta documento o nota de despido con firma certificada del empleador

Quiebra o concurso del empleador: nota del síndico certificando la disolución del contrato, sentencia de quiebra autenticada, telegrama del empleador o ejemplar del Boletín Oficial donde se publicó la quiebra

Renuncia con justa causa: telegrama de intimación y telegrama de desvinculación laboral enviados por el trabajador

No renovación de contrato a plazo fijo: copia del contrato de trabajo vencido

Fallecimiento de empleador unipersonal: copia certificada del acta de defunción

Si el trabajador padecía alguna enfermedad o sufrió un accidente al momento del despido, debe sumar un certificado médico. Este documento tiene que acreditar aptitud laboral para ocupar un puesto acorde a su situación de salud.

Cómo tramitar la Prestación por Desempleo paso a paso

ANSES ofrece dos vías para iniciar la solicitud: online o presencial. La mayoría opta por la primera porque es más rápida.

Para el trámite online, hay que entrar al sistema de Atención Virtual de ANSES. Se necesita el número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social.

El sistema guía al usuario por cada paso. Hay que cargar toda la documentación digitalizada que compruebe la situación de desempleo. El sistema valida los archivos y confirma la recepción.

Quienes prefieran la atención presencial deben sacar turno previo en una oficina del organismo. Allí se presenta la documentación en papel.

Un agente de ANSES asiste en la carga del trámite. Revisa que los papeles estén completos y en orden antes de confirmar el envío.

Cómo funciona el cobro una vez aprobada la solicitud

Una vez que ANSES aprueba la solicitud, el organismo abre automáticamente una Caja de Ahorro de la Seguridad Social a nombre del beneficiario, donde deposita el monto correspondiente cada mes según el cronograma oficial de pagos.

El primer cobro debe hacerse por ventanilla en la sucursal bancaria asignada. Esto permite que el banco verifique la identidad del beneficiario y le entregue una tarjeta de débito.

A partir del segundo pago, los cobros pueden retirarse por cajeros automáticos. Ya no hace falta ir a la sucursal para cada depósito mensual.

Los depósitos siguen el cronograma mensual que publica ANSES. Las fechas de pago se asignan según la terminación del DNI de cada beneficiario.

Un punto clave: si el beneficiario consigue trabajo, debe avisar de inmediato. La ley exige solicitar la suspensión de la prestación dentro de los 5 días hábiles posteriores al inicio de la nueva actividad laboral. No informarlo puede generar una deuda con el organismo.