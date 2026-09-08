Ser clase media en la Ciudad de Buenos Aires cuesta $2.603.556 por mes. Ese es el ingreso mínimo que necesitó una familia tipo en agosto, según el último informe del Instituto de Estadística y Censos porteño (IDECBA).

La cifra corresponde a un hogar de cuatro personas, integrado por dos adultos de 35 años económicamente activos y dos hijos de 6 y 9 años. El cálculo asume que son propietarios de su vivienda.

En julio, ese mismo umbral se ubicaba en $2.558.974. El salto fue de $44.582 en solo 31 días, lo que marca un aumento del 1,74% que siguió el ritmo de la inflación porteña.

La inflación de agosto en CABA registró 1,7%, una desaceleración frente al 2,9% de julio. Pero la moderación en los precios no alivió la presión sobre los bolsillos: el costo de vida sigue redefiniendo quiénes pueden considerarse parte de la clase media.

Qué significa ser clase media según el IDECBA

El informe sobre "Líneas de pobreza y canastas de consumo para la Ciudad de Buenos Aires" establece una definición formal. Para integrar la clase media, los hogares deben percibir al menos 1,25 veces el valor de la Canasta Básica Total, que en agosto alcanzó los $2.082.845.

Esa canasta incluye el conjunto de bienes y servicios indispensables: transporte, salud, indumentaria, educación. Es la barrera que separa a los pobres de los no pobres en la Ciudad.

El cálculo del IDECBA también contempla que la familia es propietaria de su vivienda.

Si la familia no es propietaria, debe sumar el costo del alquiler al umbral de clase media. El ingreso mínimo sube a $3.736.646 por mes. Ese salto de más de $1,1 millones revela la brecha entre propietarios e inquilinos. Una familia que alquila necesita ganar 43% más para sostener el mismo nivel de vida.

El dato expone una realidad estructural: el acceso a la vivienda propia define quién puede aspirar a la clase media porteña. La división Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles subió 2,6% en agosto, el mayor aumento mensual entre los principales rubros del IPC porteño.

Qué otras escalas de ingreso define el informe del IDECBA

El documento establece diferentes escalas de ingresos. El "sector acomodado" agrupa a hogares con ingresos superiores a $8.331.380 mensuales.

La "clase media frágil" incluye a quienes perciben al menos $2.082.845, el valor de la Canasta Básica Total. Ese segmento vive al borde de la pobreza.

Los "no pobres vulnerables" son aquellos cuyos ingresos se ubican entre $2.082.845 y $1.651.798. Están sobre la línea de pobreza, pero cualquier imprevisto los empuja hacia abajo.

La Canasta Básica Total (CBT) alcanzó $1.651.798 en agosto para la familia tipo. Esa cifra determina el umbral de pobreza en CABA: quienes ganan menos de ese monto son considerados pobres, aunque cubran sus necesidades alimentarias básicas.

El aumento mensual fue de $33.927, una variación del 2,1%. La CBT creció por encima de la inflación general, que fue del 1,7%.

Cuánto necesitan otros tipos de hogares porteños para no ser pobres

El relevamiento contempla diferentes composiciones familiares. Una pareja de jubilados propietaria de su vivienda necesitó más de $828.871 para no ser considerada pobre.

Dos jóvenes de 25 años que alquilan en la Ciudad requirieron ingresos superiores a $1.147.329 para cruzar esa misma línea. El alquiler vuelve a ser determinante.

Para una pareja joven sin hijos, el costo habitacional puede representar más del 50% de sus ingresos. Esa presión los deja expuestos ante cualquier variación en los precios.

La Canasta Básica Alimentaria (CBA) define la línea de indigencia. Para la familia tipo de cuatro integrantes, la barrera se ubicó en $903.930.

Cómo quedó la línea de indigencia en CABA durante agosto

La pareja de jubilados necesitó $456.411 para no ser indigente. Los jóvenes adultos requirieron $548.286.

La variación mensual de la CBA fue del 2,61%, el mayor incremento entre las canastas relevadas. La cifra superó la inflación general de agosto, que marcó 1,7%.

El rubro Alimentos y bebidas no alcohólicas registró una suba de 1,8% en agosto. Dentro de esa división, las frutas lideraron el aumento con 12,5%.

Le siguieron pan y cereales, con 2,3%, y lácteos y huevos, con 1,6%. La evolución de los alimentos tuvo peso directo en el resultado general del IPC porteño.

Qué pasó con la inflación de agosto en la Ciudad de Buenos Aires

La inflación en CABA fue de 1,7% en agosto, según informó el IDECBA. El dato mostró una desaceleración de 1,2 puntos porcentuales respecto de julio, cuando el índice había marcado 2,9%.

Con el resultado de agosto, el IPC de CABA acumuló un aumento de 21,5% en los primeros ocho meses de 2026. La variación interanual alcanzó 33,3%.

En la comparación con agosto de 2025, el índice mostró ese incremento del 33,3%. La evolución anual refleja el impacto sostenido de la inflación sobre los ingresos porteños.

Los mayores incrementos mensuales se registraron en Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (2,6%); Salud (1,9%); y Alimentos y bebidas no alcohólicas (1,8%).

Transporte avanzó 1,2%. Los principales movimientos estuvieron vinculados con gastos de vivienda, alimentos, medicina prepaga y tarifas del transporte.

El comportamiento de los precios fue diferente según se tratara de bienes o servicios. Los bienes aumentaron 1,6%, mientras que los servicios subieron 1,8%.

En términos interanuales, los bienes registraron un incremento del 28,5%. Los servicios acumularon una variación del 36,2%. La diferencia refleja el peso de los servicios en divisiones clave como vivienda, salud y transporte.

El rubro Salud tuvo una suba de 1,9% en agosto. El movimiento estuvo explicado por las actualizaciones en las cuotas de la medicina prepaga.

En conjunto, Vivienda, Alimentos, Salud y Transporte explicaron 1,16 puntos porcentuales de la variación mensual del IPCBA. Esas cuatro divisiones concentran el mayor impacto en el costo de vida porteño.