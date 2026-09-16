Marcha al canal de streaming de Fantino: gremio de Televisión lo acusa de "fraude laboral"

El SATSAID afirmó que Neura mantiene al personal por fuera del convenio colectivo y continúa con su política de regulación de los trabajadores de streaming

La conducción del Sindicato Argentino de Televisión, Servicios Audiovisuales, Interactivos y de Datos (SATSAID) continúa con su política de regularización de los trabajadores y trabajadoras que se desempeñan en los numerosos streaming que se registran en la Argentina. Con ese objetivo, los representantes gremiales mantienen negociaciones con los directivos de las empresas con dos resultados: el diálogo que permite la afiliación o reconocimiento de derechos o una situación conflictiva que deriva en protestas.

El segundo escenario es el que le cabe a la firma Neura, cuya cara visible es el periodista Alejandro Fantino. Desde el SATSAID denunciaron que la compañía "mantiene a sus trabajadores y trabajadoras en situación de fraude laboral, excluidos del convenio colectivo que les corresponde".

Fantino se quejó y disparó el reclamo gremial

La organización gremial que encabeza Horacio Arreceygor inició una campaña de visualización ante la falta de encuadre sindical en los streaming y Neura no fue la excepción, después de varias demandas para que se encuadre al personal. Los socios de Fantino son el abogado Agustín Rodríguez y el productor Leonardo Torres. Vale recordar que otro de los dueños era Sergio "Tronco" Figliuolo, quien vendió su parte cuando asumió como diputado nacional por La Libertad Avanza.

El SATSAID planteó que "desde Neura, su canal de streaming, Fantino se quejó del costo del servicio de luz que debe abonar su empresa para poder transmitir todos los días" y remarcó que "mientras tanto, mantiene a sus trabajadores y trabajadoras en situación de fraude laboral, excluidos del convenio colectivo que les corresponde, quedándose con mucho más que una factura de luz".

La consigna que se transmite en la actividad es: "Si trabajás en streaming, sos trabajador audiovisual", campaña con la que ya pasaron por:

En estos tres últimos continúan las demandas gremiales y una situación de conflicto que todavía no se resolvió.

Cuáles son los convenios colectivos que rigen en la actividad

El gremio explicó que el convenio colectivo de trabajo que se debe aplicar es, principalmente, el 634/11, que ya rige en la mayoría de los canales de streaming independientes como Gelatina, Luzu TV, Vorterix, Futurock, Urbana Play, entre otros) y que regula la actividad de las productoras independientes de televisión, plataformas OTT y contenidos digitales.

Otra alternativa es el convenio colectivo 131/75, que se utiliza de forma articulada o directa si las producciones corresponden a canales tradicionales de aire o empresas de televisión abierta que tienen sus propias señales o contenidos de streaming, como en el caso de Telefe con ciclos como "Todo lo contrario", "Ferne con Grego" o "Gran Hermano en vivo".

Explicaron además que "la génesis de este nuevo formato escapa a la idea tradicional de los canales de aire o incluso de las productoras de contenidos de ficción y no ficción, representados también por el SATSAID".

Para el gremio, son trabajadores audiovisuales

Indicaron que, "sin embargo, no hacemos referencia a creadores de contenido que realizan streams desde sus casas. Hablamos hoy de empresas de comunicación audiovisual con una audiencia masiva, con plantel de personal profesional cumpliendo roles específicos con pauta publicitaria, con estudios equipados, con grilla de programas, con oficinas administrativas y contables, y con figuras de renombre en la pantalla".

Subrayaron que, "estamos lleva adelante un intenso trabajo de visitas, inspecciones y asambleas de trabajadores en los canales de streaming, para conocer cuáles son las problemáticas y necesidades de quienes sostienen sobre sus hombros el nuevo formato de comunicación de nuestro país", agregando que "también mantenemos a diario reuniones con los responsables y directivos de cada medio para avanzar en la aplicación del marco legal correspondiente para la producción de contenido audiovisual".

Por último, indicaron que "en estas visitas y reuniones hemos transitado escenarios muy diversos, en donde hemos podido constatar: