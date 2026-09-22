El poder adquisitivo en el sector privado registrado se recuperó en julio, aunque aún se encuentra por debajo del máximo alcanzado en la gestión Milei

Los salarios aumentaron 2,8% en julio y volvieron a ganarle a la inflación de ese mismo mes, según consignó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

En el desglose por sectores, todos los tipos de salario terminaron por encima del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de julio, que fue del 2,1%.

El sueldo venció a la inflación por cuatro meses al hilo

En términos interanules, el alza fue de 36,2%, por lo que también terminó por encima de la inflación en ese período.

Así, el índice de salarios registró su cuarto mes consecutivo con un alza superior al de la inflación, lo que demuestra que —en términos generales— recuperan poder de compra real.

El acumulado del año tuvo una variación positiva de 21,8%, por lo que también finalizó por encima del IPC en el período enero-julio (19,3%).

Los salarios crece, según el índice del Gobierno: la postura de las consultoras

En este marco, dos consultoras publicaron un análisis sobre la tendencia que marcan los salarios en el sector público y privado.

Diego Piccardo, Economista Jefe en Fundación Libertad y Progreso

"En julio, el salario real del sector privado registrado creció por segundo mes consecutivo. Si bien la recuperación todavía es modesta, lo relevante es que se interrumpió la caída del 3% en términos reales acumulada entre septiembre de 2025 y mayo de 2026. La desaceleración de la inflación favorece esta mejora: al subir los precios más lentamente, los aumentos salariales pueden traducirse en una recuperación del poder adquisitivo.A esto se suma un cambio en la dinámica de los salarios del sector público, que funcionaron como una variable de ajuste durante 2024 y 2025: entre junio y julio acumularon una mejora real del 2,4%, con subas del 1,5% y del 0,8%, respectivamente. Son señales favorables para los ingresos de los hogares, aunque la recuperación todavía es gradual".

Santiago Casas, Economista Jefe de EcoAnalytics

"Los salarios de julio dieron una buena señal. Con una inflación mensual del 2,1%, los trabajadores registrados ganaron 0,4 puntos porcentuales de poder de compra. Si bien se trata de una recuperación muy leve, no es un dato menor en un contexto en el que los indicadores de actividad vienen mostrando debilidad.La mejor performance estuvo en los salarios del sector público, que venían siendo los más rezagados en términos reales. Particularmente, los salarios nacionales aumentaron 3,9% mensual, lo que implicó una mejora de 1,8 puntos porcentuales de poder de compra, mientras que los provinciales subieron 3,2%.No hay que sobreactuar el dato.

La recuperación todavía es marginal y los salarios registrados acumulan una caída real del 2,8% en los últimos doce meses. Dentro de este universo, los salarios privados registraron una caída real del 3,1%, mientras que los públicos retrocedieron 2,1%.La foto cambia cuando se mira 2026. En lo que va del año, los salarios públicos acumulan una mejora real del 1,5%, mientras que los privados registrados todavía muestran una caída del 1,9%. La debilidad de la actividad económica ligada al mercado interno, donde se concentran los sectores más intensivos en empleo, sigue siendo un límite para la recuperación de los ingresos laborales privados".

Paritarias: qué gremios negociaron aumentos de sueldo para octubre 2026

Ya había algunos gremios que tenían su hoja de ruta negociada para el segundo semestre del año. Fue el caso de los textiles, de los empleados de maestranza, y de los estatales de UPCN, entre otros.

Pero como el intervalo de receso veraniego suele interrumpir las paritarias hasta el fin de las vacaciones, las entidades y las principales cámaras empresarias se anticiparon con esquemas de aumentos salariales que contemplan los meses entre septiembre 2026 y febrero 2027.

Gremios fuertes como el de camioneros y el de los trabajadores del plástico son algunos de los que pudieron cerrar paritarias en septiembre para los sueldos que se pagarán en octubre. Los siguientes son algunos de los principales.

Camioneros

La Federación Nacional de Trabajadores Camioneros y Obreros del Transporte Automotor de Cargas, Logística y Servicios firmó una actualización salarial para los trabajadores del Convenio Colectivo de Trabajo (CCT) 40/89, por una suba total de 9,9% que se distribuirá de manera escalonada entre septiembre de 2026 y febrero de 2027

Los aumentos se complementan con sumas fijas cada uno de esos meses, y un bono de 1,2 millones de pesos.

