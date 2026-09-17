Caputo rechaza la presión del FMI y prevé una expansión del monotributo en 2027

Señal a 4,2 millones de monotributistas en el proyecto de Presupuesto. El Gobierno admite que dejará de recaudar $15 billones durante 2027

Con esta estrategia, el Gobierno busca formalizar a pequeños contribuyentes en año electoral.

Caputo mantendrá el monotributo y las retenciones en 2027, pese al reclamo FMI.

Luis Caputo acaba de enviar una señal contundente al FMI, sobre la política tributaria del año electoral.

A pesar del reclamo del organismo, el ministro confirmó que el monotributo continuará vigente durante el año que viene. Y no sólo eso: también prevé una expansión, cuyos detalles no están explicitados en el proyecto de Presupuesto enviado al Congreso.

No fue la única señal oficial en materia tributaria. El Gobierno también confirmó que, a pesar de las promesas al sector agropecuario, las retenciones continuarán a lo largo de 2027. Y que, incluso, proyecta un expansión real de la recaudación en concepto de los derechos de exportación.

Las decisiones oficiales forman parte del proyecto de Presupuesto para el año que viene, que Economía acaba de enviar al Parlamento.

Caputo sostendrá el monotributo en 2027, pese al pedido del FMI

La decisión del Gobierno de sostener el monotributo tiene un claro componente económico, pero también político.

El monotributo alcanza a unas 4,2 millones de personas, entre pequeños comerciantes, profesionales independientes y trabajadores por cuenta propia que pagan una cuota unificada y quedan exentos de liquidar IVA, Ganancias y contribuciones a la Seguridad Social, como sí lo hacen los autónomos del régimen general.

En la negociación entre Economía con el FMI, ese beneficio aparece desde hace tiempo como una de las denominadas "erogaciones tributarias": ingresos que el Estado termina resignando.

Para tener una idea: el Gobierno prevé que ARCA dejará de percibir algo más de $15 billones a lo largo del año que viene por "culpa" del monotributo. Se trata del dinero que el Gobierno podría recaudar si aquellos 4,2 millones de contribuyentes pagaran el IVA y Ganancias, de los cuales ahora están exentos.

En total, ese quebranto equivale a 1,07% del PBI.

En concreto, según los números oficiales, por el IVA el Estado deja de percibir $9,4 billones y otros $131 millones por Ganancias. Hay otros $5,5 millones que deja de recaudar en concepto de "contribuciones a la Seguridad Social".

Parte de la estrategia para formalizar a pequeños contribuyentes

Está claro que, en el año electoral, Caputo decidió sostener el esquema y convertirlo en una pieza de la estrategia de formalización de pequeños contribuyentes.

El mensaje presupuestario enviado al Congreso proyecta que la recaudación del monotributo alcanzará $1,80 billones en 2027, frente a los $1,36 billones estimados para 2026. Se trata de un incremento nominal cercano al 32%, equivalente al 0,13% del PBI.

Este incremento va por encima del 18% de inflación previsto en el mismo Presupuesto. Se supone que el Gobierno estima que el año que viene continuará la oleada de monotributistas, algo que ya viene sucediendo, en detrimento de los trabajadores formales en relación de dependencia.

El cuadro de recursos tributarios muestra que, lejos de reducir su importancia, el Gobierno espera que el régimen gane participación dentro de la estructura impositiva nacional.

Para Economía, el crecimiento responde a una combinación de mayor actividad, actualización de las escalas y ampliación de la base de contribuyentes formalizados.

La pulseada con el FMI y el costo fiscal

El debate con el FMI tiene el eje en la cuestión recaudatoria. Pero no exclusivamente.

Técnicos del organismo vienen señalando que el monotributo genera un "salto" demasiado abrupto entre el régimen simplificado y el régimen general, lo que incentiva que muchos contribuyentes limiten su facturación para no perder los beneficios.

La recomendación del Fondo consiste en converger hacia un esquema donde esos trabajadores comiencen a tributar progresivamente IVA y Ganancias, reduciendo las diferencias entre ambos sistemas.

Esa posición fue planteada en distintos documentos técnicos del organismo sobre la reforma tributaria argentina y forma parte de las discusiones abiertas con el ministerio de Economía.

Pero el Presupuesto 2027 marca que esa reforma no llegará, al menos durante el último año del mandato de Javier Milei.

El propio Presupuesto 2027 incorpora el monotributo dentro del capítulo de gastos tributarios, es decir, los beneficios impositivos que implican una menor recaudación para el Estado. Economía reconoce explícitamente que mantener este régimen tiene un costo fiscal, pero opta por preservarlo como herramienta de simplificación y formalización.

La lógica oficial es que un régimen sencillo genera más incentivos para ingresar a la economía formal que obligar inmediatamente a pequeños contribuyentes a afrontar la carga completa de IVA, Ganancias y los regímenes de percepción.

En otras palabras, Caputo parece priorizar la ampliación de la cantidad de contribuyentes registrados antes que maximizar la presión tributaria sobre ese universo.

La definición tiene especial impacto sobre los profesionales independientes, comerciantes y prestadores de servicios.

Durante los últimos meses había crecido la preocupación entre contadores y estudios de contadores por la posibilidad de que el acuerdo con el FMI acelere una reforma que eliminara el régimen simplificado o restringiera significativamente su alcance.

El proyecto oficial despeja, al menos por ahora, ese escenario.