Los empleados de seguridad privada tendrán nuevos aumentos salariales hasta diciembre de 2026, de acuerdo con el último acuerdo paritario firmado entre la Unión Personal de Seguridad de la República Argentina (UPSRA) y la Cámara Argentina de Empresas de Seguridad e Investigación (CAESI).

El entendimiento alcanza a los trabajadores comprendidos en el Convenio Colectivo de Trabajo (CCT) 507/07 y establece incrementos mensuales en los salarios básicos entre julio y diciembre, además de sumas no remunerativas, nuevos valores para viáticos, presentismo y otros adicionales.

El acuerdo fue homologado mediante la Disposición 897/2026 de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo. Además de la actualización de los haberes, incorpora un aporte solidario del 2% sobre el salario básico de convenio, cuya aplicación generó cuestionamientos de otras organizaciones sindicales vinculadas con la actividad.

Cuánto cobra un empleado de seguridad privada en agosto de 2026

La escala salarial de agosto establece diferentes remuneraciones según la categoría. El Vigilador General, una de las principales referencias para quienes buscan conocer cuánto cobra un empleado de seguridad privada, tiene un salario básico de $1.020.300.

A ese importe se agregan $180.000 por presentismo, $514.500 en concepto de viáticos y $30.000 de suma no remunerativa. De esta manera, el total conformado informado para la categoría asciende a $1.744.800.

Los valores para las distintas categorías son los siguientes:

Vigilador General: básico de $1.020.300 y total conformado de $1.744.800

básico de $1.020.300 y total conformado de $1.744.800 Vigilador Bombero: básico de $1.086.200 y total conformado de $1.825.800

básico de $1.086.200 y total conformado de $1.825.800 Administrativo: básico de $1.116.600 y total conformado de $1.864.100

básico de $1.116.600 y total conformado de $1.864.100 Vigilador Principal: básico de $1.150.500 y total conformado de $1.905.700

básico de $1.150.500 y total conformado de $1.905.700 Verificación de Eventos: básico de $1.086.200 y total conformado de $1.825.800

básico de $1.086.200 y total conformado de $1.825.800 Operador de Monitoreo: básico de $1.086.200 y total conformado de $1.825.800

básico de $1.086.200 y total conformado de $1.825.800 Guía Técnico: básico de $1.116.600 y total conformado de $1.864.100

básico de $1.116.600 y total conformado de $1.864.100 Instalador de Sistemas Electrónicos: básico de $1.150.500 y total conformado de $1.905.700

básico de $1.150.500 y total conformado de $1.905.700 Controlador de Admisión y Permanencia General: básico de $1.020.300 y total conformado de $1.744.800

El total conformado contempla los distintos conceptos previstos en la escala salarial, aunque el monto final que percibe cada trabajador puede variar según adicionales, descuentos y las condiciones particulares de cada relación laboral.

El nuevo aporte solidario del 2% para los trabajadores de seguridad

Uno de los puntos centrales del acuerdo es la incorporación de un aporte solidario equivalente al 2% del salario básico de convenio.

La cláusula decimoquinta establece que las empresas deben retener mensualmente ese porcentaje y depositarlo a nombre de UPSRA. El cálculo se realiza exclusivamente sobre el básico correspondiente a cada categoría, sin incluir adicionales, viáticos ni otros conceptos. La vigencia del aporte se extiende hasta el 31 de diciembre de 2026.

En agosto, el descuento mensual que representa ese 2% es diferente según la categoría:

Vigilador General: $20.406

Vigilador Bombero: $21.724

Administrativo: $22.332

Vigilador Principal: $23.010

Verificación de Eventos y Operador de Monitoreo: $21.724

Guía Técnico: $22.332

Instalador de Sistemas Electrónicos: $23.010

El aporte debe diferenciarse de otros descuentos que puedan aplicarse sobre el recibo de sueldo.

A quiénes alcanza el descuento del 2%

La cláusula incorporada al acuerdo establece el aporte para los trabajadores comprendidos en el ámbito del convenio en carácter de beneficiarios. Posteriormente, UPSRA aclaró que la retención del 2% alcanza a los trabajadores no afiliados al sindicato.

Según esa interpretación, los trabajadores afiliados a UPSRA continúan realizando el aporte correspondiente a la cuota sindical del 3% sobre sus remuneraciones, sin que se les sume el descuento adicional previsto como aporte solidario.

Los fondos recaudados serán administrados por la organización sindical y estarán destinados a actividades vinculadas con la representación de los trabajadores, la negociación colectiva, la administración de convenios, la fiscalización de obligaciones laborales y las tareas de capacitación y formación.

Por qué el aporte solidario generó cuestionamientos

La incorporación del nuevo descuento produjo cuestionamientos entre otras organizaciones sindicales vinculadas con los trabajadores de seguridad privada.

El Sindicato Único de Trabajadores de Control de Admisión y Permanencia de la República Argentina (SUTCAPRA) rechazó la medida y anunció que analiza posibles acciones legales. Entre sus planteos aparecen objeciones relacionadas con la libertad sindical y el impacto del descuento sobre los ingresos de los trabajadores.

También hubo cuestionamientos por parte del Sindicato de Custodios (SUTCA) y desde sectores internos de UPSRA.

La discusión también se vincula con la representación sindical dentro de la actividad. Existen organizaciones que agrupan a trabajadores alcanzados por el CCT 507/07, aunque no participan de la negociación paritaria que UPSRA lleva adelante con CAESI.

Cómo evoluciona el sueldo de un Vigilador General hasta diciembre de 2026

El acuerdo salarial establece aumentos mensuales en los salarios básicos durante el segundo semestre.

En el caso del Vigilador General, la evolución será la siguiente:

Julio: $1.001.300

Agosto: $1.020.300

Septiembre: $1.037.600

Octubre: $1.053.200

Noviembre: $1.069.000

Diciembre: $1.085.000

El Vigilador Bombero tendrá un básico de $1.105.700 en septiembre, $1.123.000 en octubre, $1.140.500 en noviembre y $1.159.500 en diciembre.

Para el personal Administrativo, la escala prevé $1.137.100 en septiembre, $1.155.100 en octubre, $1.173.400 en noviembre y $1.194.000 en diciembre.

El Vigilador Principal tendrá los siguientes básicos:

Septiembre: $1.172.100

Octubre: $1.191.000

Noviembre: $1.210.200

Diciembre: $1.232.300

Las categorías de Verificación de Eventos y Operador de Monitoreo tendrán la misma evolución que el Vigilador Bombero y llegarán a un básico de $1.159.500 en diciembre.

El Guía Técnico alcanzará un básico de $1.193.900 en diciembre, mientras que el Instalador de Sistemas Electrónicos tendrá el mismo valor que el Vigilador Principal: $1.232.300.

Por su parte, el Controlador de Admisión y Permanencia General seguirá la misma escala que el Vigilador General y llegará a un básico de $1.085.000 en diciembre.

Qué sumas no remunerativas cobrarán los empleados de seguridad

La paritaria también estableció una suma no remunerativa mensual para todas las categorías comprendidas en el CCT 507/07.

Los importes previstos son:

Julio: $20.000

Agosto: $30.000

Septiembre: $50.000

Octubre: $60.000

Noviembre: $70.000

Diciembre: $120.000

Estas sumas se extinguen con el pago de cada mes. La excepción será el importe correspondiente a diciembre, que se incorporará al salario básico de convenio desde el 1° de enero de 2027.

Mientras mantengan su carácter no remunerativo, los montos no se computan para el cálculo del aguinaldo, vacaciones, horas extras ni la indemnización por despido prevista en el artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo. Tampoco generan incidencia sobre adicionales como presentismo, antigüedad o nocturnidad.

Cómo quedan los viáticos y otros adicionales en seguridad privada

El acuerdo también actualiza los viáticos y adicionales previstos para la actividad.

El viático, que se abona por cada día efectivamente trabajado, tendrá los siguientes valores:

Julio: $20.220

Agosto: $20.580

Septiembre: $20.960

Octubre: $21.360

Noviembre: $21.800

Diciembre: $21.800

En el caso del adicional aeroportuario, los valores llegarán a $147.000 en diciembre. El adicional Neuquén, en tanto, alcanzará los $83.600 en el último mes del año.

Además, se acordó un adicional vacacional remunerativo, transitorio y extraordinario. El importe por cada día de vacaciones será de $20.580 en agosto, $20.960 en septiembre, $21.360 en octubre y $21.800 desde noviembre, con un máximo de 21 días.

Cuánto cobrará un vigilador de seguridad privada en diciembre

Con la última actualización prevista en la paritaria, el salario básico del Vigilador General llegará a $1.085.000 en diciembre de 2026.

Según la escala, el total conformado para esa categoría será de $1.930.000, integrado por $1.085.000 de básico, $180.000 de presentismo, $545.000 de viáticos y $120.000 de suma no remunerativa.

Para las demás categorías, los totales conformados previstos para diciembre son:

Vigilador Bombero: $2.019.600

Administrativo: $2.062.000

Vigilador Principal: $2.108.000

Verificación de Eventos: $2.019.600

Operador de Monitoreo: $2.019.600

Guía Técnico: $2.061.900

Instalador de Sistemas Electrónicos: $2.108.000

Controlador de Admisión y Permanencia General: $1.930.000

De esta manera, la escala salarial de seguridad privada para 2026 queda definida hasta diciembre para los trabajadores comprendidos en el CCT 507/07. El acuerdo combina aumentos mensuales en los básicos, sumas no remunerativas y la actualización de viáticos y adicionales, mientras que el nuevo aporte solidario del 2% se aplicará, según la aclaración de UPSRA, a los trabajadores no afiliados alcanzados por el convenio hasta el cierre del año.