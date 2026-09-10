Reclaman la intervención del gobierno para la recuperación de Granja Tres Arroyos

Las conducciones de la Federación Trabajadores de Industrias de la Alimentación (FTIA), la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE), la Federación de Trabajadores de la Industria de la Carne y la Unión Obrera Molinera Argentina (UOMA) llevaron a cabo este miércoles una movilización hacia la secretaría de Trabajo, donde reclamaron la "urgente intervención" del Estado frente a la grave crisis que atraviesa Granja Tres Arroyos y que "pone en riesgo miles de puestos de trabajo", tanto directos como indirectos.

La marcha contó con participación de delegaciones de los sindicatos de distintos puntos del país, especialmente con presencia de los trabajadores y trabajadoras de las zonas más afectadas por la tensa situación que atraviesa la empresa, entre ellas Córdoba, Buenos Aires, Entre Ríos y Chaco.

Encuentro con funcionarios de la secretaría de Trabajo

A pesar del anuncio de la marcha, no se desplegó el protocolo Antipiquete en la zona de la secretaría de Trabajo, ubicada en avenida Alem al 600 (CABA), por lo que la protesta transitó sin registrarse incidentes. Las demandas sindicales, inclusive, fueron atendidas por funcionarios de la cartera laboral que conduce Julio Cordero. Más allá de las expresiones verbales, dejaron un documento donde plantearon la necesidad de que el Ejecutivo intervenga y brinde una solución concreta ante la gravedad de la situación.

El secretario General de la Federación de Trabajadores de la Alimentación, Héctor Morcillo, expresó que el Ejecutivo "debe asumir la responsabilidad por las políticas económicas que está llevando adelante" y adelantó que "si la decisión es no tomar nota de lo que está sucediendo e intervenir en este conflicto, el futuro es negro".

Remarcó que "desde las organizaciones gremiales tenemos claro que la herramienta que nos queda es la solidaridad en estos tiempos críticos que estamos viviendo", al tiempo que explicó que la crisis que atraviesa Granja Tres Arroyos excede el ámbito de una "disputa entre privados". Al respecto, apuntó a la "irresponsabilidad demostrada por la dirección empresarial" en el manejo de esta crisis.

Desde los gremios cuestionan el modelo económico

Según Morcillo, "este problema es consecuencia de un modelo económico que desindustrializa, abre las importaciones y desconoce lo que le pasa a la clase trabajadora en su conjunto", y subrayó que "no podemos naturalizar que haya 7.000 familias con riesgo de quedar en la calle ni que 27.000 trabajadores textiles hayan perdido su fuente de trabajo, por citar solo un ejemplo de otra actividad industria".

En este aspecto, continuó: "No podemos naturalizar que FATE haya cerrado; y que miles de fábricas bajen sus persianas, ni los 400.000 trabajadores y trabajadoras registrados que han perdido su empleo sean cuestiones cotidianas. Nos vamos a esperar mansamente que algo derrame".

Con el objetivo de encontrar una solución, los cuatro sindicatos solicitaron al gobierno la conformación y convocatoria a una mesa de trabajo que incluya "al Estado nacional, la empresa, los gremios, la Cámara Empresaria, los gobernadores de todas las provincias donde se encuentran emplazadas las plantas de Granja Tres Arroyos, los intendentes, las fuerzas vivas y todos los actores vinculados con la actividad".

En paralelo, Morcillo convocó a los trabajadores a mantener la organización y la movilización para que no haya más despidos, la reincorporación de los cesanteados, el pago de los salarios atrasados y la reactivación de las plantas industriales de la empresa. Expresó que "convocamos a todas y todos los compañeros a seguir marchando, organizados y resistiendo estas políticas de ajuste y destrucción de la industria. Vamos a salir a la calle todas las veces que sea necesario".