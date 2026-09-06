El mercado proyecta una inflación del 1,7% para agosto y anticipa registros debajo del 2%

La inflación de agosto habría sido del 1,7%, según la mediana de las estimaciones de consultoras, centros de investigación y entidades financieras

La inflación de agosto habría sido del 1,7%, según la mediana de las estimaciones de consultoras, centros de investigación y entidades financieras que participaron del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), publicado por el Banco Central. De confirmarse esa proyección, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) volvería a ubicarse por debajo del 2% mensual, luego del 2,1% registrado en julio.

El dato oficial será publicado por el INDEC el 10 de septiembre. Mientras tanto, las mediciones privadas ubican el incremento de precios de agosto en un rango de entre 1,4% y 1,9%.

Fundación Libertad y Progreso calculó una inflación del 1,4%; EcoGo, del 1,5%; C&T Asesores Económicos, del 1,6%; Analytica, del 1,7%; y Equilibra presentó la proyección más elevada, con 1,9%.

Cómo evolucionará la inflación

Uno de los factores que habría contribuido a la desaceleración fue el comportamiento de alimentos y bebidas, uno de los rubros con mayor peso dentro del índice. Fundación Libertad y Progreso estimó para esa categoría una suba del 1,1%, mientras otras mediciones privadas también registraron una moderación.

A esto se sumó una menor incidencia de los componentes estacionales que habían presionado sobre el IPC durante las vacaciones de invierno, principalmente los vinculados con turismo, alojamiento y pasajes aéreos.

La evolución, sin embargo, no fue uniforme. C&T estimó para el Gran Buenos Aires una inflación cercana al 1,6%, aunque detectó aumentos importantes en frutas y verduras. Vivienda habría registrado una variación cercana al 2,5% y salud, alrededor del 2%.

El último REM, elaborado a partir de las respuestas de 35 consultoras y centros de investigación y 12 entidades financieras, ubicó la mediana de las estimaciones de inflación para agosto en 1,7%, una décima menos que en el relevamiento anterior.

Para los próximos meses, los participantes proyectaron que la inflación permanecería por debajo del 2% mensual, aunque sin una reducción pronunciada: 1,6% en septiembre, 1,7% en octubre, 1,6% en noviembre y 1,8% en diciembre.

Las estimaciones anticipan variaciones mensuales de entre 1,6% y 1,8% hasta febrero. Para todo 2026, los analistas que participaron del relevamiento proyectan una inflación acumulada cercana al 30%, mientras que para los próximos 12 meses la expectativa ronda el 21%.

El dato de agosto permitirá conocer si la inflación retomó el sendero descendente después del 2,1% de julio. Por el momento, las proyecciones privadas coinciden en un registro nuevamente inferior al 2%, aunque sin anticipar una desaceleración pronunciada durante los próximos meses.