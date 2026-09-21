Outlets de Converse ofrecen 2x1 y zapatillas desde $45.000 con 3 cuotas sin interés

La promoción permite combinar calzado e indumentaria y abonar solamente el producto de mayor valor. Hay dos locales adheridos en Buenos Aires

Para quienes buscan comprar zapatillas e indumentaria de marca y ahorrar, los outlets de Converse tienen una promoción de 2x1 que permite combinar calzado y prendas. Además, hay modelos desde $45.000 y la posibilidad de pagar en 3 cuotas sin interés.

La promoción permite elegir dos artículos y combinarlos entre calzado e indumentaria. Al momento de pagar,se abona solamente el producto de mayor valo, mientras que el segundo queda bonificado.

Qué productos se consiguen en el outlet de Converse desde $45.000

La oferta incluye zapatillas desde $45.000, aunque el precio depende del modelo y del stock disponible.

Los productos pertenecen a temporadas anteriores o líneas discontinuadas y, según las condiciones informadas, se encuentran sin fallas. Los clientes pueden probarse los artículos antes de concretar la compra.

Como referencia, estos son algunos precios de productos Converse publicados actualmente en tiendas que comercializan la marca:

Zapatillas Converse

Chuck Taylor All Star Core Ox: $109.999

$109.999 Chuck Taylor All Star Core Hi: $109.999

$109.999 Chuck 70 Ox: $112.954

$112.954 Chuck 70 Hi: $99.999

$99.999 Chuck Taylor All Star Cruise Ox EVA: $89.924

$89.924 Chuck Taylor All Star Lift: $90.674

$90.674 Chuck Taylor All Star Lift Double Stack: $149.499

$149.499 Star Player 76: $99.899

$99.899 Weapon Ox: $95.919

$95.919 Run Star Trainer Sintético Mujer: $89.999

$89.999 Omni Trainer: $79.999

$79.999 All Star BB Jet Sun Gradient Hombre: $69.649

$69.649 Weapon CX Mujer: $78.599

$78.599 Chuck Taylor All Star Ox Mujer: $89.624

Indumentaria Converse

Remera Cropped Collegiate Mujer: $40.999

$40.999 Remera Nova Gender Free: $39.999

$39.999 Remera Urban Mujer: $44.899

$44.899 Remera Desert Sunset Hombre: $39.999

$39.999 Short algodón Patch Mujer: $49.999

$49.999 Pantalón Straight Sarga Hombre: $89.999

$89.999 Pantalón Parachute Mujer: $93.899

$93.899 Pantalón Cargo Mujer: $89.999

$89.999 Pantalón Cargo Hombre: $107.899

$107.899 Buzo Retro Chuck Graphic Mujer: $93.999

$93.999 Buzo con Cierre Retro Chuck Heritage Logo Mujer: $119.899

Estos valores corresponden a productos publicados por Moov y sirven como referencia del precio de la marca fuera de la promoción de los outlets. Pueden variar según descuentos, talles y disponibilidad.

Dónde están los outlets de Converse

La promoción se encuentra disponible en dos puntos de venta:

Soleil Premium Outlet: Bernardo de Yrigoyen 2647, San Isidro. Abre todos los días de 10 a 22 .

Factory Parque Brown: avenida General Francisco Fernández de la Cruz 4602, CABA. Atiende todos los días de 10 a 22 .

La oferta está sujeta al stock existente en cada sucursal, por lo que la variedad disponible puede cambiar según el momento de la compra.

Qué condiciones tiene el 2x1

Para acceder al beneficio, hay que elegir dos productos incluidos en la promoción. Se pueden combinar zapatillas y prendas de indumentaria, y el artículo de menor valor queda bonificado.

La promoción está sujeta al stock disponible en cada local. En caso de necesitar un cambio, el plazo es de 30 días corridos y se debe presentar el ticket o comprobante de compra.

Los productos deben estar sin uso, en perfecto estado y conservar las etiquetas originales. La promoción no contempla devoluciones de dinero, sino cambios de acuerdo con las condiciones establecidas. Además, el beneficio no se acumula con otros descuentos u ofertas, salvo que se indique expresamente lo contrario.