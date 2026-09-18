Hugo Moyano cerró para Camioneros un aumento de sueldo del 6,6% más bono por $1.200.000

El acuerdo establece un incremento salarial para el período entre septiembre 2026 y febrero 2027. Además, tendrá una suma fija no remunerativa

El gremio de Camioneros, liderado por Hugo Moyano, arregló un aumento salarial con las cámaras empresariales del sector. El acuerdo establece un incremento del 6,6% para el período septiembre 2026-febrero 2027, distribuido en seis mensuales.

La suba se pagará de forma escalonada: 1,8% en septiembre, 1,7% en octubre y noviembre, 1,6% en diciembre y enero, y 1,5% en febrero. El monto quedó por debajo de la inflación que proyectan los analistas para ese semestre.

Con esto, Moyano dio muestras de su alineamiento con la pauta salarial del Gobierno, que incentiva aumentos menores al 2% mensual y con vigencia por períodos más extensos.

Camioneros también tendrán suma fija no remunerativa y bono anual

Además del incremento del 6,6%, el convenio incluye una suma fija no remunerativa de $18.000 que se abonará en septiembre. También contempla el pago del bono anual de $1.200.000 en cuatro cuotas de $300.000 cada una, con inicio en enero de 2027.

El acuerdo se negoció con la Federación Argentina de Entidades de Transporte y Logística (FAETYL) y la Federación de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (FADEEAC). La Confederación Argentina del Transporte Automotor de Cargas (CATAC) no participó de estas negociaciones.

El Ministerio de Justicia dispuso la intervención inmediata de CATAC por 180 días hábiles, con desplazamiento de sus autoridades, para revisar su situación institucional, económica, financiera y patrimonial.

La audiencia entre sindicalistas y empresarios también selló un incremento en la contribución patronal extraordinaria a la obra social de Camioneros. El aporte mensual por trabajador pasó de $25.000 a $29.000.

Qué conceptos adicionales cobran los camioneros además del básico

Al sueldo básico se le deben añadir distintos conceptos previstos por el convenio colectivo 40/89. La lista incluye antigüedad, viáticos, horas extras, kilómetros recorridos y permanencia fuera de residencia.

También se suman bonificaciones propias de determinadas especialidades del transporte y beneficios específicos según la rama de actividad. La actividad cuenta con distintas ramas que van desde larga distancia hasta transporte de sustancias alimenticias, de la industria farmacéutica y clearing bancario.

Por eso los básicos pueden variar sustancialmente entre trabajadores del mismo gremio, dependiendo de la rama en la que se desempeñen y los conceptos adicionales que les correspondan según su categoría y función.

Qué beneficios adicionales incluye el acuerdo por rama de actividad

En cuanto al convenio actual, para la rama Caudales, se estableció un adicional equivalente al 20% sobre los valores de viáticos y comida, pagadero en dos cuotas del 10% en septiembre y enero de 2027.

Los trabajadores de Caudales también recibirán un premio por presentismo y puntualidad del mismo monto y alcance que el fijado para las ramas Logística, Transporte de Clearing y Carga Postal.

En el caso de Residuos Patológicos y Residuos Industriales Especiales, se acordó un premio por presentismo con igual alcance que el de Caudales. Se sumó un adicional del 8% del sueldo básico para peones especializados que desempeñen funciones de acompañante de chofer.

Las condiciones de ese adicional las acordarán la cámara del sector y el gremio.

Cuánto cobraban los camioneros hasta agosto y qué cambió

El acuerdo que regía hasta agosto había pactado un incremento del 10,1% distribuido en seis tramos para el período marzo-agosto 2026. Esa suba se aplicó sobre las remuneraciones básicas del CCT N° 40/89.

La distribución fue la siguiente: 2% en marzo, 1,8% en abril, 1,7% en mayo, 1,6% en junio, 1,5% en julio (más incorporación de $27.258 al básico), y 1,5% en agosto. Cada porcentaje se aplicó directamente sobre los salarios básicos del mes anterior.

La homologación de aquel convenio se hizo de forma retroactiva. Los salarios básicos de referencia para agosto quedaron así:

Conductor de Primera Categoría: $1.075.910,44

Conductor de Segunda Categoría: $1.056.737,31

Conductor de Tercera Categoría (Fletes al Instante): $1.037.544,76

Peón de carga y descarga: $982.641,94

Chofer de camión blindado: $1.156.740,23

Esos valores corresponden al sueldo básico de cada categoría. A esos montos hay que sumarles los adicionales previstos en el convenio colectivo, como viáticos, antigüedad, horas extras y otros conceptos remunerativos.

El acuerdo alcanza a choferes de las distintas categorías, peones de carga y descarga, personal de logística y demás trabajadores incluidos en las escalas salariales del convenio.