Aumento de sueldo para trabajadores de canales de televisión: cómo quedaron los básicos según las categorías
En el marco del cierre de las paritarias de distintas ramas, el consejo directivo del Sindicato Argentino de Televisión, Telecomunicaciones, Servicios Audiovisuales, Interactivos y de Datos (SATSAID) informó que acordó la actualización de los ingresos del personal de los canales de aire, señales y productoras de televisión de todo el país.
La mejora llegó después de reuniones con los directivos de la Asociación de Teleradiodifusoras Argentinas (ATA) y la Cámara Argentina de Productoras Independientes de Televisión (CAPIT), para los meses de julio, agosto y septiembre, bajo los convenios colectivos de trabajo 131/75 y 634/11. Tal como es la costumbre de la organización gremial, el acuerdo se selló una vez sometido a las asambleas realizadas en las seccionales y empresas.
Cómo se aplica el incremento salarial
El incremento salarial consiste en una recomposición acumulativa del 6,29% aplicable sobre todos los conceptos remunerativos y no remunerativos, dividido de la siguiente forma:
- Agosto: Aumento del 3%, calculado sobre los valores vigentes al mes de junio, a liquidarse junto con los haberes del mes de agosto
- Septiembre: Incremento del 3,2%, calculado de forma acumulativa sobre las escalas vigentes de agosto, a abonarse con los sueldos del mes de septiembre
Esquema diferenciado para canales del interior y pymes
Para un grupo de canales del interior del país y pymes del sector -entre los que figuran Canal 3 de Rosario, Canal 9 de Mendoza, Canal 8 de Mar del Plata, Canal 11 de Salta y Canal 13 de Corrientes, entre otros-, la suba se debe fraccionar de la siguiente manera:
- Agosto: 2% sobre la base de junio
- Septiembre: 4,21% sobre la base de agosto, equiparando el valor final de las escalas al cierre del trimestre
El convenio entre el sindicato y las cámaras empresariales deja debidamente establecido que las patronales que hayan otorgado anticipos salariales o sumas a cuenta con posterioridad al 1° de agosto podrán absorberlos hasta su concurrencia con las nuevas grillas. La aclaración se debe a la demora en cerrar el aumento del trimestre julio a septiembre, lo que acelera una reunión en las próximas semanas para acordar una recomposición para octubre, noviembre y diciembre.
A cuánto se fueron los salarios básicos en septiembre
Con todos los porcentajes liquidados, el salario inicial en septiembre, para el convenio colectivo 131/75, quedó en unos $720.000, en tanto que la máxima categoría percibirá $1.388.000. En esos básicos está sumado el presentismo, pero hay que agregarle asignaciones como antigüedad, comidas, exteriores y subidas a torre.
Para el convenio colectivo 634/11, el ingreso más bajo de septiembre es de $835.000 mientras que la categoría más alta se va a unos $2.255.000. En esos casos, los haberes cuentan con un básico, un adicional y el presentismo, a lo que se debe añadir también las asignaciones de antigüedad, comidas, exteriores, subidas a torre y sumar guardería y ropa.
En el caso de las pymes tienen su propia escala salarial que varía por pagos semanales (labor por 9 horas diarias de lunes a viernes), valor de jornada laboral, por hora y hora extra. Las partes enviaron la documentación a la Secretaría de Trabajo para su urgente homologación, teniendo en cuenta la demora en el acuerdo y la aplicación de los incrementos pactados, que en algunos casos deben hacerse en planilla adjunta.