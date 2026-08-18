Según un informe del IIEP-UBA, el desembolso mensual destinado a servicios en el AMBA representa un porcentaje récord del ingreso laboral

Los servicios públicos en el AMBA alcanzaron en julio de 2026 un costo mensual de $295.826 por hogar. La cifra surge de un relevamiento del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP) de la UBA y el Conicet.

El monto representa un aumento del 4,6% respecto de junio. En comparación con julio de 2025, la suba interanual fue del 53%.

La variación interanual de la canasta de servicios públicos superó en 19 puntos porcentuales al incremento de la inflación general, que fue del 34% en el mismo período.

El relevamiento contempla cuatro rubros: transporte, electricidad, gas natural y agua potable. El gasto corresponde a un hogar tipo del Área Metropolitana de Buenos Aires.

A su vez, el Instituto Argentina Grande (IAG) señaló que las tarifas pasaron a representar más del 12% del salario de los trabajadores. En 2023, la incidencia era inferior al 5%.

Cuánto cuesta cada servicio público en el AMBA

El transporte fue el componente más pesado dentro de la canasta. Su costo mensual llegó a $121.023 en julio.

Representó el 41% del total. Explicó 27 de los 53 puntos porcentuales de la suba interanual.

El resto de los servicios se distribuyó así:

Electricidad: $68.210 mensuales

Gas natural: $64.862 mensuales

Agua potable: $41.724 mensuales

En conjunto, estos cuatro servicios determinaron el gasto mensual de $295.826 para el hogar de referencia.

El aumento del 4,6% registrado en julio respondió a dos factores. Por un lado, modificaciones tarifarias. Por otro, el incremento estacional del consumo energético durante el invierno.

Según el IIEP, la electricidad fue el componente con mayor incidencia en la variación mensual.

Cómo aumentaron la luz, el gas, el transporte y el agua en julio

La factura de electricidad registró un incremento del 12,5% durante el mes. El resultado estuvo asociado a una suba del 3% en el cargo fijo.

El componente variable aumentó 5,7%. Al incorporar el efecto del mayor consumo invernal, la factura total creció 12,5%.

En el caso del gas natural, el cargo fijo aumentó 2,8%. El variable subió 3%. Con el mayor consumo estacional, la factura registró una suba del 5,2%.

El transporte también tuvo un incremento durante julio. Las tarifas de colectivos en la Ciudad de Buenos Aires aumentaron 4,1%.

Los servicios interjurisdiccionales subieron 3,2%. En consecuencia, el gasto mensual del hogar en transporte aumentó 3,7%.

El agua potable presentó una evolución diferente. El componente variable registró una reducción del 7,7%.

Esa baja compensó el efecto de un día adicional de consumo contabilizado durante julio. El gasto mensual en este servicio cayó 4,6%.

Cuánto aumentaron las tarifas desde diciembre de 2023

La comparación con diciembre de 2023 muestra una evolución muy diferente entre los servicios públicos y el nivel general de precios.

La canasta de servicios públicos del AMBA acumuló desde entonces un aumento del 966%, mientras que el nivel general de precios registró una suba del 241% en el mismo período.

El gas fue el servicio que presentó el mayor incremento acumulado: 2.185%.

En el caso de la electricidad, el IAG calculó una suba acumulada del 1.065% para los hogares que reciben subsidios. Para los usuarios sin subsidio, el aumento fue del 509,5%.

La inflación en el período considerado por ese informe fue del 320%.

El IAG identificó dos períodos principales de modificaciones tarifarias. El primero fue el comienzo de 2024. El segundo, los cambios implementados durante 2026.

Entre las medidas más recientes se encuentran modificaciones en los criterios de acceso a los subsidios. También cambios en los niveles de consumo alcanzados por la asistencia estatal.

Qué cambios hubo en los subsidios a la electricidad

Entre las modificaciones aplicadas durante 2026 se redujo a un máximo de 300 kWh mensuales el volumen de consumo eléctrico alcanzado por el subsidio.

También disminuyó el porcentaje subsidiado del valor del kilovatio hora para los hogares de menores ingresos. Pasó del 65% al 50%.

En el caso de los hogares de ingresos medios, el límite de ingresos para acceder a los subsidios pasó de 3,5 Canastas Básicas Totales (CBT) a 3 CBT.

Estos cambios forman parte de las modificaciones realizadas en el esquema de segmentación de las tarifas de energía, según los datos citados por el IAG.

Qué porcentaje del salario se destina a los servicios públicos

El relevamiento del IIEP estimó un salario promedio registrado de $1.924.456 para julio de 2026. Sobre ese ingreso, la canasta de servicios públicos de $295.826 representó aproximadamente el 15%.

Con ese nivel de ingresos, un salario promedio permitió cubrir 6,5 canastas de servicios públicos en julio de 2026. Un año antes, el mismo indicador alcanzaba 7,8 canastas.

Por otra parte, el IAG ubicó en más del 12% del salario la incidencia conjunta de luz, gas, agua y transporte. En 2023, ese porcentaje era inferior al 5%.

Las diferencias entre ambos porcentajes responden a las metodologías utilizadas por cada institución. También a las distintas referencias salariales consideradas en sus respectivos cálculos.

Menor capacidad de compra después de pagar los servicios

El peso de las tarifas también modifica la capacidad de compra del ingreso una vez descontados los gastos necesarios para acceder a los servicios públicos.

Un trabajador del sector privado registrado tenía en abril de 2026 una capacidad de compra 4,3% inferior a la del promedio de 2023, pero al considerar el ingreso disponible después de descontar el gasto en servicios públicos, la reducción alcanzó el 9,7%.

La evolución registrada durante el último año también se refleja en la cantidad de canastas que puede cubrir un salario promedio. Pasó de 7,8 en julio de 2025 a 6,5 en julio de 2026.

De esta manera, los datos de ambos informes muestran la evolución del costo de los servicios públicos desde distintas perspectivas. El IIEP mide el valor de una canasta representativa de servicios en el AMBA.

También analiza su relación con el salario promedio registrado. El IAG, en cambio, analiza la incidencia de las tarifas sobre los ingresos y los cambios acumulados desde 2023.