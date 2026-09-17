Outlet de Grimoldi liquida calzado con hasta 50% de descuento y un 20% extra

El outlet online de Grimoldi ofrece calzado de distintas marcas con descuentos de hasta 50% y opciones para mujer, hombre y niños, con precios rebajados

El tradicional canal de outlet de Grimoldi ofrece una oportunidad de compras y ahorro, con rebajas de hasta el 50% en calzado para mujer, hombre y niños. La propuesta incluye productos de marcas del grupo como Hush Puppies, Merrell, Caterpillar y A Pie, con distintos modelos y precios promocionales.

A esta iniciativa se suma un beneficio financiero clave. El código QUIERO20 permite obtener un 20% de descuento adicional, aunque la promoción está sujeta a los productos de Outlet identificados con la leyenda correspondiente. Por eso, antes de cerrar la compra es necesario verificar que el artículo seleccionado admita el descuento.

Los mayores descuentos y oportunidades en Grimoldi

El relevamiento del catálogo online permite identificar algunos de los modelos con mayores descuentos:

Botas A Pie Negro Nisha: de $195.000 a $99.000 (49% de descuento).

de $195.000 a $99.000 (49% de descuento). Borcegos Hush Puppies (Línea Lizary - Amarillo, Negro y Marrón): de $250.000 a $149.000 (40% de descuento).

de $250.000 a $149.000 (40% de descuento). Borcegos Hush Puppies Mini Lizzary (Negro y Amarillo): de $230.000 a $139.000 (39% OFF).

de $230.000 a $139.000 (39% OFF). Botas Hush Puppies Mia (Marrón y Negro): de $225.000 a $139.000 (38% de descuento).

de $225.000 a $139.000 (38% de descuento). Botas Hush Puppies Florence: de $249.000 a $159.000 (36% de descuento).

de $249.000 a $159.000 (36% de descuento). Botas Hush Puppies Foxy: de $210.000 a $139.000 (33% de descuento).

de $210.000 a $139.000 (33% de descuento). Botas Hush Puppies Dominique: de $255.000 a $179.000 (29% de descuento).

de $255.000 a $179.000 (29% de descuento). Borcegos Hush Puppies Felicity: de $235.000 a $169.000 (28% de descuento).

de $235.000 a $169.000 (28% de descuento). Hush Puppies Neumell: de $179.000 a $129.000 (27% de descuento).

de $179.000 a $129.000 (27% de descuento). Botas Hush Puppies Karla: de $179.000 a $139.000 (22% de descuento).

de $179.000 a $139.000 (22% de descuento). Botas Hush Puppies Judet Tachas: de $165.000 a $129.000 (21% de descuento).

Los precios y porcentajes corresponden al relevamiento del catálogo online y pueden variar según talle y disponibilidad.

Qué se consigue en el outlet

La sección de Outlet reúne alternativas para mujer, hombre y niños, con categorías que incluyen zapatillas, botas, borcegos, zapatos, sandalias, ojotas, mocasines, zuecos y calzado de vestir. También aparecen accesorios como carteras, mochilas, riñoneras, medias y neceseres.

En el caso del segmento femenino, se encuentran además modelos con distintas propuestas de confort y prestaciones, mientras que la oferta masculina incorpora opciones urbanas, outdoor, casuales y de vestir.

La disponibilidad de talles y stock se modifica de manera constante, por lo que es conveniente revisar la ficha de cada producto antes de concretar la compra.

Financiación, medios de pago y costos de envío

La tienda online ofrece distintas alternativas de pago, entre ellas 3 y 6 cuotas sin interés con tarjetas de crédito Visa y Mastercard, además de tarjetas de débito, Mercado Pago, Mercado Crédito y MODO, según las condiciones vigentes para cada medio.

En cuanto a los envíos, Grimoldi informa entregas a todo el país excepto Tierra del Fuego, con tarifas que varían según la zona. La firma también ofrece envío gratis para compras superiores a $150.000, de acuerdo con las condiciones publicadas en su tienda online.

Las condiciones de pago y envío pueden modificarse, por lo que conviene consultar la información vigente al momento de realizar la compra.