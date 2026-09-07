El incremento es del 6,29% para agosto y septiembre. También se actualizan las asignaciones. En los próximos días retomarán las negociaciones.

En el marco del cierre de las paritarias de distintas ramas, el consejo directivo del Sindicato Argentino de Televisión, Telecomunicaciones, Servicios Audiovisuales, Interactivos y de Datos (SATSAID) informó que acordó la actualización de los ingresos del personal de los canales de aire, señales y productoras de televisión de todo el país.

La mejora llegó después de reuniones con los directivos de la Asociación de Teleradiodifusoras Argentinas (ATA) y la Cámara Argentina de Productoras Independientes de Televisión (CAPIT), para los meses de julio, agosto y septiembre, bajo los convenios colectivos de trabajo 131/75 y 634/11. Tal como es la costumbre de la organización gremial, el acuerdo se selló una vez sometido a las asambleas realizadas en las seccionales y empresas.

Cómo se aplica el incremento salarial

El incremento salarial consiste en una recomposición acumulativa del 6,29% aplicable sobre todos los conceptos remunerativos y no remunerativos, dividido de la siguiente forma:

Agosto: Aumento del 3% , calculado sobre los valores vigentes al mes de junio, a liquidarse junto con los haberes del mes de agosto

, calculado sobre los valores vigentes al mes de junio, a liquidarse junto con los haberes del mes de agosto Septiembre: Incremento del 3,2%, calculado de forma acumulativa sobre las escalas vigentes de agosto, a abonarse con los sueldos del mes de septiembre

Esquema diferenciado para canales del interior y pymes

Para un grupo de canales del interior del país y pymes del sector -entre los que figuran Canal 3 de Rosario, Canal 9 de Mendoza, Canal 8 de Mar del Plata, Canal 11 de Salta y Canal 13 de Corrientes, entre otros-, la suba se debe fraccionar de la siguiente manera:

Agosto: 2% sobre la base de junio

Septiembre: 4,21% sobre la base de agosto, equiparando el valor final de las escalas al cierre del trimestre

El convenio entre el sindicato y las cámaras empresariales deja debidamente establecido que las patronales que hayan otorgado anticipos salariales o sumas a cuenta con posterioridad al 1° de agosto podrán absorberlos hasta su concurrencia con las nuevas grillas. La aclaración se debe a la demora en cerrar el aumento del trimestre julio a septiembre, lo que acelera una reunión en las próximas semanas para acordar una recomposición para octubre, noviembre y diciembre.

A cuánto se fueron los salarios básicos en septiembre

Con todos los porcentajes liquidados, el salario inicial en septiembre, para el convenio colectivo 131/75, quedó en unos $720.000, en tanto que la máxima categoría percibirá $1.388.000. En esos básicos está sumado el presentismo, pero hay que agregarle asignaciones como antigüedad, comidas, exteriores y subidas a torre.

Para el convenio colectivo 634/11, el ingreso más bajo de septiembre es de $835.000 mientras que la categoría más alta se va a unos $2.255.000. En esos casos, los haberes cuentan con un básico, un adicional y el presentismo, a lo que se debe añadir también las asignaciones de antigüedad, comidas, exteriores, subidas a torre y sumar guardería y ropa.

En el caso de las pymes tienen su propia escala salarial que varía por pagos semanales (labor por 9 horas diarias de lunes a viernes), valor de jornada laboral, por hora y hora extra. Las partes enviaron la documentación a la Secretaría de Trabajo para su urgente homologación, teniendo en cuenta la demora en el acuerdo y la aplicación de los incrementos pactados, que en algunos casos deben hacerse en planilla adjunta.