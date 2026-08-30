ARCA modificó el cálculo de anticipos de Ganancias y la actualización por IPC puede generar diferencias para quienes tienen rentas en dólares

El nuevo método actualiza la ganancia neta y deducciones por IPC, generando una base imponible teórica diferente al 20% previo.

ARCA modificó los anticipos del Impuesto a las Ganancias para personas humanas con la RG 5685, usando ganancia neta actualizada por IPC.

a Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) modificó el régimen de anticipos del Impuesto a las Ganancias para personas humanas a través de la Resolución General 5685, publicada el 29 de abril de 2025. La medida reemplazó el esquema que estaba establecido por la Resolución General 5211 y modificó la metodología utilizada para determinar los importes que los contribuyentes deben ingresar durante el año fiscal.

Hasta la modificación, el régimen contemplaba para las personas humanas el pago de cinco anticipos equivalentes al 20% del impuesto determinado en el período fiscal anterior. Con la nueva normativa, el cálculo dejó de tomar como referencia directa el impuesto previamente determinado y pasó a construirse a partir de la ganancia neta del ejercicio anterior, antes de aplicar las deducciones personales.

La modificación incorpora además un mecanismo de actualización vinculado con la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC). Para establecer la base sobre la cual se calculan los anticipos, la ganancia neta es actualizada considerando la variación registrada por el índice entre julio y diciembre del año anterior al período fiscal al que corresponden los anticipos.

A partir de ese resultado se aplican las deducciones personales correspondientes, que también son actualizadas bajo el mismo criterio. Luego se obtiene una base imponible teórica sobre la cual se aplica la escala del artículo 94 de la Ley del Impuesto a las Ganancias.

Cómo funciona el nuevo cálculo de anticipos de Ganancias

El cambio introducido por ARCA modifica el procedimiento que deben considerar los contribuyentes para estimar cuánto deberán ingresar en concepto de anticipos del Impuesto a las Ganancias.

En el régimen anterior, el cálculo estaba directamente relacionado con el impuesto determinado durante el ejercicio fiscal previo. Ese monto se dividía en cinco partes iguales, correspondientes al 20% del impuesto cada una.

La nueva metodología utiliza como punto de partida la ganancia neta del ejercicio anterior. Este importe se actualiza de acuerdo con la variación del IPC correspondiente al período comprendido entre julio y diciembre del año anterior.

Una vez actualizada la ganancia neta, se descuentan las deducciones personales que correspondan al contribuyente. Estas deducciones también se ajustan considerando la evolución del índice de precios durante el período establecido por la normativa.

El resultado constituye una base imponible teórica. Sobre ella se aplica la escala prevista en el artículo 94 de la Ley del Impuesto a las Ganancias, cuyos valores también son actualizados según el mecanismo establecido.

De esta manera, el importe utilizado para determinar los anticipos puede diferir del resultado que finalmente surja de la declaración jurada anual. Esto ocurre porque el anticipo se calcula sobre una estimación construida a partir de valores actualizados y no sobre el impuesto definitivo que corresponderá ingresar al cierre del período fiscal.

El impacto de la actualización por IPC

Uno de los principales aspectos que deben considerar los contribuyentes es la incorporación de la variación del IPC dentro de la metodología utilizada para determinar los anticipos.

La actualización de la ganancia neta busca llevar los valores del período anterior a una referencia temporal más cercana al ejercicio fiscal en curso. Sin embargo, cuando las rentas tienen componentes vinculados con monedas extranjeras, puede producirse una diferencia entre la evolución de los precios internos y la variación del tipo de cambio utilizado para determinar esas rentas.

El descalce puede resultar relevante en los casos de contribuyentes que declararon rentas de fuente extranjera en el Impuesto a las Ganancias. En estos casos, la actualización mediante el IPC puede generar una base teórica superior a la evolución efectiva registrada por los activos o ingresos expresados en moneda extranjera.

La diferencia entre ambos movimientos puede tener consecuencias sobre la escala utilizada para determinar los anticipos.

Qué ocurre con las rentas de fuente extranjera

La situación adquiere particular relevancia para quienes tienen ingresos o resultados vinculados con activos, inversiones o rentas de fuente extranjera.

Durante el período tomado como referencia, la cotización de la divisa utilizada para el cálculo registró una variación del 7%, al pasar de 1.380 a 1.480 unidades monetarias. En el mismo período, el IPC aumentó un 12%, al pasar de 9.023 a 10.121.

La diferencia entre ambas variaciones genera un descalce entre inflación y evolución de las monedas extranjeras. Mientras la metodología utilizada para calcular los anticipos actualiza determinadas variables mediante el IPC, las rentas expresadas en moneda extranjera pueden haber registrado una variación menor cuando se las mide en pesos.

Esta diferencia puede modificar la posición del contribuyente dentro de la escala del Impuesto a las Ganancias.

El efecto se produce porque la actualización de la renta neta y de las deducciones no necesariamente reproduce la evolución efectiva de una renta dolarizada. Cuando la base utilizada para proyectar los anticipos aumenta en mayor proporción que la renta real, el cálculo puede ubicar al contribuyente en un tramo superior de la escala.

Por ese motivo, el importe de los anticipos puede resultar superior al impuesto que finalmente corresponda determinar en la declaración jurada anual.

Cómo puede cambiar la alícuota aplicada

La escala del artículo 94 de la Ley del Impuesto a las Ganancias establece diferentes tramos de ingresos a los que corresponden distintas alícuotas.

Cuando la base imponible teórica aumenta como consecuencia de la actualización por IPC, el contribuyente puede pasar de un tramo de la escala a otro superior. En consecuencia, la tasa utilizada para calcular los anticipos puede ser mayor que aquella que resulte de la determinación definitiva del impuesto al finalizar el período fiscal.

El impacto también depende de la situación particular de cada contribuyente y del nivel de ingresos alcanzado.

En los casos en los que una persona ya se encuentre dentro del tramo correspondiente a la alícuota marginal máxima, el desplazamiento hacia arriba dentro de ese mismo tramo no implica necesariamente un cambio de alícuota marginal. Sin embargo, el incremento de la base sobre la cual se aplica el impuesto puede elevar la tasa efectiva resultante.

Por el contrario, para quienes se encuentren cerca de los límites entre distintos tramos, la actualización puede generar un cambio en la alícuota utilizada para determinar los anticipos.

El resultado final dependerá de la evolución de los ingresos, las deducciones, el tipo de cambio y el IPC durante el período fiscal.

El descalce entre IPC y monedas extranjeras

El nuevo esquema plantea una situación que debe ser considerada especialmente por los contribuyentes que cuentan con rentas de fuente extranjera.

El punto central está relacionado con que el mecanismo de actualización utiliza el IPC como referencia, mientras que determinados ingresos pueden estar vinculados con la evolución de una moneda extranjera.

Si la inflación medida por el IPC aumenta a un ritmo superior al tipo de cambio, la actualización de la base utilizada para los anticipos puede superar la evolución nominal de la renta dolarizada.

En el ejemplo considerado, el IPC registró una variación del 12%, mientras que la divisa utilizada como referencia aumentó un 7%. La diferencia de cinco puntos porcentuales genera una brecha entre ambos indicadores.

Esta diferencia no determina por sí misma el impuesto anual que deberá pagar cada contribuyente, ya que todavía deben considerarse la evolución de las variables hasta el cierre del ejercicio, las deducciones correspondientes y el resto de los componentes que intervienen en la liquidación definitiva.

Sin embargo, sí puede afectar el monto de los anticipos de Ganancias, dado que estos se calculan mediante la metodología establecida por ARCA para el período fiscal correspondiente.

Qué pasa si los anticipos de Ganancias quedan sobreestimados

La normativa contempla mecanismos mediante los cuales el contribuyente puede solicitar una reducción de anticipos cuando considere que los importes determinados superan el impuesto que finalmente corresponderá ingresar.

La posibilidad de solicitar la reducción adquiere importancia cuando existe una diferencia significativa entre la base utilizada para proyectar los anticipos y la situación económica que efectivamente tendrá el contribuyente durante el ejercicio.

Uno de los mecanismos previstos puede ser utilizado a partir de determinadas instancias del cronograma de anticipos. En el caso mencionado, la solicitud puede plantearse en oportunidad del pago del tercer anticipo, previsto para diciembre de 2026, según las condiciones aplicables al régimen.

No obstante, la utilización de este mecanismo requiere analizar previamente la situación fiscal de cada contribuyente. La reducción de anticipos no constituye simplemente una corrección automática del cálculo, sino que implica asumir determinadas consecuencias en caso de que la estimación realizada no coincida posteriormente con el impuesto que resulte de la declaración jurada.

Por ese motivo, antes de solicitar una reducción resulta necesario evaluar la proyección anual de ingresos, las deducciones disponibles, la evolución del tipo de cambio, las rentas de fuente extranjera y los demás elementos que intervienen en la determinación del impuesto.

Qué deben tener en cuenta los contribuyentes

El cambio introducido por la Resolución General 5685 de ARCA modifica la forma de calcular los anticipos del Impuesto a las Ganancias para personas humanas y establece una metodología basada en la actualización de la ganancia neta y de las deducciones personales mediante la variación del IPC.

La utilización de este índice puede generar diferencias cuando los ingresos del contribuyente están vinculados con activos o rentas expresadas en moneda extranjera.

En ese escenario, la evolución del IPC y la del tipo de cambio pueden avanzar a ritmos diferentes. Cuando la inflación supera la variación de la moneda utilizada como referencia, la actualización de la base teórica para calcular los anticipos puede generar un importe superior al que finalmente corresponda pagar por el período fiscal.

El resultado definitivo recién podrá establecerse cuando se realice la liquidación anual de Ganancias, con los ingresos y deducciones efectivamente correspondientes al ejercicio.

Mientras tanto, los contribuyentes alcanzados por el régimen deberán considerar la metodología establecida por ARCA para determinar sus anticipos y evaluar, en aquellos casos en los que exista una diferencia relevante, si corresponde utilizar el procedimiento previsto para solicitar su reducción.

La evolución del IPC, el tipo de cambio y las rentas de fuente extranjera serán variables centrales para determinar si la diferencia entre los anticipos ingresados y el impuesto definitivo genera posteriormente un saldo a favor del contribuyente.