Septiembre 2026 : aumento del 1,8%

: aumento del 1,8% Octubre 2026 : 1,7%

: 1,7% Noviembre 2026 : 1,7%

: 1,7% Diciembre 2026 : 1,6%

: 1,6% Enero 2027 : 1,6% más el bono de 1,2 millones de pesos

: 1,6% más el bono de 1,2 millones de pesos Febrero 2027: 1,5%

El bono por única vez es ya tradicional y se paga prácticamente todos los años en el sector de transporte. Por eso, se efectiviza en enero 2027.

Trabajadores del Plástico

La Unión Obreros y Empleados del Plástico (UOYEP) acordó una suba acumulada del 15,39% entre septiembre de 2026 y febrero de 2027, con aumentos salariales todos los meses y sumas extraordinarias que alcanzarán los $120.000 por mes al final del período.

Septiembre 2026 : incremento del 2,2% más una suma no remunerativa de $90.000.

: incremento del 2,2% más una suma no remunerativa de $90.000. Octubre 2026: aumento del 1,8% más suma fija no remunerativa de $90.000.

aumento del 1,8% más suma fija no remunerativa de $90.000. Noviembre 2026 : aumento del 1,7% y suma no remunerativa de $105.000.

: aumento del 1,7% y suma no remunerativa de $105.000. Diciembre 2026 : incremento del 1,6% más suma fija de $110.000

: incremento del 1,6% más suma fija de $110.000 Enero 2027 : aumento del 1,5% más suma no remunerativa de $120.000.

: aumento del 1,5% más suma no remunerativa de $120.000. Febrero 2027: incremento del 5,76%.

La escala salarial completa hasta el año próximo figura ya en la web de UOYEP.

Viajantes de Comercio

La Federación Única de Viajantes de la República Argentina (FUVA) y la Asociación Viajantes Vendedores de la Argentina (AVVA) acordaron con las cámaras del sector una actualización mensual de las escalas salariales para el período septiembre 2026 y agosto 2027 inclusive.

Los convencionados por el CCT 308/75, verán alzas tanto en la garantía mínima salarial como en la suma fija de todos los meses. Asimismo, se establecieron pautas para la cobertura de viáticos, aportes a la obra social de la actividad y la reestructuración del seguro de vida y sepelio.

Los pisos salariales de la actividad serán los siguientes:

Septiembre 2026 : $966.189,95.

: $966.189,95. Octubre 2026 : $981.648,98.

: $981.648,98. Noviembre 2026 : $997.355,37.

: $997.355,37. Diciembre 2026 : $1.013.313,05.

: $1.013.313,05. Enero 2027 : $1.029.526,06

: $1.029.526,06 Febrero 2027 : $1.045.998,48.

: $1.045.998,48. Marzo 2027: $1.062.734,46.

A los básicos se le agrega la suma fija mensual, que también aumentará, las comisiones, viáticos y distintos plus. La paritaria incluye una cláusula de revisión en marzo 2027.

Encargados de edificios

La Federación Argentina de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal (FATERYH) y las entidades que representan a los propietarios de unidades funcionales en edificios, cerraron a principio de mes un acuerdo trimestral para el personal comprendido en el Convenio Colectivo de Trabajo 589/10.

El mismo incluyó aumentos y una suma fija en los sueldos de agosto, que ya se pagaron durante el corriente. Para septiembre se previó una nueva suma no remunerativa de $25.000 pesos.

Asimismo, el acta firmada indicó que "considerando el compromiso asumido en la anterior reunión paritaria (...), la actual situación económica general y el costo de vida, estiman conveniente establecer una modificación salarial para las remuneraciones que se devenguen por el período que va desde septiembre de 2026 a febrero de 2027 inclusive." Es decir, se establecieron nuevas escalas salariales hasta el primer bimestre del año que viene.

Las partes se comprometieron a volver a reunirse durante diciembre de 2026 para analizar la evolución de las variables económicas y definir una eventual recomposición salarial para los meses siguientes.