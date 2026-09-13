Qué dijo Martín Guzmán ante la consulta de una posible candidatura en 2027

El exMinistro de Economía de la presidencia de Alberto Fernández realizó un análisis del presente económico del país y habló de su futuro

El exministro de Economía de la Nación, Martín Guzmán, volvió a intervenir en el debate público con un detallado diagnóstico sobre el rumbo del programa económico del Gobierno nacional y su impacto en la actividad productiva. En declaraciones brindadas a la emisora Splendid AM 990, el exfuncionario de la gestión de Alberto Fernández analizó los principales indicadores financieros, la fragilidad del empleo urbano y los efectos de las recientes normativas oficiales. Asimismo, se pronunció de forma directa sobre su futuro político y las especulaciones en torno a una eventual postulación presidencial de cara a las elecciones de 2027.

Al ser consultado sobre si se encuentra armando una estructura para competir en los próximos comicios ejecutivos, el economista prefirió tomar distancia de una postulación personal en el corto plazo, aunque ratificó su vocación de participar en las discusiones técnicas del espacio: "No, hoy no estoy trabajando para eso. Sí que estoy mirando la economía día a día y me gustaría ser parte de algo que pueda resolver los problemas que estamos teniendo hoy", afirmó.

Martín Guzmán, la iInflación, caída del empleo y la crítica al RIGI

Durante la entrevista, Guzmán reconoció que en el plano monetario el Poder Ejecutivo "logró reducir significativamente la inflación", aunque advirtió que la metodología utilizada para alcanzar la desaceleración de precios "generó otro tipo de desequilibrios" en la producción industrial y en el mercado de trabajo. En ese sentido, describió una dinámica económica desigual entre el interior productivo y los centros urbanos.

El análisis del exministro se concentró en los siguientes ejes macroeconómicos: