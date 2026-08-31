ANSES abrió la inscripción al Progresar Obligatorio para cobrar 35.000 pesos por mes

ANSES habilitó la segunda convocatoria del Progresar Obligatorio con un haber de 35.000 pesos mensuales. Requisitos y fecha límite

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), en articulación con el Ministerio de Capital Humano, habilitó la segunda convocatoria del año para inscribirse en el Programa de Becas Progresar Obligatorio.

Esta etapa está destinada a jóvenes de todo el país que necesitan finalizar sus estudios secundarios y que no lograron anotarse durante la primera instancia del ciclo lectivo o cuyas solicitudes resultaron rechazadas por inconsistencias administrativas.

La ventana de inscripción permanecerá abierta de manera exclusiva hasta el 4 de septiembre. El programa otorga un haber mensual de $35.000 durante un período de hasta seis meses para quienes resulten seleccionados en esta nueva convocatoria, sujeto al cumplimiento continuo de la regularidad escolar y los requisitos normativos vigentes.

Esquema de liquidación: retenido mensual y pago de acumulados

La prestación económica del Progresar Obligatorio contempla un mecanismo de cobro desdoblado para garantizar el seguimiento pedagógico del estudiante a lo largo del año lectivo:

Cobro directo mensual: ANSES liquida de forma directa el 80% del haber mensual, equivalente a $28.000 depositados en la cuenta bancaria o billetera virtual del titular

Monto retido acumulado: el 20% restante ($7.000 mensuales) queda retenido por el organismo previsional durante el período de cursada

Liberación de fondos: el saldo acumulado por el porcentaje retenido se liquida en un único pago extraordinario una vez que la institución educativa certifique ante el Ministerio de Educación que el alumno mantuvo la regularidad académica y aprobó las exigencias del ciclo lectivo

Requisitos de edad, residencia y regularidad escolar

Para acceder a la beca, las autoridades fijaron criterios de elegibilidad específicos vinculados a la situación académica y personal del solicitante:

Nacionalidad y residencia: ser argentino nativo, naturalizado o extranjero con al menos dos años de residencia legal acreditada en la Argentina, contando con Documento Nacional de Identidad (DNI) emitido y actualizado

Rango de edad: tener entre 16 y 24 años cumplidos a la fecha de cierre de la convocatoria oficial

Condición académica: acreditar la condición de alumno regular activo en una institución educativa de nivel secundario reconocida oficialmente por las autoridades jurisdiccionales

Límites de ingresos familiares y excepciones normativas

El programa evalúa el contexto socioeconómico del grupo familiar para determinar la asignación del beneficio, fijando topes de ingresos máximos:

Tope de ingresos generales: la suma total de las remuneraciones del estudiante y su grupo familiar (padres, tutores o cónyuge) no puede superar el equivalente a 3 Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM) al momento de procesar la solicitud

Excepción para sectores vulnerables: la restricción del límite de ingresos no se aplica a los jóvenes que sean titulares de una pensión no contributiva por invalidez, otorgada en el marco del artículo 9 de la Ley 13.478

Requisitos de salud y cursos de formación complementaria

Además del rendimiento escolar y el perfil socioeconómico, el marco regulatorio incorpora exigencias sanitarias y de capacitación personal:

Esquema de vacunación obligatorio: los estudiantes deben contar con el calendario nacional de vacunación completo o en curso de aplicación según su franja etaria

Actividades complementarias: es condición obligatoria participar y completar las actividades de orientación vocacional, formación laboral o cursos de competencias digitales que disponga la Secretaría de Educación durante el período de cobro

Guía paso a paso: cómo anotarse en el Progresar Obligatorio

El trámite de inscripción se realiza íntegramente de manera virtual a través de las plataformas oficiales del Estado:

Ingreso a la plataforma: acceder a la web oficial del programa Progresar o ingresar mediante la app con usuario y contraseña de Mi Argentina

Validación de datos personales: el sistema verifica la identidad del usuario mediante su número de CUIL e importa los datos filiales registrados en la base de ANSES

Encuesta socioeducativa: completar el formulario digital obligatorio sobre la situación de vivienda, composición familiar y contexto de estudio

Carga de datos académicos: seleccionar la institución educativa correspondiente y certificar la modalidad de cursada del nivel secundario

Registro del medio de cobro: declarar una Clave Bancaria Uniforme (CBU) de cuenta bancaria o una Clave Virtual Uniforme (CVU) de billetera virtual a nombre del titular de la beca para la acreditación de los fondos

Tal como mencionamos anteriormente, el proceso está abierto hasta el 4 de septiembre. Completar el proceso de inscripción dentro de los plazos estipulados y verificar correcta carga del CBU o CVU resulta clave para evitar demoras en la validación del trámite por parte de ANSES.