Nuevos créditos del BNA para autos: por qué economistas dicen que son "caros y riesgosos"

El costo llega a 25 puntos más inflación. El ministro Sturzenegger defendió la medida pero economistas alertan sobre la sustentabilidad

El "descalce patrimonial" deja al comprador vulnerable por 3 años; el ministro Sturzenegger defiende el plan por su plazo.

Análisis de Eco Go revela que el saldo deudor supera el valor del auto por hasta $13M en el 1er año con financiamiento UVA.

Economistas alertan que los nuevos créditos Banco Nación para autos generan "capital negativo" durante gran parte del financiamiento.

¿Son convenientes los nuevos créditos del Banco Nación para la compra de autos? ¿Es verdad que son caros? ¿Solución a un problema de demanda de vehículos o un problema futuro?

El flamante plan "+Autos con BNA" del Banco Nación abrió un fuerte debate técnico. A tal punto, que distintos economistas -algunos cercanos al oficialismo- dijeron directamente que estas líneas son "un afano", como lo destacó Fernando Marull en su cuenta de X.

En simultáneo, Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación, el "coloso", destacó las bondades del último anuncio con el fin de reactivar el crédito y el mercado automotor. Los nuevos créditos son para financiar tanto vehículos 0 kilómetro como usados.

Pro y contras de financiar un auto con el programa oficial

El anuncio de los nuevos créditos del Banco Nación reactivó la discusión sobre el acceso al financiamiento de vehículos en la Argentina.

Sturzenegger defendió el producto calificándolo como un avance "revolucionario" para el sector.

Federico Sturzenegger celebró los nuevos créditos UVA para comprar autos

Sin embargo, economistas y analistas financieros advierten que, detrás del beneficio inicial del plazo, se esconde una severa asimetría patrimonial para los tomadores.

Un análisis del economista Sebastián Menescaldi (director adjunto de la consultora Eco Go) demostró que la combinación de altas tasas de interés reales y la depreciación inmediata de un vehículo 0km consolida un escenario de "capital negativo" o "negative equity" durante más de la mitad del contrato de financiamiento.

El cálculo de Menescaldi se realizó sobre la adquisición de un Fiat Cronos, uno de los más vendidos en el mercado, por un valor de $35 millones.

La conclusión es que, durante los primeros tres años de financiamiento, el stock de la deuda crece a tal punto que ese pasivo supera al valor del auto 0 kilómetro.

"El pico de patrimonio negativo aparece alrededor del mes 12: el comprador debe más de lo que vale el auto por unos $12,1 millones (28% del 0km) si sacó el crédito de UVA + 19% y $12,8 millones (30%) al 25%. Ese es el momento peligroso: si tenés que vender el vehículo, o el auto se destruye y el seguro paga el valor de mercado, el comprador quedaría debiendo esa diferencia", dijo Menescaldi a iProfesional.

Las condiciones del menú oficial

El programa "+Autos con BNA" permite financiar sin garantía prendaria hasta el 100% del valor de vehículos 0km y usados de hasta diez años de antigüedad, con un tope máximo de $100 millones de pesos por usuario. Para ello, la entidad ofrece dos opciones diferenciadas:

Modalidad en Pesos: Plazos de hasta 72 meses con tasa de interés fija. Para clientes con sueldo en el BNA (cartera haberes), la tasa nominal anual (TNA) es del 36% (con un límite de afectación del 35% de ingresos). Para el público general, la tasa fija sube al 46% TNA (con un límite de afectación del 30%)

Plazos de hasta 72 meses con tasa de interés fija. Para clientes con sueldo en el BNA (cartera haberes), la tasa nominal anual (TNA) es del (con un límite de afectación del 35% de ingresos). Para el público general, la tasa fija sube al (con un límite de afectación del 30%) Modalidad en UVA: Plazos de 12 a 60 meses. Aplica una tasa de UVA + 19% TNA para clientes con haberes en el BNA, y de UVA + 25% TNA para el público en general. Exige una afectación de ingresos netos máxima del 25% y habilita el pago de una prima adicional para topear la cuota según el Coeficiente de Variación Salarial (CVS)

Radiografía de la brecha: descalce patrimonial y "capital negativo"

Frente a la mirada optimista del Gobierno, Menescaldi plantea una objeción financiera demoledora basada en un Fiat Cronos Precision CVT, financiado al 100% en un plazo de 60 meses, analizado en pesos constantes de septiembre de 2026.

