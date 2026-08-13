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ALERTA

Con aumento confirmado, cuánto se cobra de jubilación máxima y mínima en septiembre 2026

ANSES confirmó una nueva suba del 2,1% para el mes próximo, por la variación del Índice de precios al consumidor. Montos y fechas de pago
iProfesional | Legales | Seguridad social
Por P.L.
13/08/2026 - 18:27hs
Jubilados con aumento de 2,1% en septiembre

El mecanismo de actualización mensual basado en la variación del índice de precios al consumidor aplicará un nuevo aumento sobre los haberes de todo el régimen previsional nacional a partir del noveno mes del año. Con el dato de la inflación oficial correspondiente a julio confirmado en 2,1%, la totalidad de las prestaciones administradas por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) experimentarán un ajuste proporcional destinado a mitigar el impacto de las variaciones del costo de vida.

Esta recomposición general alcanzará tanto a las escalas iniciales del sistema de jubilaciones como a los beneficiarios de los haberes más elevados, ajustando los pisos y los techos estipulados por la normativa de movilidad vigente.

De esta forma, el esquema de acreditaciones previsiones para septiembre reconfigura el mapa de ingresos para millones de jubilados, pensionados y titulares de regímenes especiales en todo el país. La oficialización de las cifras definitivas marca el parámetro sobre el cual se ejecutarán las liquidaciones automáticas que comenzarán a depositarse en las cuentas bancarias según el orden habitual del organismo.

Los valores definitivos de la jubilación mínima y la máxima

Con la aplicación del incremento del 2,1% derivado de la última medición de precios, las escalas principales del sistema previsional registran las siguientes variaciones y montos finales:

  • Jubilación mínima: el haber base pasa de los $419.775,93 de agosto a fijarse en $428.591,22. A esta suma corresponde agregarle el bono extraordinario de $70.000 y por eso el monto final de bolsillo alcanzará los $498.591,22.

  • Jubilación máxima: al no contar con el adicional por tratarse del escalafón superior, la prestación registrará la suba íntegra del 2,1%, pasando de $2.824.694,49 a un tope legal de $2.884.013,07.

  • Haberes intermedios: quienes perciben un monto superior al haber básico pero inferior al tope combinado recibirán la proporción correspondiente del bono de $70.000 hasta alcanzar el piso garantizado de $498.591,22. Las prestaciones que superen dicho margen percibirán únicamente la suba directa del 2,1% sobre sus valores vigentes.

El impacto en las pensiones

La actualización del 2,1% resultante del último índice de precios al consumidor también modificará las cifras pertenecientes a los programas universales y especiales que integra el sistema asistencial:

  • Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): el haber puramente previsional ascenderá a $342.890,98. Al incorporar el adicional completo de $70.000, la liquidación total quedará fijada en $412.890,98.

  • Pensiones No Contributivas (PNC) por Invalidez y Vejez: el ingreso mensual sin bonificación se establecerá en $300.013,86. Al sumar el depósito de la suma fija, el cobro final consolidado trepará a $370.013,86.

  • Pensión para Madres de 7 hijos o más: al ser una prestación equiparada al valor del haber básico, alcanzará un piso de $428.591,22 y un acumulado de $498.591,22 si se incluye el refuerzo estatal.

Cuáles son las fechas de cobro para jubilados en septiembre

Los jubilados y pensionados que cobran la jubilación mínima comenzarán a recibir la acreditación de sus haberes el martes 8 de septiembre:

  • DNI terminados en 0: martes 8 de septiembre.

  • DNI terminados en 1: miércoles 9 de septiembre.

  • DNI terminados en 2: jueves 10 de septiembre.

  • DNI terminados en 3: viernes 11 de septiembre.

  • DNI terminados en 4: lunes 14 de septiembre.

  • DNI terminados en 5: martes 15 de septiembre.

  • DNI terminados en 6: miércoles 16 de septiembre.

  • DNI terminados en 7: jueves 17 de septiembre.

  • DNI terminados en 8: viernes 18 de septiembre.

  • DNI terminados en 9: lunes 21 de septiembre.

En tanto, los jubilados que reciben haberes superiores a la mínima lo harán más cerca de fin de mes:

  • DNI terminados en 0 y 1: martes 22 de septiembre.

  • DNI terminados en 2 y 3: miércoles 23 de septiembre.

  • DNI terminados en 4 y 5: jueves 24 de septiembre.

  • DNI terminados en 6 y 7: viernes 25 de septiembre.

  • DNI terminados en 8 y 9: lunes 28 de septiembre.

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