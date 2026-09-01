La recaudación tributaria de agosto se mantuvo en línea con la inflación, pero la estadística se distorsiona por las retenciones. El IVA no despega

Incremento del 91% en retenciones a la exportación y 8,8% en Ganancias impulsó la cifra, pero es temporal.

El IVA interno cayó 3% y el total 6% en agosto, evidenciando que el consumo y la actividad no repuntan.

La buena noticia que dejó la recaudación tributaria de agosto es que se cortó la racha de caídas: la variación interanual prácticamente coincide con la inflación. Pero, tal como había ocurrido en meses anteriores, hay un "lado B": las cifras aparecen distorsionadas por efectos estacionales, y los impuestos más ligados a la actividad siguen cayendo.

El IVA es, en este momento, el rubro que se lleva la mayor atención política, dado el intenso debate entre el presidente Javier Milei y los consultores privados respecto de cuál es la situación real del consumo.

El presidente niega que haya una retracción, y se vale de las cifras del INDEC para mostrar un volumen creciente en las compras de los argentinos. Sin embargo, las cifras del IVA no parecen darle la razón. Este impuesto es, por excelencia, el indicador de los cambios en la actividad industrial y comercial, y sigue evolucionando por debajo de la inflación.

ARCA: cayó la recaudación del IVA y refleja que le consumo no despega

En agosto, el IVA interno tuvo una merma real de 3%. Y si, además, se contabiliza el IVA que se recauda en la Aduana, por el comercio exterior, la caída llega al 6%.

El informe de ARCA señala que, este año, hubo una situación que impactó negativamente: las empresas usaron saldos de IVA para cancelar otras obligaciones, lo cual contribuyó a que la recaudación no reflejara el nivel real de actividad. En todo caso, esta situación se viene repitiendo desde hace varios meses, lo cual lleva a que el argumento oficial sobre el repunte en el consumo siga siendo puesto en duda.

Desde el punto de vista estrictamente fiscal, la escasa reacción del IVA es una preocupación, dado que este tributo suele representar más de un tercio de la "torta" impositiva total.

Tampoco juegan a favor del discurso oficial los números de la seguridad social. Hubo una leve caída, que el informe atribuye al régimen de incentivo a la formalización laboral, que dispuso la alícuota reducida de las contribuciones patronales, así como al régimen de Promoción de Empleo Registrado (PER) que otorga la posibilidad de regularizar las relaciones laborales no registradas del sector privado mediante beneficios fiscales y facilidades de pago.

De todas maneras, también este dato va en línea con la disminución de puestos de empleo que muestra la estadística del sector privado formal.

El empuje de la exportación

Entre los factores que jugaron a favor de la recaudación se ubica el impuesto a las Ganancias, con una mejora real de 8,8%. La variación obedece a que, a diferencia del año pasado, ahora se prorrogaron las presentaciones de saldos de declaración juradas, que incluye las correspondientes al Régimen Simplificado en el marco de la ley de Inocencia Fiscal.

Además, hubo mayores anticipos de las sociedades, debido al aumento del impuesto determinado del período fiscal 2025.

Pero el gran factor que incidió en las cuentas de agosto fue el de las retenciones a la exportación. Hasta ahora, las cuentas mostraban grandes caídas respecto del año pasado, y finalmente se revirtió la comparación.

El motivo es simple: el año pasado el ministro Toto Caputo aplicó un recorte transitorio en la alícuota de las retenciones, que vencía a fin de año. Eso llevó a que se concentrara un gran volumen exportador en el segundo trimestre, y luego se produjera el consabido desplome "del día después".

Es precisamente lo que se nota en agosto, cuando el ingreso por retenciones tuvo un incremento real de 91%. El aporte del campo en agosto, según la Cámara Aceitera, fue de u$s2.750 millones, un 33% superior al del año pasado.

Expresado en pesos, ese volumen de exportación fue de $4 billones, lo que permitió que la caja de ARCA ingresara más de un billón de pesos, lo cual representa un 5% del total recaudado.

Pero este fenómeno está destinado a ser de corto plazo. En septiembre del año pasado se produjo el "tax holiday" por el cual Caputo bajó a cero las retenciones, hasta que se cumpliera un ingreso de u$s7.000 millones, en medio de la corrida bancaria que afectó al mercado en la previa de las elecciones legislativas. Esto implica que la comparación volverá a mostrar un crecimiento alto por un mes, para luego caer abruptamente.

Finalmente, el impuesto a los combustibles fue el otro renglón que aportó a la caja fiscal, algo también previsible, dado el incremento en el precio para el mercado interno y por la actualización del impuesto. El incremento en términos reales fue de 12%.