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Sube el subte en CABA desde julio y se suma a una fuerte presión tarifaria que ya impacta de lleno en el bolsillo de los hogares
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26/06/2026
- 11:39hs
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