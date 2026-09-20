El economista habló del presupuesto para el año electoral. "Es más realista que el de 2026" dijo. Y mencionó un punto negativo que es el recorte en gastos

El ex viceministro de Economía, Gabriel Rubinstein, cuestionó las metas fiscales proyectadas en el Presupuesto 2027 y afirmó que la Argentina "tendría que tener cada vez más superávit, no cada vez menos".

Rubinstein, quien fue el segundo bajo la conducción de Sergio Massa en el Palacio de Hacienda, dialogó con la Agencia Noticias Argentinas acerca de la "Ley de leyes" que envió el Ejecutivo al Congreso.

Como primera lectura indicó que es "más realista" que la del actual año en cuanto a los supuestos macroeconómicos de inflación, crecimiento y tipo de cambio.

Advirtió, sin embargo, que las estimaciones se concretarían "en un escenario favorable sin turbulencia cambiaria". "Si la hubiera, las estimaciones cambiarían", precisó. "Se nota cierto optimismo recaudatorio, ligado a cierto optimismo de la actividad económica y a una cierta reversión de la informalidad", agregó.

Los cuestionamientos al Gobierno

El ex funcionario del gobierno de Alberto Fernández indicó como uno de los puntos negativos el recorte en gastos, sobre todo los que están destinados a Discapacidad y los relacionados con la Ley de Financiamiento Universitario.

A su vez, la meta pactada en el rubro fiscal es otro de los temas que resaltan negativamente. "El Presupuesto implica que cada vez el superávit fiscal primario va bajando", argumentó, señalando que se pasó de 1,6% a 1,3% del PIB.

"Uno puede entender que la lógica detrás de esto está en las grandes dificultades que hay en subir la recaudación -especialmente cuando bajan algunos impuestos-, la dificultad de la informalidad, la actividad económica que viene lánguida -sobre todo los sectores que generan más empleo- y la dificultad de seguir bajando el gasto", explicó.

"Hay que ver si se logra el 1,3%. Argentina tendría que tener cada vez más superávit, no cada vez menos, porque la cuenta de intereses cada vez va a ser más alta", concluyó.

Presión tributaria

Entre otras cosas, en el presupuesto 2027, la "Estimación de los recursos tributarios" del Presupuesto 2027 incluye una suba de la presión tributaria superior a la inflación y reconoce una baja de 0,19% del PBI de aportes y contribuciones por la implementación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL). También anticipa una fuerte actualización tributaria que impactará en los precios de los combustibles.

Con respecto a "gastos tributarios", enfatiza el fuerte peso del Monotributo coincidiendo con el FMI, mientras que deja afuera el costo del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI).