Outlets de Converse ofrecen 2x1 y zapatillas desde $45.000 con 3 cuotas sin interés
Para quienes buscan comprar zapatillas e indumentaria de marca y ahorrar, los outlets de Converse tienen una promoción de 2x1 que permite combinar calzado y prendas. Además, hay modelos desde $45.000 y la posibilidad de pagar en 3 cuotas sin interés.
La promoción permite elegir dos artículos y combinarlos entre calzado e indumentaria. Al momento de pagar,se abona solamente el producto de mayor valo, mientras que el segundo queda bonificado.
Qué productos se consiguen en el outlet de Converse desde $45.000
La oferta incluye zapatillas desde $45.000, aunque el precio depende del modelo y del stock disponible.
Los productos pertenecen a temporadas anteriores o líneas discontinuadas y, según las condiciones informadas, se encuentran sin fallas. Los clientes pueden probarse los artículos antes de concretar la compra.
Como referencia, estos son algunos precios de productos Converse publicados actualmente en tiendas que comercializan la marca:
Zapatillas Converse
- Chuck Taylor All Star Core Ox: $109.999
- Chuck Taylor All Star Core Hi: $109.999
- Chuck 70 Ox: $112.954
- Chuck 70 Hi: $99.999
- Chuck Taylor All Star Cruise Ox EVA: $89.924
- Chuck Taylor All Star Lift: $90.674
- Chuck Taylor All Star Lift Double Stack: $149.499
- Star Player 76: $99.899
- Weapon Ox: $95.919
- Run Star Trainer Sintético Mujer: $89.999
- Omni Trainer: $79.999
- All Star BB Jet Sun Gradient Hombre: $69.649
- Weapon CX Mujer: $78.599
- Chuck Taylor All Star Ox Mujer: $89.624
Indumentaria Converse
- Remera Cropped Collegiate Mujer: $40.999
- Remera Nova Gender Free: $39.999
- Remera Urban Mujer: $44.899
- Remera Desert Sunset Hombre: $39.999
- Short algodón Patch Mujer: $49.999
- Pantalón Straight Sarga Hombre: $89.999
- Pantalón Parachute Mujer: $93.899
- Pantalón Cargo Mujer: $89.999
- Pantalón Cargo Hombre: $107.899
- Buzo Retro Chuck Graphic Mujer: $93.999
- Buzo con Cierre Retro Chuck Heritage Logo Mujer: $119.899
Estos valores corresponden a productos publicados por Moov y sirven como referencia del precio de la marca fuera de la promoción de los outlets. Pueden variar según descuentos, talles y disponibilidad.
Dónde están los outlets de Converse
La promoción se encuentra disponible en dos puntos de venta:
- Soleil Premium Outlet: Bernardo de Yrigoyen 2647, San Isidro. Abre todos los días de 10 a 22.
- Factory Parque Brown: avenida General Francisco Fernández de la Cruz 4602, CABA. Atiende todos los días de 10 a 22.
La oferta está sujeta al stock existente en cada sucursal, por lo que la variedad disponible puede cambiar según el momento de la compra.
Qué condiciones tiene el 2x1
Para acceder al beneficio, hay que elegir dos productos incluidos en la promoción. Se pueden combinar zapatillas y prendas de indumentaria, y el artículo de menor valor queda bonificado.
La promoción está sujeta al stock disponible en cada local. En caso de necesitar un cambio, el plazo es de 30 días corridos y se debe presentar el ticket o comprobante de compra.
Los productos deben estar sin uso, en perfecto estado y conservar las etiquetas originales. La promoción no contempla devoluciones de dinero, sino cambios de acuerdo con las condiciones establecidas. Además, el beneficio no se acumula con otros descuentos u ofertas, salvo que se indique expresamente lo contrario.