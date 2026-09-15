Estiman que la pobreza creció y sumó 1,7 millones de personas en el primer semestre 2026

Una consultora estimó que 15,1 millones de personas quedaron bajo la línea de pobreza en el primer semestre y alertó por un cambio de tendencia

Después de varios períodos de mejora, la pobreza habría retomado una trayectoria ascendente en la Argentina. Una estimación de ExQuanti, realizada sobre la base de información del INDEC, calculó que durante el primer semestre de 2026 15,1 millones de personas quedaron alcanzadas por esa condición.

El cálculo supone un incremento de 1,7 millones de personas respecto del período anterior. De confirmarse, el resultado marcaría un quiebre en la secuencia de tres semestres consecutivos de descenso que había registrado el indicador.

La consultora también trazó una comparación más amplia. Entre octubre de 2025 y junio de 2026, el número de personas en situación de pobreza habría aumentado en 2,9 millones.

Pobreza: dos nuevas mediciones anticipan un aumento durante el primer semestre de 2026

El escenario proyectado por ExQuanti no aparece aislado. El nowcast de pobreza de la Universidad Torcuato Di Tella ubicó en 31,6% la tasa correspondiente a los primeros seis meses de 2026.

El porcentaje coincide con el registrado para el mismo período del año anterior, aunque representa un salto frente al 28,2% calculado para el segundo semestre de 2025.

A su vez, el Observatorio de la Deuda Social Argentina (ODSA) de la Universidad Católica Argentina (UCA) encontró señales similares al analizar el comienzo de 2026. Su estimación, elaborada a partir de datos del INDEC, situó la pobreza en 30% durante el primer trimestre.

Más allá de las diferencias entre períodos y metodologías, los relevamientos privados apuntan en una misma dirección: después de la mejora registrada durante parte de 2025, el indicador habría comenzado a deteriorarse nuevamente.

La advertencia de ExQuanti sobre el cambio de tendencia

Para ExQuanti, la magnitud del incremento modifica el balance de la recuperación que se había producido desde el pico alcanzado a comienzos de 2024.

Al evaluar esa evolución, la consultora remarcó que "el incremento de pobres ha sido lo suficientemente importante como para eclipsar la caída que se había producido en dos de los tres semestres en que se redujo desde el extremo ocurrido a inicios de 2024".

El informe también planteó que el nivel alcanzado en los primeros seis meses de este año resulta superior al de períodos recientes. En ese sentido, sostuvo que "la pobreza semestral alcanza niveles más altos que los mostrados no solo en el último semestre, sino inclusive los alcanzados hace un año", trazando un panorama preocupante para el Gobierno, que asegura haber "sacado de la pobreza a 14 millones de argentinos".

La consultora trazó además un paralelismo con la evolución observada durante el gobierno de Mauricio Macri. Según ExQuanti, "los niveles de pobreza en el semestre, también, evidencian un deterioro de crecimiento que alcanza niveles similares a lo ocurrido cuando se generó la crisis durante el gobierno del presidente Mauricio Macri y la pobreza comenzó a subir aceleradamente, luego de haber llegado a los niveles más bajos de la última década".

Y alertaron: "La pobreza semestral está a los niveles en que los dejó el presidente Macri luego de la estampida que le precedió al fin de su mandato".

Qué muestran los últimos datos oficiales

El punto de comparación más reciente disponible corresponde a 2025. El INDEC informó que el año terminó con una tasa de pobreza de 28,2%, equivalente a 8,5 millones de personas.

Ese registro había significado una mejora frente al primer semestre de 2025, cuando el indicador había llegado al 31,6% y comprendía a 9,5 millones de personas.

El contraste es todavía mayor si se toma como referencia el cierre de 2023. En aquel momento, la pobreza alcanzaba al 41,7% de la población, lo que representaba 12,3 millones de argentinos.

Con esos datos oficiales como referencia, durante la gestión de Javier Milei se produjo una reducción de 3,8 millones de personas en el universo de pobres, según las estadísticas oficiales disponibles hasta el cierre de 2025.

Cuándo se conocerá la cifra definitiva

La incógnita quedará despejada con la próxima publicación del Instituto Nacional de Estadística y Censos. El organismo difundirá el resultado oficial correspondiente al primer semestre de 2026 el jueves 24 de septiembre.

Ese informe permitirá determinar si el aumento anticipado por las mediciones privadas efectivamente se tradujo en un incremento de la tasa oficial y cuánto se modificó el número de personas alcanzadas por la pobreza durante los primeros seis meses del año.

Ingresos: cuánto ganan los hogares y cómo se distribuyen

Otro indicador que permite observar la situación económica de los hogares es la evolución de los ingresos. El último informe del INDEC, correspondiente al primer trimestre de 2026, mostró que la suma de los ingresos de la población relevada llegó a $21,9 billones, con un aumento nominal del 35,6% interanual.

Sin embargo, el crecimiento de los ingresos no fue uniforme. El organismo informó que el ingreso promedio por habitante alcanzó los $728.008, mientras que la mediana —el valor que divide a la población en dos mitades— fue de $500.000. Los datos corresponden a los 31 aglomerados urbanos incluidos en la Encuesta Permanente de Hogares (EPH), que representan a unos 30,1 millones de personas.

La distribución también mostró un leve incremento de la desigualdad. El coeficiente de Gini, que mide cómo se reparten los ingresos y donde un valor más cercano a cero representa una distribución más igualitaria, pasó de 0,435 en el primer trimestre de 2025 a 0,442 en igual período de 2026.

Además, la diferencia entre los ingresos de los sectores ubicados en los extremos de la distribución se mantuvo elevada: la brecha entre la mediana del 10% de mayores ingresos y la del 10% de menores recursos fue de 15 veces.

El próximo informe del INDEC sobre distribución del ingreso, correspondiente al segundo trimestre de 2026, está previsto para el 1 de octubre.