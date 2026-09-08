En agosto, el incremento de valores en la Ciudad mostró una desaceleración significativa, mientras el índice anual continúa en alza con preocupación

La inflación en la Ciudad de Buenos Aires fue de 1,7% en agosto, según informó este martes el Instituto de Estadística y Censos porteño (IDECBA). El dato mostró una desaceleración de 1,2 puntos porcentuales respecto de julio, cuando el Índice de Precios al Consumidor de la Ciudad de Buenos Aires (IPCBA) había registrado una suba de 2,9%.

Con el resultado de agosto, el IPC de CABA acumuló un aumento de 21,5% en los primeros ocho meses de 2026, mientras que la variación interanual alcanzó el 33,3%.

El informe oficial señaló que los mayores incrementos mensuales se registraron en Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, con una suba de 2,6%; Salud, con 1,9%; y Alimentos y bebidas no alcohólicas, con 1,8%.

También tuvieron incidencia sobre el resultado general los aumentos registrados en Transporte, que avanzó 1,2%. De acuerdo con el IDECBA, los principales movimientos dentro de las divisiones que más peso tuvieron en el índice estuvieron vinculados con gastos relacionados con la vivienda, alimentos, cuotas de medicina prepaga y tarifas del transporte.

Inflación porteña acumuló más de 21% en lo que va del año

El resultado de agosto llevó la variación acumulada del IPC de la Ciudad de Buenos Aires al 21,5% desde enero. En la comparación con agosto de 2025, el índice mostró un incremento del 33,3%.

La evolución mensual implicó una reducción respecto del registro de julio. En ese mes, la inflación porteña había sido del 2,9%, por lo que la variación de agosto representó una desaceleración de 1,2 puntos porcentuales.

El comportamiento de los precios fue diferente según se tratara de bienes o servicios. En agosto, los bienes aumentaron 1,6%, mientras que los servicios subieron 1,8%.

En términos interanuales, los bienes registraron un incremento del 28,5%, en tanto que los servicios acumularon una variación del 36,2%.

La diferencia entre ambos componentes se mantuvo en línea con el peso de los servicios dentro de distintas divisiones del índice porteño, entre ellas vivienda, salud y transporte.

Qué pasó con los alimentos en agosto

El rubro Alimentos y bebidas no alcohólicas registró una suba de 1,8% durante agosto. Dentro de esta división se observaron incrementos de distinta magnitud entre los principales grupos de productos.

El mayor aumento correspondió a las frutas, cuyos precios avanzaron 12,5% durante el mes. Le siguieron pan y cereales, con una variación del 2,3%, y lácteos y huevos, con un incremento del 1,6%.

La evolución de los alimentos tuvo incidencia en el resultado general del IPCBA debido al peso que tiene esta división dentro de la estructura de gastos utilizada para calcular el índice.

El comportamiento de los precios de los alimentos también constituye uno de los componentes que será seguido en el dato nacional que el INDEC difundirá en los próximos días.

La división Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles tuvo una variación de 2,6% en agosto y fue la categoría con mayor aumento mensual entre los principales rubros del IPC porteño.

Según explicó el IDECBA, el incremento estuvo relacionado con los ajustes registrados en los gastos comunes de la vivienda y los alquileres.

La división también tuvo una de las mayores incidencias sobre el nivel general de inflación del mes. En conjunto con otras categorías, explicó una parte significativa de la variación mensual registrada por el índice porteño.

Los gastos vinculados con la vivienda tienen un peso relevante dentro del IPCBA y, por ese motivo, las modificaciones en alquileres y expensas pueden impactar sobre el resultado mensual del indicador.

El rubro Salud tuvo una suba de 1,9% en agosto. De acuerdo con el informe del IDECBA, el movimiento estuvo explicado principalmente por las actualizaciones en las cuotas de la medicina prepaga.

Por su parte, Transporte registró un aumento de 1,2% durante el mes. En esta división incidieron los ajustes en los valores de los boletos de colectivos y subte, además de los movimientos registrados en los precios de los automóviles.

Vivienda, alimentos, salud y transporte estuvieron entre las divisiones que más contribuyeron al resultado mensual del IPC de la Ciudad de Buenos Aires.

En conjunto, Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles; Alimentos y bebidas no alcohólicas; Salud; y Transporte explicaron 1,16 puntos porcentuales de la variación mensual del IPCBA durante agosto.

Cuándo se conocerá la inflación nacional de agosto

El dato de agosto se conoció luego de que el IPC porteño registrara una variación de 2,9% en julio.

La comparación entre ambos meses muestra una desaceleración de 1,2 puntos porcentuales en el ritmo de aumento de los precios. El resultado de agosto fue, de esta manera, el menor registro mensual entre los dos períodos considerados.

En julio, la evolución de los precios había estado determinada por distintos movimientos en bienes y servicios, mientras que en agosto la variación general se ubicó en 1,7%.

La trayectoria del índice porteño durante los primeros ocho meses del año será uno de los datos de referencia para analizar la evolución de los precios en el período previo a la publicación del indicador nacional correspondiente a agosto.

El INDEC publicará este jueves 10 de septiembre, a las 16, el dato de inflación nacional correspondiente a agosto de 2026.

El organismo estadístico difundirá el Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente al octavo mes del año, que permitirá conocer la evolución de los precios a nivel nacional y comparar el resultado con los registros de meses anteriores.

En julio, la inflación nacional fue de 2,1%. Con ese resultado, el índice acumuló una suba de 19,3% durante los primeros siete meses de 2026, mientras que la variación interanual alcanzó el 33,8%.

El resultado de agosto será, por lo tanto, el dato que complete la evolución de los precios durante los primeros ocho meses del año.

Las estimaciones privadas anticipan una desaceleración de la inflación de agosto respecto del 2,1% registrado en julio. Los analistas consultados esperan que el IPC nacional se ubique por debajo del 2% mensual.

La publicación del INDEC permitirá determinar si la inflación nacional siguió durante agosto una trayectoria similar a la observada en la Ciudad de Buenos Aires.

El IPCBA y el IPC nacional utilizan metodologías y estructuras de ponderación diferentes, por lo que sus resultados no son directamente equivalentes. Sin embargo, ambos indicadores permiten observar la evolución de los precios en sus respectivos ámbitos de medición.

Con el dato porteño de agosto ya conocido, el próximo registro nacional será uno de los principales indicadores para determinar cómo evolucionaron los precios de bienes y servicios durante el octavo mes del año.

La inflación de 1,7% registrada en CABA implicó una reducción respecto del 2,9% de julio y llevó el acumulado anual al 21,5%. En términos interanuales, el aumento alcanzó el 33,3%.

El dato nacional que difundirá el INDEC el jueves 10 de septiembre permitirá completar el panorama de la inflación de agosto en el conjunto del país y establecer la variación acumulada durante los primeros ocho meses de 2026.