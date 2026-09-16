Presupuesto 2027 proyecta más presión tributaria y menor recaudación de ANSES

Alza de la presión tributaria y baja de recaudación para la seguridad social por el FAL: los ejes de la estimación de recursos del Presupuesto 2027

Los gastos tributarios suman 3.67% del PBI, destacando IVA y Monotributo; el RIGI no se incluye aún.

Los aportes a la seguridad social caen por la implementación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL).

El Presupuesto 2027 proyecta un alza en la presión fiscal, superando la inflación estimada.

La "Estimación de los recursos tributarios" del Presupuesto 2027 incluye una suba de la presión tributaria superior a la inflación y reconoce una baja de 0,19% del PBI de aportes y contribuciones por la implementación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL). También anticipa una fuerte actualización tributaria que impactará en los precios de los combustibles.

Con respecto a "gastos tributarios", enfatiza el fuerte peso del Monotributo coincidiendo con el FMI, mientras que deja afuera el costo del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI).

Cuál será la presión tributaria en 2027

Sin reforma tributaria a la vista, la recaudación conjunta de impuestos nacionales y de aportes y contribuciones a la seguridad social en 2027 se estima en el Mensaje del Presupuesto 2027 con un incremento del 27,9% respecto a la proyectada para 2026, frente a una inflación estimada en 21%.

Así, la presión tributaria aumentará del 21,06% del PBI en 2026 al 21,70% del PBI en 2027, lo que representa un incremento de 0,64 puntos porcentuales, según la proyección del Presupuesto presentado ayer por le ministro Luis Caputo.

La suba responde a los incrementos previstos en la actividad económica, los volúmenes del comercio exterior, la remuneración imponible, los puestos de trabajo, los precios y el tipo de cambio, además de mayores ingresos esperados por regímenes de facilidades de pago y el efecto neto de medidas de política y administración tributaria.

El proyecto de Presupuesto, impuesto por impuesto

Impuesto al Valor Agregado (IVA)

Representa el 32,4% de la recaudación total.

de la recaudación total. Aumentaría un 28,2% respecto a 2026, impulsado por el crecimiento del consumo y las importaciones nominales.

Impuesto a las Ganancias:

Proyecta una suba del 30,5% anual y un incremento de 0,24% del PBI.

anual y un incremento de del PBI. Se vería favorecido por la actividad económica, el tipo de cambio, las remuneraciones, las importaciones y un mayor anticipo de sociedades por incremento en la base de cálculo.

Impuestos Internos Coparticipados:

Registrarían un aumento del 22,5% respecto al ejercicio anterior, explicado por el efecto neto en ventas nominales e importaciones.

Impuesto sobre los Bienes Personales:

Se estima un aumento del 7,5%.

La comparación anual se ve afectada negativamente por la reducción de la alícuota marginal del 1% al 0,75%.

Impuesto sobre los Combustibles y al Dióxido de Carbono:

Crecería un 59,3% respecto a 2026, principalmente por la actualización de las sumas fijas que determinan el tributo.

Impuesto sobre los Créditos y Débitos y Otras Operatorias:

Registraría un alza del 25,8% respecto al año anterior por el incremento en el monto de transacciones bancarias gravadas.

La baja de ingresos de la ANSES por el fondo para indemnizaciones

Los aportes y contribuciones a la seguridad social crecerían un 19,7% debido a aumentos en salarios nominales imponibles y puestos de trabajo. Esa suba inferior a la inflación del 21% implica un retroceso y se debe a que la comparación anual se ve afectada negativamente por la implementación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), para cubrir las indemnizaciones por despido.

La recaudación previsional disminuirá así de 5,26% del PBI en 2026 a 5,07% del PBI en 2027.

El plazo para implementar en forma obligatoria el FAL es noviembre de 2026, aunque podría haber alguna nueva prórroga porque faltan algunas reglamentaciones.

La recaudación y aumento de impuestos en el comercio exterior

Derechos de Exportación

Aumentarían un 41,3% en 2027 respecto a 2026, efecto explicado por la baja base de comparación.

en 2027 respecto a 2026, efecto explicado por la baja base de comparación. Pasarán de representar el 0,75% del PBI en 2026 al 0,85% del PBI en 2027, bajo supuestos de crecimiento del volumen exportado en dólares corrientes y en términos reales.

Derechos de Importación y Tasa de Estadística

Serían un 39,2% superiores a los de 2026 por mayores importaciones y suba del tipo de cambio nominal.

superiores a los de 2026 por mayores importaciones y suba del tipo de cambio nominal. La comparación anual se ve favorecida positivamente por la finalización en 2027 de la devolución en cuotas de los pagos a cuenta del Impuesto PAIS computables contra Derechos de Importación.

Qué dice el Presupuesto sobre "gastos tributarios"

La "Estimación de los gastos tributarios" analiza la pérdida potencial de recaudación que experimenta el Estado al otorgar tratamientos impositivos preferenciales destinados a incentivar determinadas actividades económicas, regiones o sectores

Afirma que el gasto tributario representa una transferencia de recursos públicos implementada mediante exenciones, reducciones de alícuotas, deducciones o créditos fiscales respecto de una estructura tributaria de referencia o benchmark.

Su estimación busca dar transparencia a la política fiscal, transparentando los incentivos económicos otorgados a través del sistema impositivo en lugar del gasto presupuestario directo.

Cuál es la proyección de gastos tributarios para 2027

El monto total se estima en $51,9 millones, equivalente al 3,67% del PBI. Presenta una leve contracción en términos del producto respecto al 3,69% proyectado para 2026 y al 3,72% de 2025.

Según su origen, los derivados de tratamientos en leyes impositivas generales: ascienden a $45,7 millones (3,23% del PBI), en tanto se producen por regímenes de promoción económica $6,2 millones (0,44% del PBI).

Principales impuestos afectados por gastos tributarios

Impuesto al Valor Agregado (IVA): representa el 36,3% del total de los gastos tributarios, sumando $18,8 millones (1,33% del PBI). El 92,5% proviene de exenciones (salud, educación, medicamentos, diarios/libros) y alícuotas reducidas (carnes, frutas, construcción de viviendas).

Monotributo: constituye el segundo concepto de mayor peso, alcanzando $15 millones (1,07% del PBI).

Impuesto a las Ganancias: absorbe $9 millones (0,65% del PBI).

Impuestos a los Combustibles: ascienden a $4,5 millones (0,32% del PBI), explicados por diferencias entre alícuotas de naftas/gasoil y exenciones geográficas.

Contribuciones a la Seguridad Social: suman $3.2 millones (0,23% del PBI).

Respecto del RIGI, el mensaje aclara que el gasto tributario del Régimen se estimará en etapas posteriores de desarrollo de los proyectos, dado su estado inicial de ejecución.

Sin reforma tributaria a la vista que baje impuestos, el Gobierno advierte así que apunta a una suba de la presión fiscal.