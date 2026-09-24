FIEL advierte que la recesión fabril se profundiza y el deterioro no encuentra un piso

El mes de agosto marcó una nueva caída, del 4,2% interanual, y del 0,9% contra julio último. Un parate con pocos sectores que se salvan

El crecimiento en energía y alimentos no logra compensar el deterioro estructural del sector fabril.

La crisis afecta a la metalmecánica, automotriz y construcción, sin encontrar aún un piso claro.

Después de mostrar números muy negativos en julio, los registros de agosto parecen marcar un nuevo tropezón para la industria.

El sector fabril continúa sin encontrar un piso y muestra señales cada vez más claras de deterioro.

El Índice de Producción Industrial (IPI) que elabora FIEL registró en agosto una caída interanual del 4,2%, el peor resultado desde febrero, y acumuló un retroceso del 1,2% en los primeros ocho meses del año.

Más preocupante aún es la dinámica reciente: en la medición desestacionalizada, la actividad cayó 0,9% respecto de julio y encadenó tres meses consecutivos de bajas, una señal inequívoca de que el deterioro no es coyuntural sino que responde a una dinámica estructural más profunda.

El dato refuerza un diagnóstico que ya había comenzado a aparecer en otros indicadores: la economía mantiene un comportamiento bien diferenciado, donde algunos sectores vinculados a la energía y a los alimentos logran sostener el crecimiento mientras buena parte de la industria manufacturera continúa en franca contracción.

Los sectores que más preocupan

El informe de FIEL identifica a la metalmecánica como la actividad con el mayor retroceso durante agosto, golpeada por la menor producción de maquinaria agrícola, autopartes y bienes durables para el hogar.

Detrás aparece la industria automotriz, que ya suma 14 meses consecutivos de caída, en un contexto de debilidad del mercado interno y menor dinamismo exportador.

También sobresale el quebranto de los minerales no metálicos, un sector muy ligado a la construcción, donde la caída en las ventas de insumos se combina con un marcado pesimismo empresario sobre los próximos meses.

Panorama en rojo

En el acumulado del año, el panorama es todavía más elocuente:

Automotor: -17,4%

Minerales no metálicos: -6,1%

Cigarrillos: -5,2%

Metalmecánica: -3,3%

Los únicos motores

Del otro lado aparecen apenas tres ramas con números positivos.

La refinación de petróleo lidera el ranking, con un crecimiento del 9,1%, alcanzando niveles de producción cercanos a los récords de 2007 y 2008.

También muestran mejoras las industrias metálicas básicas (+5,6%) y alimentos y bebidas (+2,8%).

Sin embargo, los técnicos de FIEL advierten que esos sectores ya no alcanzan para compensar el deterioro del resto del entramado fabril.

De hecho, incluso los rubros que venían amortiguando la caída mostraron en agosto un avance más moderado que en meses anteriores.

Una recuperación que se interrumpió

Quizás el dato más relevante del informe no sea el número de agosto sino la tendencia.

Según la consultora, una histórica en el monitoreo de la producción en las fábricas, la recuperación industrial que había comenzado en noviembre de 2025 se interrumpió en abril de este año.

Desde entonces, la actividad viene descendiendo a un ritmo que supera al observado en la mitad de los episodios recesivos registrados por la industria argentina desde 1980, lo que ubica este deterioro entre los más severos de las últimas cuatro décadas.

Ese diagnóstico coincide con otros indicadores recientes de la economía real. El consumo privado continúa mostrando debilidad y la construcción perdió impulso, pese a que la inflación logró perforar el 2% mensual y el Gobierno mantiene como prioridad la estabilidad cambiaria.