El incremento va de septiembre a febrero, por un total del 15,39%, más una suma no remunerativa que arranca en $90.000 y termina en $120.000

El consejo directivo de la Unión Obreros y Empleados Plásticos (UOYEP) y las cámaras de la actividad llegaron a un acuerdo salarial que consiste en un incremento del 15,39 por ciento durante el período comprendido entre septiembre y febrero del año próximo, más un esquema de pago de sumas extraordinarias mes a mes, hasta alcanzar los 120.000 pesos.

Antes de cerrar la mejora que alcanzará al personal bajo el convenio colectivo de trabajo 797/22, la organización gremial que encabeza Alberto Murúa manifestó su preocupación por la dilatación de las negociaciones, que finalmente llegaron a buen puerto.

Sin embargo, desde el sindicato siguen de cerca la evolución productiva del sector. Según datos del INDEC, la industria de productos de caucho y plástico utiliza apenas el 40,2 por ciento de su capacidad instalada, por debajo de la media de la industria manufacturera, que se ubicó en el 58,2 por ciento. Para la UOYEP esto se traduce en cierre de pymes y despidos.

Aumento de sueldo para obreros del plástico: cómo se aplica el incremento

La mejora salarial acordada entre el gremio y los representantes de la Cámara Argentina de la Industria del Plástico (CAIP) establece incrementos escalonados sobre los salarios básicos y sumas fijas no remunerativas que van subiendo mes a mes. Los porcentajes se deben fraccionar de la siguiente manera:

Septiembre, 2,2%

Octubre, 1,8%

Noviembre, 1,7%

Diciembre,1,6%

Enero, 1,5%

Febrero, 5,76%

Si bien la suma da 14,56 por ciento, al ser incrementos acumulativos (mes a mes sobre los haberes básicos), se llega al 15,39 por ciento. Vale señalar que para las categorías de producción y mantenimiento, la escala se expresa en valor hora, mientras que para las categorías administrativas, la escala se expresa en valor mensual.

En cuanto al pago de la suma no remunerativa, quedó de la siguiente forma:

Septiembre, $90.000

Octubre, $90.000

Noviembre, $105.000

Diciembre, $110.000

Enero: $120.000

Así quedará conformado el sueldo de cada categoría

Los salarios de los mensualizados quedaron de esta manera:

Nivel 1: en septiembre, $1.347.948, mientras que en febrero llegará a $1.521.965.

Nivel 2: septiembre, $1.368.575. Febrero: $1.545.255.

Nivel 3: septiembre, $1.445.321. Febrero: $1.631.909 en febrero.

Nivel 4: septiembre, $1.503.667. Febrero: $1.697.787 en febrero.

Nivel 5: septiembre, $1.653.553. Febrero: $1.867.023.

Capataz: septiembre, $1.688.086, Febrero: $1.906.014.

Chofer: septiembre, $1.515.280. Febrero: $1.710.899.

Ayudante de Chofer: septiembre, $1.364.510. Febrero: $1.540.665

Conductor de Autoelevador: septiembre, $1.692.075. Febrero: $1.910.518.

La escala salarial de trabajadores del plástico, de septiembre 2026 a febrero 2027.

Fuentes gremiales destacaron el acuerdo, teniendo en cuenta que las patronales proyectaban una mejora en torno al 11 por ciento para el semestre. De esta forma, en lo que respecta a los ingresos del sector, las partes sentaron bases para que no haya amenazas de medidas de fuerza, aunque estarán atentos a los posibles conflictos que se puedan desatar en forma puntual como viene sucediendo en otros sectores de la industria.