ANSES confirmó el calendario de pagos de septiembre para jubilados, AUH y otras asignaciones
Los beneficiarios de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) tendrán nuevos montos y fechas de cobro durante septiembre. El organismo aplicará una actualización del 2,1%, correspondiente al último dato de inflación, y ya quedó establecido el calendario según la terminación del DNI. Con este incremento, la jubilación mínima será de $428.633,20. A ese importe se suma el bono extraordinario de hasta $70.000, por lo que el ingreso total para quienes reciben el haber mínimo llegará a $498.633,20.
En el otro extremo, el haber máximo se ubicará en $2.884.296. También se modificarán los valores de las principales prestaciones y asignaciones que paga la ANSES.
Jubilaciones y pensiones: cuánto se cobra en septiembre
Los principales montos previstos para el noveno mes de 2026 son:
Jubilación mínima: $498.633,20, incluyendo el bono.
- PUAM: $342.872,97.
- Pensión no contributiva: $300.013,85.
- Jubilación máxima: $2.884.296.
- Pensión para madre de 7 hijos: $428.591,22.
El calendario se determina de acuerdo con el último número del DNI y contempla cronogramas diferentes según el tipo de prestación y el nivel del haber.
Pensiones No Contributivas (PNC): cuándo cobran en septiembre según DNI
Los titulares de Pensiones No Contributivas (PNC) cobrarán de acuerdo con el siguiente esquema:
- DNI terminados en 0 y 1: martes 8 de septiembre.
- DNI terminados en 2 y 3: miércoles 9 de septiembre.
- DNI terminados en 4 y 5: jueves 10 de septiembre.
- DNI terminados en 6 y 7: viernes 11 de septiembre.
- DNI terminados en 8 y 9: lunes 14 de septiembre.
ANSES: las fechas de cobro para jubilados que reciben el haber mínimo
Para quienes reciben una jubilación o pensión que no supera el haber mínimo, las fechas serán:
- DNI terminado en 0: martes 8 de septiembre.
- DNI terminado en 1: miércoles 9 de septiembre.
- DNI terminado en 2: jueves 10 de septiembre.
- DNI terminado en 3: viernes 11 de septiembre.
- DNI terminado en 4: lunes 14 de septiembre.
- DNI terminado en 5: martes 15 de septiembre.
- DNI terminado en 6: miércoles 16 de septiembre.
- DNI terminado en 7: jueves 17 de septiembre.
- DNI terminado en 8: viernes 18 de septiembre.
- DNI terminado en 9: lunes 21 de septiembre.
Jubilados que cobran más que la mínima: cuándo cobran en septiembre
Quienes perciben haberes por encima de la jubilación mínima tendrán este calendario:
- DNI terminados en 0 y 1: martes 22 de septiembre.
- DNI terminados en 2 y 3: miércoles 23 de septiembre.
- DNI terminados en 4 y 5: jueves 24 de septiembre.
- DNI terminados en 6 y 7: viernes 25 de septiembre.
- DNI terminados en 8 y 9: lunes 28 de septiembre.
AUH y asignaciones familiares: los nuevos valores
La actualización del 2,1% también alcanzará a la Asignación Universal por Hijo (AUH).
El monto de la AUH será de $156.313,52, mientras que para quienes tienen un hijo con discapacidad llegará a $508.825,41.
Los valores informados para septiembre son:
- AUH: $156.313,52.
- AUH por Hijo con Discapacidad: $508.825,41.
- Asignación Familiar por Hijo: $76.839,21.
- Asignación Familiar por Hijo con Discapacidad: $240.449,13.
Los titulares de la AUH reciben mensualmente el 80% del monto. El 20% restante queda retenido y se abona a fin de año en una cuota única, siempre que se presente la libreta de escolaridad y vacunación correspondiente.
AUH y Tarjeta Alimentar
El calendario de septiembre para la AUH y Tarjeta Alimentar será:
- DNI terminado en 0: martes 8 de septiembre.
- DNI terminado en 1: miércoles 9 de septiembre.
- DNI terminado en 2: jueves 10 de septiembre.
- DNI terminado en 3: viernes 11 de septiembre.
- DNI terminado en 4: lunes 14 de septiembre.
- DNI terminado en 5: martes 15 de septiembre.
- DNI terminado en 6: miércoles 16 de septiembre.
- DNI terminado en 7: jueves 17 de septiembre.
- DNI terminado en 8: viernes 18 de septiembre.
- DNI terminado en 9: lunes 21 de septiembre.
SUAF: cuándo cobran las asignaciones familiares
Para la Asignación Familiar por Hijo (SUAF), ANSES estableció las mismas fechas según DNI:
- DNI terminado en 0: martes 8 de septiembre.
- DNI terminado en 1: miércoles 9 de septiembre.
- DNI terminado en 2: jueves 10 de septiembre.
- DNI terminado en 3: viernes 11 de septiembre.
- DNI terminado en 4: lunes 14 de septiembre.
- DNI terminado en 5: martes 15 de septiembre.
- DNI terminado en 6: miércoles 16 de septiembre.
- DNI terminado en 7: jueves 17 de septiembre.
- DNI terminado en 8: viernes 18 de septiembre.
- DNI terminado en 9: lunes 21 de septiembre.
El resto del calendario de ANSES para septiembre
El cronograma también contempla otras prestaciones y asignaciones.
- Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas: todas las terminaciones de documento cobrarán entre el 10 de septiembre y el 10 de octubre.
Asignación Universal por Embarazo (AUE):
- DNI terminado en 0: martes 8 de septiembre.
- DNI terminado en 1: miércoles 9 de septiembre.
- DNI terminado en 2: jueves 10 de septiembre.
- DNI terminado en 3: viernes 11 de septiembre.
- DNI terminado en 4: lunes 14 de septiembre.
- DNI terminado en 5: martes 15 de septiembre.
- DNI terminado en 6: miércoles 16 de septiembre.
- DNI terminado en 7: jueves 17 de septiembre.
- DNI terminado en 8: viernes 18 de septiembre.
- DNI terminado en 9: lunes 21 de septiembre.
Asignación por Prenatal:
- DNI terminados en 0 y 1: martes 8 de septiembre.
- DNI terminados en 2 y 3: miércoles 9 de septiembre.
- DNI terminados en 4 y 5: jueves 10 de septiembre.
- DNI terminados en 6 y 7: viernes 11 de septiembre.
- DNI terminados en 8 y 9: lunes 14 de septiembre.
En el caso de la Asignación por Maternidad, el pago para todas las terminaciones de documento se realizará entre el 10 de septiembre y el 10 de octubre.
El mismo período se aplicará a las Asignaciones de Pago Único, correspondientes a matrimonio, nacimiento y adopción.
Por último, quienes reciben la Prestación por Desempleo cobrarán según esta distribución:
- DNI terminados en 0 y 1: martes 22 de septiembre.
- DNI terminados en 2 y 3: miércoles 23 de septiembre.
- DNI terminados en 4 y 5: jueves 24 de septiembre.
- DNI terminados en 6 y 7: viernes 25 de septiembre.
- DNI terminados en 8 y 9: lunes 28 de septiembre.