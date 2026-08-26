Los cuatro cambios clave en la Carta Orgánica del BCRA que aprobó Diputados

El debate ahora pasó al Senado. Se trata de un proyecto fundamental para el Gobierno, que fue presentado por Javier Milei en cadena nacional

Diputados le dio media sanción a la reforma de la Cárta Orgánica del Banco Central (BCRA) y ahora el debate pasó al Senado. Se trata de un proyecto fundamental para el Gobierno, de hecho fue presentado por el presidente Javier Milei por cadena nacional.

Fue el primero de los proyectos tratado este miércoles en Diputados, en una sesión maratónica y caliente. "La Carta Orgánica es un proyecto que abre un debate que no se da hace dos décadas en la Argentina", había anticipado el titular del BCRA Santiago Bausili.

Desde una perspectiva técnica, el presidente del Banco Central planteó que el punto de partida debe ser establecer con claridad qué puede y qué no puede hacer efectivamente una autoridad monetaria. "Es importante reconocer las posibilidades que tiene el BCRA realmente", afirmó.

En concreto, el proyecto que obtuvo media sanción tiene cuatro puntos clave:

El límite al financiamiento del Tesoro

Uno de los cambios de mayor impacto económico es la eliminación de los mecanismos que permiten al Banco Central financiar al sector público.

El proyecto deroga los adelantos transitorios y prohíbe al BCRA otorgar préstamos al Estado nacional, las provincias, la Ciudad de Buenos Aires y los municipios. Además, limita la posibilidad de que la autoridad monetaria compre títulos públicos en el mercado primario.

Bausili fue especialmente crítico con este mecanismo. "Es clave poner límite al financiamiento del Tesoro por parte del BCRA. Se abusó del instrumento y hay que volver a un sendero normal", sostuvo.

Según explicó, la posibilidad de recurrir a este tipo de asistencia puede tener sentido en circunstancias excepcionales, pero no debería convertirse en una herramienta permanente. "No hay una crisis y no tiene por qué estar esa facultad", señaló.

El diagnóstico oficial es que los adelantos transitorios terminaron funcionando como una fuente recurrente de financiamiento fiscal y contribuyeron a trasladar los desequilibrios de las cuentas públicas hacia la emisión monetaria.

Utilidades del BCRA bajo la lupa

Otro de los puntos que Bausili considera centrales es el mecanismo para determinar qué utilidades puede transferir el Banco Central al Tesoro.

"Se encontraron distintos caminos para generar utilidades contables que generaron dinero de la nada", cuestionó Bausili

El proyecto establece que sólo podrán distribuirse utilidades realizadas y líquidas y excluye aquellas originadas en variaciones del tipo de cambio o en el precio del oro. También exige niveles mínimos de reservas de resultados antes de habilitar transferencias y establece que los recursos que finalmente lleguen al Gobierno deberán utilizarse para cancelar deuda pública.

Bausili explicó el objetivo de la modificación: "Lo que pusimos es que esa utilidad se use para pagar deuda del Tesoro y, de esa manera, queremos quitarle uso político".

Reservas y letras intransferibles

La reforma también busca modificar otro de los mecanismos que durante las últimas décadas marcaron la relación entre el Tesoro y el Banco Central: la utilización de reservas internacionales a cambio de letras intransferibles.

"Al BCRA se le sacaron los dólares para pagar deudas del Tesoro y se le dieron letras intransferibles", cuestionó Bausili.

Según los fundamentos del proyecto, este mecanismo dejó en el activo del Central letras intransferibles por unos u$s69.400 millones a abril de 2025. La iniciativa busca cerrar esta vía y establece un régimen transitorio para avanzar en el saneamiento del balance de la entidad.

"Eliminamos la posibilidad de sacar las reservas del BCRA por medio de las letras intransferibles", afirmó el presidente de la autoridad monetaria.

Bausili vinculó esta modificación con reglas que regían durante la convertibilidad. "Retomamos los preceptos de la convertibilidad para que no se puedan introducir letras intransferibles sin el respaldo correcto", explicó.

Buscan blindar al presidente y a los directores del BCRA

El proyecto también modifica las condiciones para remover a los integrantes del Directorio del Banco Central. La propuesta establece causales específicas de remoción y exige que una decisión de ese tipo sea aprobada por ambas cámaras del Congreso con una mayoría de dos tercios de los presentes.

"Queremos hacer más difícil la remoción de las autoridades del BCRA", había anticipado Bausili.

El objetivo declarado es reducir la capacidad del Poder Ejecutivo para alterar la conducción de la autoridad monetaria y otorgarle mayor autonomía frente a los ciclos políticos.