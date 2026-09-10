Carrefour, Jumbo, ChangoMás y Día ofrecen descuentos de hasta 35% durante septiembre según el banco y el medio de pago utilizado

Durante septiembre, distintas cadenas de supermercados ofrecen descuentos y reintegros asociados a bancos, billeteras virtuales y medios de pago. Las promociones varían según el comercio, el día de la semana, el medio utilizado y las condiciones establecidas para cada beneficio.

Entre las alternativas disponibles se encuentran descuentos de hasta 35% y promociones con reintegros que pueden alcanzar los $100.000, aunque los montos máximos dependen de cada entidad y del período de vigencia. Algunas propuestas requieren un consumo mínimo, mientras que otras no tienen esa condición, por lo que el porcentaje de descuento debe analizarse junto con el límite establecido para determinar cuánto puede aprovecharse en cada compra.

Carrefour, Jumbo, ChangoMás y Día cuentan con beneficios distribuidos a lo largo de la semana. En algunos casos, una misma entidad financiera ofrece promociones diferentes según la cadena, por lo que es necesario revisar las condiciones específicas antes de realizar la compra.

Descuentos en Carrefour durante septiembre

Carrefour mantiene durante septiembre distintas promociones vinculadas con bancos y billeteras virtuales. Los beneficios disponibles se concentran principalmente durante los días hábiles.

Una de las opciones corresponde a Banco Nación, que ofrece un 5% de descuento con un tope de $5.000 por semana, de lunes a viernes. El beneficio permite acceder a una reducción sobre las compras realizadas durante esos días, siempre de acuerdo con las condiciones establecidas por la entidad.

También está disponible una promoción de Mercado Pago. En este caso, se ofrece un 15% de descuento con un tope de $15.000 por cuenta al mes, mediante el pago con código QR. La promoción está indicada para los lunes.

El tope mensual implica que el beneficio de Mercado Pago no puede superar los $15.000 por cuenta durante el período correspondiente. Por eso, el porcentaje de descuento debe analizarse junto con el límite establecido para determinar cuánto puede aprovecharse en cada compra.

Promociones de Jumbo para septiembre

Jumbo concentra buena parte de sus descuentos bancarios durante los martes y jueves, aunque también dispone de beneficios que pueden utilizarse otros días de la semana.

Galicia ofrece un 20% de descuento con un tope de $25.000 por mes y un consumo mínimo de $100.000. La promoción está disponible los martes y jueves

y un consumo mínimo de $100.000. La promoción está disponible los martes y jueves Macro también cuenta con un 20% de descuento, con un tope de $25.000 mensuales , durante los martes y jueves

, durante los martes y jueves MODO ofrece igualmente un 20% de descuento, con un tope de $25.000 por mes y un consumo mínimo de $100.000 , los martes y jueves

, los martes y jueves Santander tiene una promoción con las mismas condiciones generales: 20% de descuento, un tope mensual de $25.000 y un consumo mínimo de $100.000, disponible los martes y jueves

Para los clientes de Naranja X, Jumbo ofrece un 30% de descuento con un tope de $12.000 por semana mediante Plan Épico. El beneficio puede utilizarse los viernes, sábados y domingos.

Además de las promociones sobre productos de supermercado, Jumbo cuenta con una alternativa de financiación. Banco Nación ofrece seis cuotas sin interés en productos de electrodomésticos, todos los días.

Los jubilados también tienen una promoción específica con Supervielle. En este caso, el beneficio consiste en un 25% de descuento con un tope de $25.000 mensuales, disponible los martes.

De esta manera, Jumbo concentra diferentes alternativas de ahorro según el medio de pago y el perfil del cliente. Los días martes y jueves reúnen varias de las promociones bancarias, mientras que Naranja X extiende su beneficio durante el fin de semana.

ChangoMás ofrece descuentos de hasta 35%

ChangoMás cuenta durante septiembre con promociones distribuidas entre los días lunes y viernes, además de algunas alternativas que pueden utilizarse durante el fin de semana.

La promoción de mayor porcentaje corresponde a Banco Nación, que ofrece un 35% de descuento con un tope de $15.000 por semana, disponible los miércoles.

Galicia tiene un 20% de descuento pagando con QR , con un tope de $25.000 por mes y un consumo mínimo de $75.000. La promoción está disponible los lunes

, con un tope de $25.000 por mes y un consumo mínimo de $75.000. La promoción está disponible los lunes Macro también ofrece un 20% de descuento con un tope de $25.000 mensuales, los lunes

MODO presenta un beneficio similar, con 20% de descuento y un tope de $25.000 por mes, también durante los lunes

Santander dispone de un 20% de descuento con un tope de $25.000 mensuales y un consumo mínimo de $75.000, los lunes

Mercado Pago ofrece los martes un 15% de descuento sin tope, pagando mediante QR. En este caso, no se establece un límite máximo de reintegro dentro de las condiciones informadas.

Supervielle tiene disponible los martes un 20% de descuento con un tope de $25.000 por mes.

Por su parte, Naranja X permite acceder a un 15% de descuento sin tope mediante el pago con QR durante los viernes, sábados y domingos.

La distribución semanal permite combinar diferentes alternativas según el día de compra. Los lunes se concentran los beneficios de Galicia, Macro, MODO y Santander, mientras que Banco Nación tiene su promoción los miércoles. Mercado Pago aparece los martes y Naranja X durante el fin de semana.

Promociones de Día durante septiembre

La cadena Día también cuenta durante septiembre con descuentos asociados a bancos y billeteras virtuales. En este caso, las promociones están distribuidas entre distintos días de la semana y presentan diferentes límites de consumo.

Galicia ofrece un 20% de descuento con un tope de $20.000 por mes y un consumo mínimo de $35.000. El beneficio está disponible los viernes y sábados

y un consumo mínimo de $35.000. El beneficio está disponible los viernes y sábados Banco Nación cuenta con un 5% de descuento con un tope de $5.000 por semana, de lunes a viernes

Naranja X ofrece los martes un 30% de descuento con un tope de $12.000 por semana mediante Plan Épico

mediante Plan Épico Mercado Pago tiene los miércoles un 15% de descuento sin tope, con un consumo mínimo de $20.000

Las condiciones de Día permiten acceder a descuentos en diferentes momentos de la semana. En particular, la promoción de Banco Nación se mantiene de lunes a viernes, mientras que las propuestas de Naranja X, Mercado Pago y Galicia están concentradas en días específicos.

Cómo aprovechar los descuentos del supermercado

Para utilizar estas promociones es necesario tener en cuenta no solo el porcentaje de descuento, sino también el tope establecido y, cuando corresponda, el consumo mínimo requerido.

Por ejemplo, una promoción del 30% con un límite semanal de $12.000 no implica que cualquier compra genere un descuento equivalente al 30% sobre todo el gasto. Una vez alcanzado el tope fijado para ese período, el beneficio deja de incrementarse.

Lo mismo ocurre con las promociones que establecen límites mensuales. En esos casos, el consumidor debe considerar cuánto del beneficio ya utilizó durante el mes para calcular el descuento disponible en una nueva compra.

Los consumos mínimos también modifican el alcance de las promociones. En Jumbo, las propuestas de Galicia, MODO y Santander requieren una compra de al menos $100.000, mientras que las promociones de Galicia y Santander en ChangoMás establecen un mínimo de $75.000. En Día, Galicia exige un consumo mínimo de $35.000 y Mercado Pago uno de $20.000.

Otro punto a considerar es el medio de pago. Algunas promociones requieren utilizar QR, como ocurre con Galicia y Mercado Pago en determinadas cadenas, mientras que otras están asociadas directamente a tarjetas o plataformas específicas.

Qué supermercados tienen los mayores descuentos en septiembre

Entre las promociones informadas para septiembre, ChangoMás concentra el descuento porcentual más alto, con el 35% ofrecido por Banco Nación los miércoles, con un tope de $15.000 por semana.

Jumbo y Día cuentan con beneficios de hasta 30% mediante Naranja X y Plan Épico. En Jumbo, la promoción está disponible los viernes, sábados y domingos, mientras que en Día se concentra los martes.

Carrefour presenta porcentajes menores dentro de las promociones informadas, con un 5% de Banco Nación y un 15% de Mercado Pago, aunque las condiciones de cada beneficio son diferentes.

También existen promociones sin tope de descuento informado. ChangoMás ofrece un 15% con Mercado Pago los martes y otro 15% con Naranja X durante viernes, sábados y domingos. Día dispone de un 15% con Mercado Pago los miércoles, aunque en este caso se establece un consumo mínimo de $20.000.

Por eso, para comparar las alternativas disponibles durante septiembre es necesario observar cuatro variables principales: el porcentaje de descuento, el tope del beneficio, el día de la semana y el consumo mínimo. La combinación de esos factores determina cuánto puede reducirse efectivamente el costo de una compra.

Las promociones pueden estar sujetas a términos y condiciones particulares de cada banco, billetera virtual o cadena de supermercados. Antes de pagar, se recomienda verificar la vigencia, el medio de pago habilitado y el cumplimiento de los requisitos establecidos para acceder al beneficio.