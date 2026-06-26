  • 26/6/2026
ALERTA

Aumenta el subte: ¿cuánto vas a pagar por viaje desde el 1° de julio en la Ciudad Buenos Aires?

Sube el subte en CABA desde julio y se suma a una fuerte presión tarifaria que ya impacta de lleno en el bolsillo de los hogares
iProfesional | Servicios | Tarifas de transporte
Por iProfesional
26/06/2026 - 11:39hs
Aumenta el subte: ¿cuánto vas a pagar por viaje desde el 1° de julio en la Ciudad Buenos Aires?