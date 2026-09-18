El Outlet de Grimoldi ofrece calzado para toda la familia con descuentos de hasta 50% y un código que permite sumar un 20% adicional

El Outlet de Grimoldi ofrece calzado y accesorios con hasta el 50% de descuento.

El outlet de Grimoldi reúne calzado para mujer, hombre y niños con descuentos de hasta el 50%, de acuerdo con los precios publicados en el catálogo online. La propuesta incluye productos de distintas marcas comercializadas por el grupo, entre ellas Hush Puppies, Merrell, Caterpillar y A Pie, con modelos de diferentes categorías y precios promocionales.

A las rebajas que figuran en el catálogo se suma la posibilidad de acceder a un 20% de descuento adicional mediante el código QUIERO20. Este beneficio tiene condiciones específicas y alcanza únicamente a los productos del Outlet que estén identificados con la leyenda correspondiente. Por ese motivo, es necesario comprobar en la ficha del artículo si la promoción puede aplicarse antes de finalizar la compra.

La oferta comprende botas, borcegos, zapatillas, zapatos, sandalias, ojotas, mocasines, zuecos y otras alternativas de calzado. También se encuentran accesorios como carteras, mochilas, riñoneras, medias y neceseres.

Cuáles son los productos con mayores descuentos en Grimoldi

El catálogo online del Outlet permite encontrar distintos modelos con reducciones de precio respecto de su valor original. Entre las opciones relevadas aparecen productos de A Pie y Hush Puppies, con descuentos que llegan al 49%.

Uno de los mayores porcentajes corresponde a las botas A Pie Negro Nisha, cuyo precio pasó de $195.000 a $99.000. La diferencia representa una reducción del 49% sobre el valor informado originalmente.

También se encuentran los borcegos Hush Puppies de la línea Lizary, disponibles en colores amarillo, negro y marrón. En este caso, el precio publicado pasó de $250.000 a $149.000, equivalente a un descuento del 40%.

Otra alternativa son los borcegos Hush Puppies Mini Lizzary, disponibles en negro y amarillo. El precio original informado es de $230.000, mientras que el valor promocional se ubica en $139.000, con una reducción del 39%.

Entre las botas de Hush Puppies también aparecen los modelos Mia, Florence, Foxy, Dominique y Karla, con diferentes porcentajes de descuento.

El relevamiento del catálogo incluye las siguientes opciones:

Botas A Pie Negro Nisha: de $195.000 a $99.000, con 49% de descuento

Borcegos Hush Puppies Lizary: de $250.000 a $149.000, con 40% de descuento

Borcegos Hush Puppies Mini Lizzary: de $230.000 a $139.000, con 39% de descuento

Botas Hush Puppies Mia: de $225.000 a $139.000, con 38% de descuento

Botas Hush Puppies Florence: de $249.000 a $159.000, con 36% de descuento

Botas Hush Puppies Foxy: de $210.000 a $139.000, con 33% de descuento

Botas Hush Puppies Dominique: de $255.000 a $179.000, con 29% de descuento

Borcegos Hush Puppies Felicity: de $235.000 a $169.000, con 28% de descuento

Hush Puppies Neumell: de $179.000 a $129.000, con 27% de descuento

Botas Hush Puppies Karla: de $179.000 a $139.000, con 22% de descuento

Botas Hush Puppies Judet Tachas: de $165.000 a $129.000, con 21% de descuento

Los valores corresponden al relevamiento del catálogo online informado para esta promoción y tanto los precios como los porcentajes de descuento pueden modificarse, además de variar de acuerdo con el talle, el modelo y la disponibilidad de stock.

Cómo funciona el 20% adicional con el código QUIERO20

Además de los descuentos que ya aparecen aplicados sobre determinados productos del Outlet, Grimoldi ofrece el código QUIERO20, que permite obtener un 20% de descuento adicional en los artículos que cumplen con las condiciones de la promoción.

La aplicación del beneficio no alcanza necesariamente a todo el catálogo. La promoción está vinculada a los productos del Outlet que aparecen identificados con la leyenda correspondiente. Por eso, el descuento adicional debe verificarse en cada producto antes de avanzar con la operación.

El código se ingresa durante el proceso de compra online, de acuerdo con las condiciones establecidas por la tienda. La existencia de un precio rebajado en el catálogo no implica por sí misma que el producto pueda combinarse con el beneficio adicional.

Para conocer el precio final, es necesario seleccionar el artículo, comprobar el talle disponible y verificar si la promoción QUIERO20 se encuentra habilitada para ese producto. Las condiciones comerciales pueden cambiar durante la vigencia de la oferta.

