Nike ofrece en septiembre zapatillas, botines, camisetas y ropa deportiva con descuentos de hasta 50% en su tienda online oficial

El outlet de Nike ofrece durante septiembre una selección de zapatillas, botines, camisetas y ropa deportiva con descuentos de hasta el 50% en la tienda oficial online de la marca en Argentina. Los productos están agrupados en la sección "Oportunidades", que reúne artículos para hombres, mujeres y chicos de distintas categorías.

La propuesta incluye calzado para running y uso urbano, botines de fútbol, camisetas de clubes y selecciones, prendas de entrenamiento, ropa deportiva y accesorios, con descuentos que parten de aproximadamente el 30% y llegan hasta el 50% en determinados productos.

Dentro del catálogo, las mayores rebajas se concentran en algunos modelos de calzado y artículos relacionados con el fútbol. La disponibilidad puede variar según los talles, colores y unidades existentes al momento de la consulta.

Zapatillas Nike que bajaron a mitad de precio en el outlet

La sección de calzado reúne modelos de distintas líneas y actividades. Entre las alternativas disponibles aparecen zapatillas para running, opciones urbanas y modelos vinculados con la línea Nike SB.

Entre los productos que figuran con un descuento del 50% se encuentran:

Nike Charge Suede: de $129.999 a $64.999

Nike Downshifter 13: de $149.999 a $74.999

Nike Terra Manta: de $149.999 a $74.999

Nike Flex Experience Run 12: de $154.999 a $77.499

Nike Field General: de $164.999 a $82.499

Nike Terra Manta para hombre: de $179.999 a $89.999

Nike SB Blazer Low Pro GT: de $179.999 a $89.999

En esta parte del catálogo, el porcentaje de descuento permite encontrar productos cuyo precio se reduce a la mitad respecto del valor de referencia informado por la marca.

La selección abarca diferentes usos. La Nike Flex Experience Run 12 está orientada al running, mientras que otros modelos corresponden a líneas de calzado urbano o de uso cotidiano.

También aparecen productos con rebajas inferiores al 50%. Un ejemplo es la Nike Air Max Dn para mujer, cuyo precio figura en $221.999 frente a un valor anterior de $369.999, lo que representa un descuento del 40%.

Los precios y las opciones disponibles pueden cambiar a medida que se agotan determinados talles o colores.

Botines de fútbol con rebajas que sorprenden a los jugadores

El fútbol es otra de las categorías que concentra parte de las promociones del outlet. La sección incluye botines destinados a diferentes superficies y niveles de uso, por lo que la elección depende también del tipo de cancha para el que fue diseñado cada modelo.

Entre los productos con descuentos de hasta 50% aparecen:

Nike Phantom GX 2 Academy FG: de $199.999 a $99.999

Nike Mercurial Vapor 16 Academy FG: de $199.999 a $109.999

Nike Tiempo Legend 10 Club FG/MG: de $119.999 a $71.999

Nike Phantom GX 2 Club FG: de $129.999 a $77.999

Nike Mercurial Vapor 16 Pro TF: de $299.999 a $179.999

Nike Tiempo Legend 10 Pro TF: de $289.999 a $173.999

El Nike Phantom GX 2 Academy FG se encuentra entre los modelos con mayor porcentaje de descuento de esta selección. Su precio pasa de $199.999 a $99.999, con una reducción del 50%.

Otros modelos presentan descuentos del 40% o 45%, como el Nike Mercurial Vapor 16 Academy FG, que pasa de $199.999 a $109.999.

La denominación de cada producto permite identificar el tipo de superficie para el que fue desarrollado. Por eso, antes de comprar un botín es necesario revisar si corresponde a césped natural, césped artificial, superficies de fútbol reducido u otra modalidad.

Camisetas de clubes y selecciones que arrancan en menos de $65.000

La sección de oportunidades también incluye camisetas, shorts y otras prendas relacionadas con el fútbol. La selección contempla indumentaria de clubes y selecciones nacionales, con descuentos que llegan al 50%.

Entre las opciones publicadas aparecen:

Nike Total 90 Camiseta de Fútbol: de $179.999 a $89.999

Uruguay 2024/25 Stadium Home: de $129.999 a $64.999

Uruguay Visitante 2024/25 Stadium Short: de $84.999 a $42.499

Atlético de Madrid 2025/26 Match alternativa: de $199.999 a $99.999

FC Barcelona 2025/26 Match alternativa: de $199.999 a $119.999

Atlético de Madrid 2025/26 Stadium: de $149.999 a $97.499

Inter de Milán 2025/26 Stadium: de $149.999 a $97.499

La camiseta Nike Total 90, la camiseta local de Uruguay correspondiente a la temporada 2024/25 y el short visitante de la selección uruguaya aparecen con una rebaja del 50%.

