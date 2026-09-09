Mango eligió al Alto Palermo para volver a la Argentina: cuándo es la fecha de apertura

La marca española desembarca en el shopping porteño con un local de 500 m² y se suma a otras firmas internacionales que eligieron este centro comercial

El shopping expande su propuesta gastronómica con nuevas opciones en su patio y zona externa.

Tiendas nacionales modernizan su imagen y amplían sus locales para conectar con el público.

Alto Palermo se renueva con marcas internacionales como Mango, que abrirá en octubre.

El centro comercial Alto Palermo Shopping está pasando por un proceso de transformación y decidió combinar su ADN clásico con una apuesta al futuro: nuevas marcas internacionales, renovación de locales y una propuesta gastronómica en plena expansión. Entre las marcas que vienen del exterior, se destaca la llegada de la española Mango, que abrirá su primer local en Argentina en octubre.

Mango desembarca en Argentina con un local en Alto Palermo

La marca española de moda contemporánea Mango desembarcará en el Alto Palermo durante la primera semana de octubre. El local ocupará más de 500 m² en Planta Baja y reunirá en un mismo espacio las colecciones Woman y Man.

El diseño mediterráneo, actual y versátil que caracteriza a la firma llegará a uno de los sectores estratégicos del shopping.

Fundada en Barcelona en 1984, Mango desarrolló una extensa presencia internacional. Llegó al mercado local en 1998, con locales en algunos de los principales centros comerciales. Pero por la crisis económica que estalló pocos años después terminó yéndose del país en 2003.

El desembarco que prepara ahora Mango será a través de una operación desarrollada específicamente para el mercado argentino. A diferencia de lo que sucede en España, llega bajo la denominación MNG, una decisión que efectúan cuando el nombre original está registrado en las naciones extranjeras en las que desembarcan.

Así Mango se suma a la lista de marcas globales que eligieron el shopping para expandir su presencia: Victoria's Secret inauguró su flagship store, el skincare coreano Skinko abrió en los últimos meses, junto con Intimissimi y Miniso, consolidando una agenda de aperturas internacionales sin precedentes.

Agenda récord de septiembre: Havaianas y Paula Cahen d'Anvers

Durante septiembre, Havaianas suma un nuevo local en el acceso sobre Avenida Santa Fe. La marca brasileña de ojotas y calzado urbano refuerza su presencia en el shopping.

Por su parte, Paula Cahen d'Anvers estrena local en el primer piso durante la primera semana del mes. La diseñadora argentina amplía su espacio en uno de los sectores más transitados del centro comercial.

Ambas incorporaciones mantienen la dinámica constante de renovación que define la estrategia de Alto Palermo en esta etapa.

Marcas locales renuevan su imagen y agrandan espacios

La transformación también alcanza a las firmas nacionales más queridas. Mimo & Co presentó su nuevo local e identidad visual renovada en Planta Baja, con un diseño que busca conectar con nuevas generaciones.

Caro Cuore apostó fuerte y abrió un espacio de 170 m² también en Planta Baja. La marca de lencería y ropa interior femenina duplica su presencia en el shopping.

Kosiuko, por su parte, reubicó su propuesta con un local de 111 m² en planta baja. La firma de indumentaria femenina renovó completamente su concepto de tienda.

Estas renovaciones demuestran que las marcas argentinas también confían en Alto Palermo como plataforma de crecimiento y renovación de imagen.

Revolución gastronómica: nuevo patio de comidas y Palermo Off

La apuesta por la gastronomía pisa fuerte en esta etapa. En la planta alta se trabaja en un nuevo patio de comidas con impronta urbana, pensado para quienes buscan opciones prácticas y modernas.

La propuesta gastronómica se expande hacia Palermo Off, el espacio ubicado en Arenales 3339, frente al shopping. Allí se concentra una oferta diversa que invita a recorrer:

Koi: cocina asiática contemporánea

Nacha: sabores mexicanos auténticos

Orno: pizzas de autor

B Moodie: hamburguesas gourmet

Cuervo: café de especialidad

Gaviota: helados artesanales

Este circuito se complementa con las propuestas ya consagradas sobre el Corredor Arenales. Mooi y Quotidiano completan un recorrido gastronómico que consolida la zona como destino de sabores.

La estrategia busca que los visitantes disfruten de una experiencia gastronómica completa, transformando la visita al shopping en un recorrido de sabores que invita a quedarse más tiempo y explorar diferentes propuestas.

Inversión millonaria y visión a futuro

Todas estas mejoras forman parte de un plan de negocios que busca beneficiar directamente a los visitantes. El plan incluye más de 4.400 m² en reforma, inversión en infraestructura y la llegada de firmas globales que eligen Alto Palermo para su desembarco en el país.

"Nuestra prioridad es que Alto Palermo siga siendo ese lugar donde siempre pasa algo nuevo. Esta inversión en infraestructura, con más de 4.400 m² de reforma, refleja nuestras ganas de seguir creciendo y de ofrecerle a nuestra comunidad un espacio que se renueva para estar a su altura", comentó Florencia Cortés, Center Manager de Alto Palermo.

La propuesta va más allá del shopping tradicional: busca ofrecer una experiencia exclusiva pensada para la comodidad de cada público.

La estrategia busca consolidar al shopping como un espacio de tendencia que evoluciona constantemente. El objetivo es ofrecer experiencias renovadas a diferentes públicos, más allá de la compra tradicional, posicionando al centro comercial como un destino de inspiración y movimiento permanente.