Qué categorías aparecen en el Outlet de Grimoldi

La sección de Outlet reúne productos destinados a distintos públicos. La oferta contempla calzado para mujer, hombre y niños, con categorías que permiten buscar productos según el tipo de uso y el modelo.

En el catálogo aparecen zapatillas, botas, borcegos, zapatos, sandalias, ojotas, mocasines, zuecos y calzado de vestir. La variedad también incluye productos asociados a diferentes estilos de uso, desde alternativas urbanas y casuales hasta modelos outdoor.

Para mujer, el Outlet incluye botas y borcegos de diferentes diseños, además de zapatillas y otros tipos de calzado. Entre los productos relevados se encuentran varios modelos de Hush Puppies, una de las marcas presentes en la propuesta.

La oferta para hombre incorpora alternativas urbanas, casuales, de vestir y outdoor, mientras que el segmento infantil reúne modelos destinados a niños dentro de las categorías disponibles en la tienda.

El catálogo también contempla accesorios. Entre ellos aparecen carteras, mochilas, riñoneras, medias y neceseres, que pueden encontrarse dentro de las diferentes secciones de la tienda online.

La disponibilidad depende de cada producto y puede modificarse a medida que se realizan nuevas compras. Los talles disponibles también pueden variar entre un modelo y otro, por lo que la información de cada ficha debe consultarse antes de concretar la operación.

Qué tener en cuenta antes de comprar

Uno de los aspectos que requiere atención es la disponibilidad de stock. Un producto puede continuar visible en el catálogo mientras determinados talles ya no se encuentran disponibles. Por este motivo, la consulta debe realizarse sobre el modelo y talle específico que se busca comprar.

También es necesario revisar las condiciones del código QUIERO20. El descuento adicional está sujeto a la identificación de los productos alcanzados por la promoción y no debe darse por supuesto para cualquier artículo del Outlet.

El precio que figura en la ficha del producto puede modificarse en función de las promociones vigentes. Además, las condiciones de pago, financiación, envío y descuentos pueden cambiar, por lo que la información definitiva es la que aparece en la tienda al momento de realizar la compra.

Cuáles son las opciones de financiación

La tienda online de Grimoldi dispone de diferentes medios de pago. Entre las alternativas informadas aparecen 3 y 6 cuotas sin interés con tarjetas de crédito Visa y Mastercard, además de tarjetas de débito.

También se contemplan opciones de pago mediante Mercado Pago, Mercado Crédito y MODO, de acuerdo con las condiciones vigentes para cada medio.

La disponibilidad de cuotas y las condiciones aplicables pueden depender del medio de pago utilizado y de las promociones vigentes. Por ese motivo, el comprador debe verificar las alternativas disponibles durante el proceso de checkout antes de confirmar la operación.

En el caso de los productos que ya cuentan con una rebaja de Outlet, también es conveniente comprobar si el precio promocional puede combinarse con otros beneficios. El código QUIERO20, por ejemplo, está limitado a los artículos identificados dentro de la promoción.

Cómo funcionan los envíos de Grimoldi

La tienda online informa envíos a todo el país, con excepción de Tierra del Fuego. El costo de entrega depende de la zona de destino y se determina de acuerdo con las condiciones establecidas por la empresa.

Además, Grimoldi informa envío gratis para compras superiores a $150.000, según las condiciones publicadas en su tienda online.

Este monto debe tenerse en cuenta al calcular el costo total de una compra, especialmente cuando se combinan productos del Outlet. El beneficio de envío gratuito está sujeto a las condiciones comerciales vigentes al momento de realizar la operación.

Antes de confirmar el pedido, el sistema permite consultar las opciones disponibles para el domicilio indicado y conocer el costo correspondiente, cuando corresponda.

Qué revisar antes de finalizar la compra

Para acceder a las promociones del Outlet, el primer paso es seleccionar el producto y consultar su precio vigente. Luego se debe comprobar la disponibilidad del talle y verificar las condiciones particulares de la oferta.

En los artículos alcanzados por el código QUIERO20, el descuento adicional debe aplicarse durante el proceso de compra. Si el producto no presenta la identificación correspondiente, el beneficio puede no estar disponible.

También es necesario considerar el medio de pago elegido, las cuotas habilitadas y el costo de envío. En compras superiores a $150.000, la tienda informa envío gratuito, sujeto a las condiciones vigentes.

Los precios relevados, los porcentajes de descuento, el stock, los talles disponibles y las promociones pueden modificarse. Por eso, la información que figura en la ficha del producto y en el proceso de compra debe ser consultada antes de confirmar el pedido.