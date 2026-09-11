Nuevo aumento de sueldo para empleados bancarios: cuánto cobrarán entre básico y bono

Los empleados bancarios tendrán un nuevo aumento del 1,7% en agosto. La Asociación Bancaria (AB) confirmó el ajuste apenas 24 horas después de conocerse la inflación del mismo mes, que también marcó 1,7%.

La conducción del gremio que lidera Sergio Palazzo informó que la actualización alcanza a todas las remuneraciones mensuales brutas. Incluye conceptos normales, habituales y totales, tanto remunerativos como no remunerativos.

También abarca los adicionales convencionales y no convencionales. Con este ajuste, el sector acumula un incremento del 21,3% en los primeros ocho meses de 2026, tomando como base los salarios de diciembre 2025.

"De esta manera, desde la Asociación Bancaria garantizamos que los trabajadores/as bancarios/as continúen salvaguardando el poder adquisitivo de los salarios", señaló Palazzo al anunciar la medida.

Texto sobre la actualización salarial empleados bancarios agosto 2026. Imagen gentileza La Bancaria

Cuánto cobra un empleado bancario con el aumento de la inflación de agosto

El salario inicial de un empleado bancario alcanza los $2.505.061,24 tras el incremento del 1,7%. Pero ese no es el único ingreso que percibe el trabajador.

A ese básico se suma $72.413,50 en concepto de participación de ganancias. Este beneficio se conoce como ROE (Return On Equity) y representa una porción de los resultados del banco.

Sumando ambos conceptos, el total para la primera categoría queda en $2.577.474,74. Este monto corresponde al salario de bolsillo antes de descuentos.

Día del Bancario: monto adicional mayor a $2.200.000

Los bancarios tienen derecho a cobrar un plus especial por el Día del Bancario. Este beneficio se liquida el 6 de noviembre, cuando se celebra la fecha.

El monto mínimo de este adicional es de $2.233.175,44. Sin embargo, esta cifra no es definitiva. Se irá corrigiendo con las actualizaciones mensuales hasta noviembre.

La mecánica es simple: cada mes que pase hasta el 6 de noviembre, el beneficio se ajusta proporcionalmente. De esta forma, al momento de cobrarlo, estará actualizado con todas las subas salariales intermedias.

Cómo funciona el mecanismo de actualización bancaria

El acuerdo salarial del sector bancario tiene una particularidad. No requiere homologación de la Secretaría de Trabajo ni del Ministerio de Capital Humano, lo que permite que las subas se apliquen casi en forma automática, en tiempo y forma.

La negociación se da entre el gremio y los representantes de las cámaras privadas y públicas. Participan ABAPPRA (bancos privados), ADEBA (entidades extranjeras) y ABA (bancos públicos), más el Banco Central.

Este formato ágil explica por qué los aumentos se conocen y aplican tan rápido. No hay demoras burocráticas ni esperas administrativas.

Al salario base hay que sumarle otros conceptos. Títulos, presentismo y arqueo de caja son algunos de los adicionales que incrementan el sueldo final. Cada uno tiene sus propias escalas y condiciones.

Desde la entidad gremial confirmaron que durante agosto se mantendrá el mismo mecanismo. La actualización seguirá el esquema mensual que viene aplicándose desde enero.

La negociación paritaria se retomará en la segunda quincena de septiembre. Allí se definirán los lineamientos para los próximos meses y el cierre del año.

Cómo fueron los aumentos bancarios mes a mes en 2026

El ajuste de agosto se inscribe en una dinámica de actualizaciones mensuales. La Bancaria viene aplicando subas en línea con la inflación desde el arranque del año.

En enero, el gremio acordó un incremento del 2,9%. Ese primer ajuste llevó el salario inicial a poco más de $2,1 millones, marcando el piso del año.

Febrero mantuvo el mismo ritmo. Se pactó otra suba del 2,9%, elevando el salario básico a $2.187.023,79. Con esos dos movimientos, la mejora acumulada del bimestre llegó al 5,9%.

En abril hubo un nuevo incremento, esta vez del 2,6%. El salario inicial trepó a $2.319.195,20. El aumento acumulado del primer cuatrimestre alcanzó el 12,3% respecto de diciembre 2025.

Mayo trajo un ajuste del 2,1%. El salario llegó a $2.437.232,92 considerando el básico más el ROE. La mejora acumulada en cinco meses trepó al 14,7%.

Julio cerró con otra suba de sueldo de bancarios del 2,1%. El salario inicial fue de $2.463.757,68, más $71.219,54 de ROE. Total: $2.534.977,22 para la primera categoría.

Ahora agosto agrega el 1,7% y lleva el acumulado del año al 21,3%. El sector bancario mantiene así su política de actualización permanente de los ingresos, evitando la pérdida de poder adquisitivo.

El próximo capítulo se escribirá en septiembre, cuando se reanude la paritaria. Allí se definirá si el esquema continúa hasta fin de año o si habrá modificaciones en el mecanismo de ajuste.