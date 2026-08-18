La inflación mayorista perforó el 1% y Milei lo celebró: "Al final julio empezó con cero"

De la mano de una caída en los precios del petróleo crudo y el gas, la inflación mayorista cedió y se ubicó en su nivel más bajo desde mayo de 2025

El proceso de desinflación mostró una nueva señal de estabilidad en el sector mayorista. El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) informó que el Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM) aumentó 0,8% en julio de 2026, el mismo registro que había alcanzado en junio.

De esta manera, los precios mayoristas acumularon una suba de 16,6% en los primeros siete meses del año, mientras que la variación interanual se ubicó en 31,1%.

El dato fue celebrado por el presidente Javier Milei, quien publicó en sus redes sociales: "Y al final Julio empezó con 0".

También se refirió al resultado el ministro de Economía, Luis Caputo, quien destacó que se trató de la variación mensual más baja desde mayo de 2025 y del menor registro para un mes de julio desde 2019.

"La variación en el mes fue la más baja desde mayo de 2025, y la menor para un mes de julio desde el año 2019", señaló el titular del Palacio de Hacienda en X.

El mensaje de Javier Milei sobre la inflación mayorista de julio

Qué productos más subieron y cuáles ayudaron a contener la inflación mayorista

El incremento de 0,8% en el IPIM fue consecuencia de movimientos dispares entre los distintos componentes del índice. Los productos nacionales aumentaron 0,8%, mientras que los productos importados avanzaron 0,5%.

Dentro de los productos nacionales, algunos de los principales aumentos fueron:

Energía eléctrica: subió 5,8% y registró el mayor incremento mensual.

Productos agropecuarios: aumentaron 3,6%.

Vehículos automotores y repuestos: avanzaron 2,7%.

Sustancias y productos químicos: subieron 2%.

En sentido contrario, el principal factor de contención estuvo en Petróleo crudo y gas, cuyos precios registraron una caída de 9,2% durante julio.

Ese retroceso permitió compensar parte de los aumentos registrados en otros sectores y contribuyó a que el índice mayorista terminara con una variación mensual de 0,8%.

La señal que deja para la inflación minorista

La evolución de los precios mayoristas es seguida de cerca por los analistas porque puede anticipar parte de la dinámica que luego llega a los consumidores y se refleja en el Índice de Precios al Consumidor (IPC).

El dato de julio mostró una continuidad de la desaceleración respecto de los niveles registrados durante los últimos años, aunque algunos componentes todavía ejercen presión sobre los precios.

Entre ellos se destacó la energía eléctrica, que aportó 0,12 puntos porcentuales al resultado general del IPIM. También los productos agropecuarios mantienen una incidencia relevante por su impacto sobre distintos alimentos y materias primas.

Con una inflación mayorista acumulada de 16,6% en los primeros siete meses del año y una variación interanual que todavía se mantiene por encima del 30%, el desafío para el Gobierno será sostener esta dinámica durante la segunda mitad de 2026 y lograr que la desaceleración de los precios mayoristas se consolide también en la inflación minorista.

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