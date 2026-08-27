Con el último aumento salarial, cuánto ganan los trabajadores de los clubes de AFA en agosto

El gremio cerró con "Chiqui" Tapia una mejora en los ingresos en línea con la inflación. El sistema se aplicará hasta diciembre e incluye a tres convenios

Apartir de mediados de este año, el consejo directivo de la Unión Trabajadores de Entidades Deportivas y Civiles (UTEDYC) reformuló su estrategia paritaria y decidió ir por una actualización salarial mensual en línea con el Índice de Precios al Consumidor (IPC). La idea no es novedosa y va en línea con sistemas que aplican organizaciones como la Asociación Bancaria (AB).

iProfesional ya anunció acuerdos entre UTEDYC y diferentes cámaras patronales, pero la novedad es que el sindicato ahora incorporó la modalidad para el personal de los clubes que nuclea la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), bajo los convenios colectivos de trabajo 553/09, 1070/09 y 463/06. El acta fue firmada por el secretario General del gremio, Carlos Bonjour y el titular de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia y el secretario Claudio Malaspina.

De cuánto es el último aumento según la nueva modalidad

De esta forma, los trabajadores y trabajadoras de los tres convenios recibirán un 1,9% de aumento en julio (correspondiente al IPC de junio) y un 2,1% en agosto (equivalente a la inflación registrada en julio), aclarando que el sistema se mantendrá hasta diciembre inclusive, de acuerdo con la evolución informada por el INDEC.

El convenio 553/09 nuclea al personal administrativo, jerárquico, informático, de maestranza y cobradores, como así también profesionales como entrenadores, instructores, médicos, odontólogos y trabajadores de natatorios. En cuanto al convenio 1070/09, contempla a los encargados generales, encargados e inspectores.

La "Rama por Reunión" está bajo el convenio 463/06 y abarca a los trabajadores contratados bajo la modalidad de jornal o por reunión (eventos específicos de partidos o apertura de estadios), incluyendo funciones operativas, de control (como el control de acceso biométrico) y otros roles asignados a este régimen presencial discontinuo.

Cómo venía la paritaria con la AFA. Próxima reunión

El último incremento salarial pactado entre las partes fue de marzo a junio y se fraccionó de la siguiente manera:

Marzo: 3,5%

Abril: 3,5%

Mayo: 3%

Junio: 2%

Las conducciones de UTEDYC y la AFA también determinaron que las diferencias salariales resultantes de la aplicación retroactiva de la medida deberán cancelarse en forma conjunta con la liquidación de agosto. Teniendo en cuenta que diciembre será el cierre de esta primera etapa, se dejó establecido que en enero volverán a reunirse para hacer una evaluación sobre el poder de compra de los ingresos de la actividad.

Sin embargo, las partes aceptaron incluir una cláusula específica: si la suma directa del IPC de agosto, septiembre y octubre supera el 6%, se convocará a una reunión para revisar la aplicación automática del IPC fijada para diciembre.

Cómo quedó la escala salarial de agosto

Con la incorporación de los ajustes correspondientes al IPC de junio (1,9%) y julio (2,1%), los salarios básicos de agosto quedaron de esta forma:

Personal Jerárquico:

Personal Administrativo:

1º: $1.788.662

2º: $1.765.665

3º: $1.751.181

4ª Auxiliar de 1ª: $1.737.378

4ª Auxiliar de 2ª: $1.724.146

5º Telefónico (+50 int.): $1.711.601

5º Telefónico (-50 int.): $1.699.448

6ª Mayor de 18 años: $1.699.448

Personal de Informática y Sistemas:

Gerencia de Sistemas: $1.854.908

Supervisor / Jefe de Área: $1.822.659

Programación Senior: $1.801.418

Programación Semi Senior: $1.788.835

Programación Junior: $1.766.018

Adm. de Redes Informáticas Senior: $1.789.651

Adm. de Redes Informáticas Semi Senior: $1.737.706

Adm. de Redes Informáticas Junior: $1.724.326

Personal de Maestranza y Servicios:

1° Categoría: $1.635.718

2° Categoría: $1.614.832

3° Categoría: $1.604.703

4° Categoría: $1.592.439

5° Categoría: $1.580.652

6° Categoría: $1.575.210

7° Categoría: $1.558.601

8° Categoría: $1.548.762

Profesores, Instructores y Médicos: