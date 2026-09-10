El organismo anunció el dato de inflación más bajo de los últimos 14 meses y el rubro "servicios" fue el que más subió. El impacto en los hogares

El costo de las canastas que determinan las líneas de indigencia y pobreza volvió a aumentar en agosto. Según el último informe del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), tanto la Canasta Básica Alimentaria (CBA) como la Canasta Básica Total (CBT) registraron una suba del 2,6% mensual.

El incremento se produjo en un contexto en el que la inflación general se ubicó en 1,7% durante agosto, mientras que acumuló 33,5% en los últimos doce meses.

La evolución de las canastas resulta especialmente relevante para los hogares de menores ingresos, ya que su costo se utiliza como referencia para determinar las líneas de indigencia y pobreza.

Canasta básica del INDEC: cuánto necesitó una familia para no ser indigente

La Canasta Básica Alimentaria (CBA) contempla únicamente los alimentos y bebidas necesarios para cubrir los requerimientos kilocalóricos y proteicos considerados indispensables.

En agosto, un adulto equivalente necesitó $235.103 para cubrir esa canasta y no quedar por debajo de la línea de indigencia.

Para una familia tipo de cuatro integrantes —compuesta por un varón de 35 años, una mujer de 31, un hijo de 6 años y una hija de 8—, el costo de la CBA llegó a $726.469.

Es decir, ese fue el ingreso mínimo que necesitó ese hogar durante el mes para cubrir exclusivamente sus necesidades alimentarias básicas.

Cuánto necesitó una familia para no caer en la pobreza en agosto

La Canasta Básica Total (CBT) incorpora, además de los alimentos, otros bienes y servicios esenciales para un hogar, como transporte, indumentaria, salud y educación.

Por ese motivo, su valor es considerablemente superior al de la CBA y funciona como referencia para establecer la línea de pobreza.

En agosto, los valores fueron los siguientes:

Adulto equivalente: $519.578.

Hogar de 3 integrantes: $1.278.163.

Hogar de 4 integrantes: $1.605.497.

Hogar de 5 integrantes: $1.688.630.

De esta manera, una familia tipo de cuatro integrantes necesitó más de $1,6 millones en agosto para cubrir el conjunto de bienes y servicios incluidos en la CBT y evitar quedar por debajo de la línea de pobreza.

Cómo aumentaron las canastas durante el último año

El incremento mensual del 2,6% se suma a las subas acumuladas durante los últimos doce meses.

En términos interanuales, la Canasta Básica Alimentaria aumentó 39,6%, mientras que la Canasta Básica Total registró una suba del 38,3% frente a agosto de 2025.

Los datos muestran que, pese a la desaceleración de la inflación general, el costo de las necesidades básicas de los hogares continúa creciendo a un ritmo elevado.

Cuánto acumulan las canastas en 2026

Si se toma el período comprendido entre enero y agosto, la evolución también muestra una fuerte presión sobre los ingresos de los hogares.

De acuerdo con el informe del INDEC, la CBA acumula un incremento del 23,2% en los primeros ocho meses de 2026, mientras que la CBT aumentó 22,7% en el mismo período.

La diferencia entre la inflación general y la evolución de las canastas es un dato clave para analizar el poder adquisitivo de los sectores de menores ingresos, ya que una desaceleración del IPC no necesariamente implica una reducción inmediata de la presión que enfrentan los hogares para cubrir sus gastos esenciales.

Con el nuevo aumento registrado en agosto, el ingreso necesario para superar las líneas de indigencia y pobreza volvió a ubicarse por encima de los valores del mes anterior, elevando el umbral que deben alcanzar los hogares para cubrir sus necesidades básicas.

La inflación aumentó 1,6% en agosto, según el INDEC

La inflación de agosto fue del 1,7%, informó este jueves el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

La inflación mensual en agosto de 2026 fue dle 1,7% en agosto de 2026.

De esta manera, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) acumuló un alza de 33,5% en los últimos 12 meses.

Como se esperaba, se trató de una cifra inferior al 2,1% que se había registrado en julio y se recuperó así el sendero a la baja con el que se entusiasmaba el Gobierno para la segunda parte del año.

El nivel general del Índice de precios al consumidor registró un alza mensual de 1,7% en agosto de 2026, y acumuló en el año una variación de 21,3%

A nivel de las categorías, los precios del IPC Núcleo (1,8%) tuvieron subas vinculadas a Alquiler de la vivienda y Servicios culturales.

El rubro 'servicios' fue el que más aumentó en el octavo mes del año.

Los principales aumentos en los precios Regulados (2,2%) se registraron en Electricidad, Gas, Transporte público y Gastos de prepagas; y en Estacionales (-0,9%) descendieron los precios en Paquetes turísticos y Prendas de vestir, compensados por los aumentos en Verduras, tubérculos y legumbres y Frutas.