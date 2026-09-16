Las empleadas domésticas tendrán cinco aumentos consecutivos hasta diciembre y un bono de hasta $20.000 según las horas trabajadas

El bono varía por horas y se integra progresivamente al salario.

El Gobierno oficializó un aumento salarial acumulado promedio del 8,6% para las empleadas domésticas, acompañado por un bono extraordinario de hasta $20.000. La medida quedó establecida mediante la Resolución 6 de la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares, publicada en el Boletín Oficial.

El nuevo esquema contempla cinco incrementos mensuales que se aplicarán entre agosto y diciembre, con porcentajes que van desde el 1,9% hasta el 1,6%. Los porcentajes establecidos son:

1,9% para agosto

1,8% para septiembre

1,7% para octubre

1,6% para noviembre

1,6% para diciembre

La actualización alcanza a las distintas categorías del régimen de trabajadores de casas particulares y contempla diferencias según la modalidad de trabajo, con retiro o sin retiro. También establece una suma fija no remunerativa cuyo monto depende de la cantidad de horas trabajadas por semana.

Quienes trabajan más de 16 horas semanales recibirán un bono de $20.000. Para quienes cumplen entre 12 y 16 horas semanales, la suma será de $11.500, mientras que quienes trabajan menos de 12 horas percibirán $8.000.

Cuánto cobran las empleadas domésticas en agosto

El incremento correspondiente a agosto es del 1,9% y se liquida durante los primeros días de septiembre. Los valores varían de acuerdo con la categoría laboral y con la modalidad de prestación.

Para las trabajadoras de tareas generales con retiro, el valor de la hora queda establecido en $3.804,66, mientras que el salario mensual alcanza los $466.756,23. En la modalidad sin retiro, la hora pasa a $4.072,38 y el sueldo mensual llega a $514.903,51.

En la categoría de asistencia y cuidado de personas, el valor de la hora con retiro es de $4.072,38 y el salario mensual asciende a $514.903,51. Para quienes realizan estas tareas sin retiro, la hora queda en $4.520,15 y el monto mensual alcanza los $569.593,41.

Los caseros tienen una remuneración de $4.072,38 por hora y $514.903,51 mensuales.

En tareas específicas, el valor de la hora se ubica en $4.303,50 para quienes trabajan con retiro y en $4.684,53 para quienes lo hacen sin retiro. Los salarios mensuales correspondientes son de $526.829,56 y $582.283,26.

Para supervisores, la escala establece $4.523,11 por hora con retiro y $4.920,89 sin retiro. Los salarios mensuales quedan en $564.246,70 y $624.313,90, respectivamente.

Cómo se aplica el bono para empleadas domésticas

La suma fija extraordinaria se determina según la cantidad de horas trabajadas durante la semana. El monto máximo es de $20.000 para quienes cumplen más de 16 horas semanales.

El personal que trabaja entre 12 y 16 horas semanales recibirá $11.500, mientras que quienes tienen una jornada inferior a 12 horas percibirán $8.000.

El bono tiene carácter no remunerativo y se incorpora progresivamente al salario básico mediante el esquema previsto en el acuerdo: en septiembre se absorbe el 25%, en octubre otro 50% y en noviembre el 25% restante.

Por este mecanismo, el acuerdo combina los incrementos porcentuales mensuales con la incorporación progresiva de la suma fija a los salarios de las distintas categorías.

Sueldos de empleadas domésticas en septiembre

Para septiembre se estableció un aumento del 1,8%. Los valores correspondientes a ese mes se liquidan en octubre y contemplan, además, la incorporación del 25% del bono de agosto al salario.

En tareas generales, la hora con retiro queda en $3.914,64 y el salario mensual en $480.247,85. Para quienes trabajan sin retiro, la hora asciende a $4.185,94 y el salario mensual llega a $529.261,78.

En asistencia y cuidado de personas con retiro, el valor horario es de $4.185,94 y el salario mensual alcanza los $529.261,78. Para la modalidad sin retiro, la hora queda en $4.641,90 y el sueldo mensual en $584.936,09.

