Con aumento confirmado, cuánto se cobra de jubilación máxima y mínima en septiembre 2026

ANSES confirmó una nueva suba del 2,1% para el mes próximo, por la variación del Índice de precios al consumidor. Montos y fechas de pago

El mecanismo de actualización mensual basado en la variación del índice de precios al consumidor aplicará un nuevo aumento sobre los haberes de todo el régimen previsional nacional a partir del noveno mes del año. Con el dato de la inflación oficial correspondiente a julio confirmado en 2,1%, la totalidad de las prestaciones administradas por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) experimentarán un ajuste proporcional destinado a mitigar el impacto de las variaciones del costo de vida.

Esta recomposición general alcanzará tanto a las escalas iniciales del sistema de jubilaciones como a los beneficiarios de los haberes más elevados, ajustando los pisos y los techos estipulados por la normativa de movilidad vigente.

De esta forma, el esquema de acreditaciones previsiones para septiembre reconfigura el mapa de ingresos para millones de jubilados, pensionados y titulares de regímenes especiales en todo el país. La oficialización de las cifras definitivas marca el parámetro sobre el cual se ejecutarán las liquidaciones automáticas que comenzarán a depositarse en las cuentas bancarias según el orden habitual del organismo.

Los valores definitivos de la jubilación mínima y la máxima

Con la aplicación del incremento del 2,1% derivado de la última medición de precios, las escalas principales del sistema previsional registran las siguientes variaciones y montos finales:

Jubilación mínima : el haber base pasa de los $419.775,93 de agosto a fijarse en $428.591,22 . A esta suma corresponde agregarle el bono extraordinario de $70.000 y por eso el monto final de bolsillo alcanzará los $498.591,22 .

Jubilación máxima : al no contar con el adicional por tratarse del escalafón superior, la prestación registrará la suba íntegra del 2,1%, pasando de $2.824.694,49 a un tope legal de $2.884.013,07 .

Haberes intermedios: quienes perciben un monto superior al haber básico pero inferior al tope combinado recibirán la proporción correspondiente del bono de $70.000 hasta alcanzar el piso garantizado de $498.591,22. Las prestaciones que superen dicho margen percibirán únicamente la suba directa del 2,1% sobre sus valores vigentes.

El impacto en las pensiones

La actualización del 2,1% resultante del último índice de precios al consumidor también modificará las cifras pertenecientes a los programas universales y especiales que integra el sistema asistencial:

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) : el haber puramente previsional ascenderá a $342.890,98. Al incorporar el adicional completo de $70.000, la liquidación total quedará fijada en $412.890,98.

Pensiones No Contributivas (PNC) por Invalidez y Vejez : el ingreso mensual sin bonificación se establecerá en $300.013,86. Al sumar el depósito de la suma fija, el cobro final consolidado trepará a $370.013,86.

Pensión para Madres de 7 hijos o más: al ser una prestación equiparada al valor del haber básico, alcanzará un piso de $428.591,22 y un acumulado de $498.591,22 si se incluye el refuerzo estatal.

Cuáles son las fechas de cobro para jubilados en septiembre

Los jubilados y pensionados que cobran la jubilación mínima comenzarán a recibir la acreditación de sus haberes el martes 8 de septiembre:

DNI terminados en 0: martes 8 de septiembre.

DNI terminados en 1: miércoles 9 de septiembre.

DNI terminados en 2: jueves 10 de septiembre.

DNI terminados en 3: viernes 11 de septiembre.

DNI terminados en 4: lunes 14 de septiembre.

DNI terminados en 5: martes 15 de septiembre.

DNI terminados en 6: miércoles 16 de septiembre.

DNI terminados en 7: jueves 17 de septiembre.

DNI terminados en 8: viernes 18 de septiembre.

DNI terminados en 9: lunes 21 de septiembre.

En tanto, los jubilados que reciben haberes superiores a la mínima lo harán más cerca de fin de mes: