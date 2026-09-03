Colectivos y subtes aumentaron en septiembre, pero bancos y billeteras ofrecen reintegros de hasta 100% y beneficios para usuarios de tarjeta SUBE

El aumento de las tarifas de transporte que comenzó a regir en septiembre puede amortiguarse con distintas promociones de bancos, billeteras virtuales y tarjetas. Según el medio de pago elegido, los usuarios pueden acceder a reintegros de entre 20% y 100% y ahorrar hasta $16.000 mensuales en sus viajes, incluso utilizando alternativas vinculadas a la tarjeta SUBE.

Las promociones alcanzan a los viajes en colectivo, subte y Premetro y, en general, exigen realizar la operación mediante códigos QR o tecnología NFC desde el celular. Cada entidad establece sus propios porcentajes de devolución, límites mensuales y condiciones de uso.

Entre las opciones disponibles durante septiembre aparecen Mercado Pago, Santander, Galicia, Banco Macro, Cuenta DNI y Ualá, además de las promociones que ofrece Mastercard para sus tarjetas.

Cuánto cuesta viajar en septiembre

El incremento de las tarifas vuelve más relevante el uso de estos beneficios. En los colectivos porteños, el boleto mínimo para quienes utilizan una SUBE registrada pasó a $887,87.

En las líneas de colectivos de la provincia de Buenos Aires, en tanto, la tarifa mínima quedó establecida en $1.158,97.

de la provincia de Buenos Aires, en tanto, la tarifa mínima quedó establecida en El subte también tuvo una actualización. Para quienes realizan entre uno y 20 viajes mensuales , el pasaje cuesta $1.753 .

también tuvo una actualización. Para quienes realizan , el pasaje cuesta . El Premetro, por su parte, tiene una tarifa de $613,55 para usuarios con SUBE registrada.

Con estos valores, aprovechar los reintegros puede representar una diferencia importante para quienes utilizan el transporte público todos los días.

Las promociones que permiten ahorrar en transporte

No todas las alternativas ofrecen el mismo beneficio. El porcentaje de devolución y el tope mensual varían de acuerdo con el banco, la billetera, la tarjeta utilizada y la modalidad de pago.

Santander y MODO

Los clientes de Santander que paguen mediante QR con MODO pueden obtener un 50% de reintegro en colectivos y subtes, con un límite de $8.000 mensuales.

Además, quienes estén alcanzados por Santander Sorpresa pueden acceder a una devolución de hasta 100%, aunque en este caso el tope asciende a $16.000 por mes, uno de los montos máximos contemplados entre las promociones.

Cuenta DNI

Los usuarios de Cuenta DNI tienen una alternativa que puede alcanzar el 100% de reintegro en viajes de colectivos, subte y Premetro. El beneficio se aplica mediante NFC, utilizando tarjetas Visa Débito, y contempla un límite de $10.000 por tarjeta.

Galicia

Otra opción disponible es la de Galicia, que ofrece un 50% de devolución en colectivos cuando el pago se realiza mediante NFC con tarjetas Mastercard de crédito. El beneficio tiene un tope de $15.000 mensuales.

Ualá

En Ualá, la promoción alcanza un 50% de reintegro en colectivos al pagar con la tarjeta de la billetera desde el celular. El límite es de $15.000 por mes y la promoción está disponible todos los días hasta el 30 de septiembre de 2026.

Mastercard

Los usuarios de Mastercard también pueden acceder a un 50% de reintegro en colectivos adheridos. La promoción alcanza pagos mediante NFC realizados con tarjetas de débito, crédito o prepagas y establece un máximo de $15.000 mensuales por tarjeta.

Mercado Pago

Mercado Pago ofrece hasta 70% de reintegro para viajes en colectivos y subtes cuando el pago se realiza mediante QR. El beneficio tiene un tope mensual informado de $5.000.

Banco Macro y MODO

Los clientes de Banco Macro que utilicen MODO pueden obtener un 20% de reintegro al pagar colectivos y subtes mediante QR. En este caso, el máximo de devolución informado es de $10.000 por mes.

Banco Provincia suma cuotas para los viajes de larga distancia

El ahorro no se limita al transporte urbano. Banco Provincia incorporó desde el 1° de septiembre una promoción destinada a quienes necesiten comprar pasajes de ómnibus de larga distancia.

La entidad permite financiar las compras en 12 cuotas sin interés utilizando tarjetas de crédito Visa o Mastercard emitidas por Banco Provincia, siempre que se trate de empresas adheridas al beneficio.

La promoción estará disponible todos los días hasta el 31 de diciembre de 2026.

El beneficio también contempla operaciones realizadas con las tarjetas de manera física o digitalizadas en Cuenta DNI. De acuerdo con las condiciones de cada operación, los pagos pueden efectuarse mediante QR o tecnología sin contacto.

Qué tener en cuenta para aprovechar los reintegros

La principal diferencia entre las promociones está en la combinación de porcentaje de devolución, tope mensual, tarjeta requerida y forma de pago.

Por eso, antes de utilizar una promoción, es necesario verificar qué medio de pago exige cada entidad. Mientras algunas alternativas funcionan con QR, otras requieren específicamente NFC y determinadas tarjetas.

Con los boletos de septiembre ya actualizados, elegir correctamente la billetera, banco o tarjeta puede permitir reducir el gasto mensual en transporte y, en los casos de mayor beneficio, alcanzar reintegros de hasta $16.000.