Los caseros tienen una remuneración de $4.185,94 por hora y $529.261,78 mensuales.

En tareas específicas, la hora con retiro se establece en $4.422,54 y la modalidad sin retiro en $4.809,80. Los salarios mensuales quedan en $541.400,49 y $597.854,36.

Para supervisores, el valor horario pasa a $4.645,33 con retiro y a $5.049,58 sin retiro. Los salarios mensuales correspondientes son de $579.493,14 y $640.641,55.

Cuánto cobran en octubre según la categoría

El tercer tramo contempla un incremento del 1,7% para octubre, que se liquida en noviembre. En este período también se incorpora otro 50% de la suma fija prevista en el acuerdo.

Para tareas generales con retiro, el valor de la hora alcanza los $4.064,08 y el salario mensual llega a $498.582,06. En la modalidad sin retiro, la hora queda en $4.337,53 y el salario mensual en $548.429,23.

En cuidado de personas con retiro y para caseros, la hora queda establecida en $4.337,53 y el salario mensual asciende a $548.429,23, mientras que para asistencia y cuidado de personas sin retiro, la remuneración horaria alcanza los $4.801,52 y el salario mensual llega a $605.050.

En tareas específicas, la hora con retiro queda en $4.580,80 y la hora sin retiro en $4.973,38. Los salarios mensuales serán de $560.776,33 y $618.187,89.

Los supervisores cobrarán $4.805,82 por hora con retiro y $5.215,59 sin retiro. Los montos mensuales correspondientes serán de $599.514,20 y $661.702,46.

La escala salarial de noviembre

El cuarto tramo establece una suba del 1,6% para noviembre, que se liquida en diciembre. En esta etapa también se incorpora el 25% restante del bono extraordinario.

Para tareas generales, la remuneración por hora será de $4.174,62 con retiro y de $4.451,49 sin retiro. Los salarios mensuales quedan en $512.142,96 y $562.837,52, respectivamente.

En cuidado de personas con retiro y caseros, el valor horario asciende a $4.451,49 y el salario mensual alcanza los $562.837,52. Para asistencia sin retiro, la hora se ubica en $4.923,50 y el sueldo mensual llega a $620.420,85.

Las trabajadoras de tareas específicas cobrarán $4.700,21 por hora con retiro y $5.098,84 sin retiro. En términos mensuales, los valores son de $575.394,53 y $633.782,08.

En el caso de los supervisores, la hora con retiro queda en $4.928,28 y la modalidad sin retiro en $5.344,33. Los salarios mensuales serán de $614.791,27 y $678.036,40.

Cuánto cobrarán las empleadas domésticas en diciembre

El último tramo del acuerdo corresponde a diciembre y establece otro incremento del 1,6%. Los nuevos valores se liquidarán durante los primeros días de enero de 2027.

Para tareas generales con retiro, la hora alcanzará los $4.241,42 y el salario mensual será de $520.337,24. En la modalidad sin retiro, el valor horario llegará a $4.522,71 y el mensual a $571.842,92.

En cuidado de personas con retiro y para caseros, la hora será de $4.522,71 y el salario mensual alcanzará los $571.842,92. Para asistencia sin retiro, la remuneración horaria llegará a $5.002,28 y el salario mensual será de $630.347,58.

En tareas específicas, el valor de la hora será de $4.775,41 con retiro y $5.180,42 sin retiro. Los salarios mensuales quedarán en $584.600,84 y $634.922,59.

Finalmente, para supervisores, la remuneración horaria alcanzará los $5.007,14 con retiro y $5.429,84 sin retiro. Los salarios mensuales serán de $624.627,93 y $688.884,98, respectivamente.

De esta manera, la nueva escala salarial establece incrementos sucesivos durante cinco meses y completa el esquema acordado para las trabajadoras de casas particulares hasta diciembre de 2026. El cronograma diferencia los valores según categoría y modalidad de contratación y contempla, además, la incorporación progresiva de la suma fija extraordinaria al salario.