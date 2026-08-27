ANSES actualiza jubilaciones, pensiones y asignaciones en septiembre y establece el calendario de pagos según la terminación del DNI

Los beneficiarios de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) tendrán nuevos montos y fechas de cobro durante septiembre. El organismo aplicará una actualización del 2,1%, correspondiente al último dato de inflación, y ya quedó establecido el calendario según la terminación del DNI. Con este incremento, la jubilación mínima será de $428.633,20. A ese importe se suma el bono extraordinario de hasta $70.000, por lo que el ingreso total para quienes reciben el haber mínimo llegará a $498.633,20.

En el otro extremo, el haber máximo se ubicará en $2.884.296. También se modificarán los valores de las principales prestaciones y asignaciones que paga la ANSES.

Jubilaciones y pensiones: cuánto se cobra en septiembre

Los principales montos previstos para el noveno mes de 2026 son:

Jubilación mínima: $498.633,20, incluyendo el bono.

PUAM : $342.872,97.

: $342.872,97. Pensión no contributiva : $300.013,85.

: $300.013,85. Jubilación máxima: $2.884.296.

$2.884.296. Pensión para madre de 7 hijos: $428.591,22.

El calendario se determina de acuerdo con el último número del DNI y contempla cronogramas diferentes según el tipo de prestación y el nivel del haber.

Pensiones No Contributivas (PNC): cuándo cobran en septiembre según DNI

Los titulares de Pensiones No Contributivas (PNC) cobrarán de acuerdo con el siguiente esquema:

DNI terminados en 0 y 1: martes 8 de septiembre.

martes 8 de septiembre. DNI terminados en 2 y 3: miércoles 9 de septiembre.

miércoles 9 de septiembre. DNI terminados en 4 y 5: jueves 10 de septiembre.

jueves 10 de septiembre. DNI terminados en 6 y 7: viernes 11 de septiembre.

viernes 11 de septiembre. DNI terminados en 8 y 9: lunes 14 de septiembre.

ANSES: las fechas de cobro para jubilados que reciben el haber mínimo

Para quienes reciben una jubilación o pensión que no supera el haber mínimo, las fechas serán:

DNI terminado en 0 : martes 8 de septiembre.

: martes 8 de septiembre. DNI terminado en 1: miércoles 9 de septiembre.

miércoles 9 de septiembre. DNI terminado en 2: jueves 10 de septiembre.

jueves 10 de septiembre. DNI terminado en 3: viernes 11 de septiembre.

viernes 11 de septiembre. DNI terminado en 4 : lunes 14 de septiembre.

: lunes 14 de septiembre. DNI terminado en 5: martes 15 de septiembre.

martes 15 de septiembre. DNI terminado en 6: miércoles 16 de septiembre.

miércoles 16 de septiembre. DNI terminado en 7 : jueves 17 de septiembre.

: jueves 17 de septiembre. DNI terminado en 8: viernes 18 de septiembre.

viernes 18 de septiembre. DNI terminado en 9: lunes 21 de septiembre.

Jubilados que cobran más que la mínima: cuándo cobran en septiembre

Quienes perciben haberes por encima de la jubilación mínima tendrán este calendario:

DNI terminados en 0 y 1: martes 22 de septiembre.

martes 22 de septiembre. DNI terminados en 2 y 3: miércoles 23 de septiembre.

miércoles 23 de septiembre. DNI terminados en 4 y 5: jueves 24 de septiembre.

jueves 24 de septiembre. DNI terminados en 6 y 7: v iernes 25 de septiembre.

iernes 25 de septiembre. DNI terminados en 8 y 9: lunes 28 de septiembre.

AUH y asignaciones familiares: los nuevos valores

La actualización del 2,1% también alcanzará a la Asignación Universal por Hijo (AUH).

El monto de la AUH será de $156.313,52, mientras que para quienes tienen un hijo con discapacidad llegará a $508.825,41.

Los valores informados para septiembre son:

AUH : $156.313,52.

: $156.313,52. AUH por Hijo con Discapacidad: $508.825,41.

$508.825,41. Asignación Familiar por Hijo: $76.839,21.

$76.839,21. Asignación Familiar por Hijo con Discapacidad: $240.449,13.

Los titulares de la AUH reciben mensualmente el 80% del monto. El 20% restante queda retenido y se abona a fin de año en una cuota única, siempre que se presente la libreta de escolaridad y vacunación correspondiente.

AUH y Tarjeta Alimentar

El calendario de septiembre para la AUH y Tarjeta Alimentar será:

DNI terminado en 0: martes 8 de septiembre.

martes 8 de septiembre. DNI terminado en 1: miércoles 9 de septiembre.

miércoles 9 de septiembre. DNI terminado en 2: jueves 10 de septiembre.

jueves 10 de septiembre. DNI terminado en 3: viernes 11 de septiembre.

viernes 11 de septiembre. DNI terminado en 4: l unes 14 de septiembre.

unes 14 de septiembre. DNI terminado en 5: martes 15 de septiembre.

martes 15 de septiembre. DNI terminado en 6: miércoles 16 de septiembre.

miércoles 16 de septiembre. DNI terminado en 7: jueves 17 de septiembre.

jueves 17 de septiembre. DNI terminado en 8: viernes 18 de septiembre.

viernes 18 de septiembre. DNI terminado en 9: lunes 21 de septiembre.

SUAF: cuándo cobran las asignaciones familiares

Para la Asignación Familiar por Hijo (SUAF), ANSES estableció las mismas fechas según DNI:

DNI terminado en 0 : martes 8 de septiembre.

: martes 8 de septiembre. DNI terminado en 1: miércoles 9 de septiembre.

miércoles 9 de septiembre. DNI terminado en 2 : jueves 10 de septiembre.

: jueves 10 de septiembre. DNI terminado en 3: viernes 11 de septiembre.

viernes 11 de septiembre. DNI terminado en 4 : lunes 14 de septiembre.

: lunes 14 de septiembre. DNI terminado en 5 : martes 15 de septiembre.

: martes 15 de septiembre. DNI terminado en 6: miércoles 16 de septiembre.

6: miércoles 16 de septiembre. DNI terminado en 7 : jueves 17 de septiembre.

: jueves 17 de septiembre. DNI terminado en 8: viernes 18 de septiembre.

viernes 18 de septiembre. DNI terminado en 9: lunes 21 de septiembre.

El resto del calendario de ANSES para septiembre

El cronograma también contempla otras prestaciones y asignaciones.

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas: todas las terminaciones de documento cobrarán entre el 10 de septiembre y el 10 de octubre.

Asignación Universal por Embarazo (AUE):

DNI terminado en 0: martes 8 de septiembre.

martes 8 de septiembre. DNI terminado en 1: miércoles 9 de septiembre.

miércoles 9 de septiembre. DNI terminado en 2: jueves 10 de septiembre.

jueves 10 de septiembre. DNI terminado en 3: viernes 11 de septiembre.

viernes 11 de septiembre. DNI terminado en 4 : lunes 14 de septiembre.

: lunes 14 de septiembre. DNI terminado en 5: martes 15 de septiembre.

martes 15 de septiembre. DNI terminado en 6: miércoles 16 de septiembre.

miércoles 16 de septiembre. DNI terminado en 7: jueves 17 de septiembre.

jueves 17 de septiembre. DNI terminado en 8: viernes 18 de septiembre.

viernes 18 de septiembre. DNI terminado en 9: lunes 21 de septiembre.

Asignación por Prenatal:

DNI terminados en 0 y 1: martes 8 de septiembre.

martes 8 de septiembre. DNI terminados en 2 y 3: miércoles 9 de septiembre.

miércoles 9 de septiembre. DNI terminados en 4 y 5 : jueves 10 de septiembre.

: jueves 10 de septiembre. DNI terminados en 6 y 7: viernes 11 de septiembre.

viernes 11 de septiembre. DNI terminados en 8 y 9: lunes 14 de septiembre.

En el caso de la Asignación por Maternidad, el pago para todas las terminaciones de documento se realizará entre el 10 de septiembre y el 10 de octubre.

El mismo período se aplicará a las Asignaciones de Pago Único, correspondientes a matrimonio, nacimiento y adopción.

Por último, quienes reciben la Prestación por Desempleo cobrarán según esta distribución: