Encuesta revela que el 76% de las personas se endeuda para cubrir gastos básicos

El relevamiento indica además que en sectores de clase media o baja, más de la mitad de los encuestados no llega con sus ingresos a fin de mes

El 60% se endeuda para cubrir gastos básicos como comida y salud.

La mayoría de los hogares argentinos agota sus ingresos antes de la quincena.

La situación económica de los hogares argentinos muestra un nuevo nivel de deterioro, con una fuerte reducción del tiempo durante el cual las familias logran sostener sus gastos con los ingresos del mes y un incremento del endeudamiento. Según el Monitor de Opinión Pública (MOP) de Zentrix Consultora, cerca de la mitad de la población llega sin dinero al día 15, mientras que uno de cada cuatro argentinos agota sus recursos antes del décimo día.

El impacto es especialmente marcado entre los sectores de menores ingresos y los jóvenes de entre 18 y 39 años. Esta pérdida de capacidad para afrontar los gastos cotidianos también tiene un efecto directo sobre el nivel de endeudamiento de los hogares y el uso del crédito.

Cuándo se quedan sin ingresos los argentinos

El gráfico que revela a qué fecha del mes llegan los encuestados con sus ingresos

Los resultados del relevamiento muestran hasta qué punto se redujo el margen financiero de las familias. A nivel nacional, el 65% de los habitantes se queda sin ingresos antes del día 20, mientras que el 44,4% no llega al día 15 y el 12,2% agota sus recursos antes del día 5.

La diferencia según el nivel socioeconómico es todavía más pronunciada. Entre las personas de menores recursos, el 87,6% se queda sin dinero antes del día 20, mientras que en la clase alta ese porcentaje baja al 7,3%.

Los jóvenes también aparecen entre los grupos más afectados por esta situación: el 83,3% declara atravesar esta restricción presupuestaria antes del día 20.

En cambio, en el nivel socieconómico, el 39,4% de los encuestados dice llega ra fin de mes y poder ahorrar; mientras que el 53,3% llega a fin de mes.

El impacto sobre el endeudamiento

El gráfico que muestra el porcentaje de personas que se endeudó en los últimos 6 meses

La falta de ingresos suficientes para cubrir los gastos durante todo el mes se refleja también en el recurso al crédito. De acuerdo con el estudio, el 60,2% de los argentinos tomó alguna deuda o crédito durante el último semestre.

Las personas entre los 18 y 39 años, el 67,1% tomó deudas, mientras que el número de quienes tienen entre 40 y 59 años la cifra alcanza el 63,5%.

El porcentaje aumenta al 70,2% en la clase baja y alcanza al 67,1% entre los jóvenes, dos de los segmentos donde también se observa una mayor dificultad para llegar a fin de mes.

El destino del dinero obtenido a través del endeudamiento muestra que, en buena medida, se utiliza para afrontar necesidades esenciales. El 55,6% de quienes se endeudaron destinó esos recursos a alimentos y salud, mientras que otro 20,4% los utilizó para pagar tarifas y servicios básicos.

Apenas el 10,3% toma créditos para cubrir gastos por una "situación imprevista".

Las deudas se toman para cubrir gastos básicos como alimentos o salud

Precios, salarios y percepción de la economía

La evaluación que hacen los argentinos sobre la situación económica continúa siendo mayormente negativa. El 59,4% califica la economía como mala o muy mala, aunque el indicador registra una leve mejora frente a los meses anteriores.

Al mismo tiempo, persiste una fuerte distancia entre la evolución de los precios que percibe la población y las mediciones oficiales. El 65,8% considera que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) difundido por el INDEC no representa la suba real de los precios que enfrenta en su vida cotidiana.

La percepción sobre los ingresos también resulta desfavorable: el 81,2% sostiene que sus salarios pierden frente a la inflación.

El relevamiento correspondiente a agosto también muestra una modificación en el orden de las principales preocupaciones de la población. Por primera vez en varios meses, la corrupción dejó de ocupar el primer lugar y pasó al cuarto puesto.

Los ingresos y la incertidumbre económica son las principales preocupaciones de los argentinos

En los primeros lugares aparecen ahora el colapso de ingresos y salarios (50,1%), la incertidumbre económica (49,8%) y el desempleo (40,9%). La inflación, en tanto, quedó ubicada en el último lugar entre las opciones relevadas.

En este contexto, las expectativas de los argentinos para los próximos doce meses quedan atravesadas por una combinación de incertidumbre, preocupación y esperanza, en un escenario donde la capacidad de los hogares para sostener sus gastos aparece cada vez más condicionada por la evolución de sus ingresos.