La alerta técnica de Eco Go surge de la colisión de dos dinámicas asimétricas:

La depreciación acelerada del bien: al salir del concesionario, el valor de reventa de un auto 0km cae en forma abrupta. En pesos constantes de septiembre de 2026, el valor de mercado del Fiat Cronos colapsa en el primer año desde los casi $43 millones iniciales hasta estabilizarse cerca de los $26 millones

al salir del concesionario, el valor de reventa de un auto 0km cae en forma abrupta. En pesos constantes de septiembre de 2026, el valor de mercado del Fiat Cronos colapsa en el primer año desde los hasta estabilizarse cerca de los La lentitud en la amortización de la deuda: al tratarse de un crédito indexado por UVA más un interés real muy elevado del 19% o 25% anual, las cuotas de los primeros años se destinan casi por completo a cubrir intereses, amortizando poquísimo capital original. En términos constantes, el saldo del préstamo desciende en forma muy lenta, pasando de los $43 millones iniciales a aproximadamente $38 millones al cumplir el primer año de pagos

Esta asimetría extrema produce el fenómeno técnico de "capital negativo" o descalce patrimonial: el deudor debe más dinero de lo que vale su activo tangible.

La "peor brecha" se registra con precisión en el mes 12, cuando la diferencia patrimonial alcanza su pico máximo de aproximadamente $13 millones.

Esta situación sitúa al tomador en una posición de extrema vulnerabilidad financiera. Si por un choque de ingresos el usuario necesitara vender el auto para cancelar el crédito al cabo de un año, la venta de la unidad en el mercado de usados ($26 millones) no alcanzaría para cubrir el saldo deudor ($38 millones con UVA+19%), dejándolo con una deuda remanente con el banco de unos $13 millones y sin el vehículo.

El punto de equilibrio (break-even), donde el valor del auto vuelve a superar la deuda, recién se alcanza alrededor del mes 36 (para tasa de 19%) o del mes 38 (para tasa de 25%) de vigencia del préstamo.

El primer año: la deuda que crece a pesar de los pagos mensuales

Para reflejar el impacto real en el bolsillo del consumidor, un ejemplo práctico de simulación de un préstamo de $35.100.000 para adquirir una unidad evidencia este "efecto bola de nieve":

Mes 1: El cliente abona una cuota inicial de $1.204.899, requiriendo un sueldo neto mensual de al menos $4.819.596 para cumplir el ratio del 25% de afectación máxima.

Mes 12: Un año después, y tomando en cuenta una inflación del 1,5% mensual, la cuota mensual se indexa por inflación hasta los $1.498.140, exigiendo un ingreso mínimo de $5.992.560 para sostener el límite de afectación del sueldo neto.

Evolución del saldo deudor: A pesar de pagar cuotas sumamente elevadas mes a mes, el saldo adeudado no disminuye en términos nominales, sino que se incrementa pasando de los $35.100.000 iniciales a cerca de $38.630.000 en el mes 12 debido al ajuste inflacionario sobre el capital prestado.

La defensa del Gobierno: "Si no te gusta, pasás"

Sturzenegger defendió con énfasis la propuesta en la red social X sosteniendo que "siempre más oferta es algo bueno" y que la competencia de mercado regulará las condiciones financieras. "Si no te gusta, pasás", simplificó el ministro, aclarando que nadie está obligado a tomar estos créditos.

Para el funcionario, el verdadero aporte radica en la extensión del plazo de los nuevos créditos UVA para autos de la entidad, ya que las terminales automotrices hoy suelen financiar a un máximo de tres años

Según sus estimaciones, con una tasa real de UVA+19% a 5 años, la cuota es de $260.000 por cada $10 millones prestados. Si el plazo fuera de 3 años, la cuota treparía a $366.000, demostrando que alargar el plazo es la clave técnica para reducir la cuota inicial.

Además, ponderó la transparencia de separar el costo financiero del valor del auto, tildando de "engañosos" los planes al 0% ofrecidos tradicionalmente por las concesionarias. Aseguró que, de validarse la demanda, el mercado de capitales podría fondear al sistema con instrumentos atractivos sin subsidios del contribuyente.