En otros productos, el porcentaje es menor. La camiseta alternativa Match del FC Barcelona, por ejemplo, figura con una reducción del 40%, mientras que las prendas Stadium del Atlético de Madrid y del Inter de Milán tienen un descuento del 35%.

La disponibilidad de estos productos está condicionada por el stock y puede variar según el talle.

Ropa deportiva para entrenar con descuentos de hasta mitad de precio

Las promociones no se limitan al calzado y la indumentaria de fútbol. El outlet también reúne prendas de entrenamiento, running y otras líneas de ropa deportiva y urbana.

Entre las alternativas con mayores descuentos se encuentran:

Nike Club Henley Remera de Moda para Hombre: de $109.999 a $54.999

Nike Project F.R.O.G. Chaleco: de $319.999 a $159.999

Nike Sportswear Club Campera: de $479.999 a $287.999

Nike Remera de Running: de $79.999 a $47.999

Nike Short de Fútbol: de $69.999 a $41.999

Jordan Flight Mountainside Sherpa Buzo: de $249.999 a $149.999

La Nike Club Henley y el chaleco Nike Project F.R.O.G. presentan una reducción del 50%. En tanto, la campera Nike Sportswear Club tiene un descuento del 40%, al igual que la remera de running, el short de fútbol y el buzo Jordan Flight Mountainside Sherpa.

Dentro de esta selección, la campera Nike Sportswear Club tiene un precio de $287.999, mientras que algunas de las prendas de menor valor son la remera de running, publicada a $47.999, y el short de fútbol, disponible a $41.999.

Ofertas Nike que los chicos no pueden dejar pasar

El outlet de Nike Argentina también cuenta con productos destinados al público infantil. La categoría incluye zapatillas, botines y otros artículos deportivos con descuentos que alcanzan el 50%.

Entre las opciones disponibles se encuentran:

Nike Dunk Low x LEGO Collection: de $219.999 a $109.999

Nike Field General: de $164.999 a $82.499

Nike Killshot 2: de $154.999 a $77.499

Nike Jr. Tiempo Legend 10 Academy TF: de $129.999 a $77.999

Nike Jr. Mercurial Superfly 10 Academy Kylian Mbappé TF: de $169.999 a $110.499

Nike Air Force 1 LV8: de $219.999 a $142.999

Los modelos Nike Dunk Low x LEGO Collection, Nike Field General y Nike Killshot 2 figuran con descuentos del 50%.

En el caso de los productos de fútbol para chicos, el Nike Jr. Tiempo Legend 10 Academy TF tiene una rebaja del 40%, mientras que el Nike Jr. Mercurial Superfly 10 Academy Kylian Mbappé TF y el Nike Air Force 1 LV8 presentan descuentos del 35%.

Además del calzado, la sección infantil incorpora accesorios deportivos y mochilas. En estos casos, los porcentajes de descuento dependen de cada producto.

Cómo encontrar las mejores rebajas en el outlet de Nike

Las promociones están reunidas en la sección "Oportunidades" de la tienda online de Nike Argentina, donde el catálogo permite consultar los productos disponibles y aplicar filtros relacionados con categoría, género y actividad.

Una de las formas de localizar las mayores rebajas consiste en ordenar los productos según el porcentaje de descuento. De esta manera, los artículos que tienen una reducción del 50% pueden identificarse entre las primeras opciones del listado.

También es posible ingresar directamente en las categorías de calzado, fútbol, running, entrenamiento o indumentaria para limitar la búsqueda.

En el caso de los botines, además del precio es necesario revisar la superficie indicada para cada modelo. En las zapatillas y prendas, en tanto, la disponibilidad puede estar limitada a determinados talles o colores.

Qué revisar antes de confirmar la compra en el outlet

Los precios mencionados corresponden a los valores publicados en el catálogo online de Nike Argentina al momento de la consulta. Al tratarse de productos incluidos en una sección de oportunidades, las condiciones pueden modificarse por cambios de stock o actualización de precios.

La disponibilidad de un modelo tampoco garantiza que permanezcan todos sus talles. Un producto puede continuar visible en la tienda aunque algunas de sus variantes ya no estén disponibles.

Por ese motivo, antes de completar una compra es necesario verificar el precio vigente, el porcentaje de descuento, el talle, el color y las condiciones correspondientes al producto seleccionado.

La sección "Oportunidades" concentra así una selección de zapatillas, botines, camisetas y ropa deportiva para hombres, mujeres y chicos. Entre las opciones relevadas aparecen productos con descuentos del 30%, 35%, 40%, 45% y 50%, con las mayores rebajas concentradas en determinados modelos de calzado, fútbol e indumentaria.