La economía cayó casi 3% mensual, con una fuerte baja de la industria y el comercio

El dato de julio siembra dudas sobre la recuperación económica. En la comparación interanual, la baja fue del 1,4%. Cómo le fue al resto de los sectores

La industria continuó su retroceso en agosto (-4,2% i.a.), según FIEL. Solo petróleo y alimentos tuvieron crecimiento, pero no logran compensar el deterioro general.

Sectores como comercio e industria mostraron fuertes bajas, impactando el EMAE. Pesca y minería destacaron con alzas, pero sin compensar la caída general.

La economía argentina cayó en julio, según INDEC, registrando un descenso del 1,4% interanual y 2,9% mensual desestacionalizado.

La economía volvió a caer en julio, según informó este jueves el INDEC. El estimador mensual de actividad económica (EMAE) registró una caída de 1,4% en la comparación interanual (i.a.) y de 2,9% respecto a junio en la medición desestacionalizada (s.e.).

De esta manera, en el acumulado de los primeros siete meses del año el indicador presenta una mejora del 1,7% frente al mismo período del 2025, lo que representa también una desaceleración con respecto al 2,2% que acumulaba en junio.

Los sectores que más crecieron en julio

Según informó el INDEC, con relación a igual mes de 2025, siete de los quince sectores de actividad que conforman el EMAEregistraron subas en julio. "Se destacaron Pesca (424,5% i.a.) y Explotación de minas y canteras (8,4% i.a.). Estas actividades fueron a su vez las de mayor incidencia positiva en la variación interanual del EMAE, seguidas por Agricultura, ganadería, caza y silvicultura (0,7% i.a.). La suma de estos sectores aportó 1,0 punto porcentual (p.p.) a la variación interanual del EMAE", destacó.

Y agregó: "Por su parte, ocho sectores de actividad registraron caídas en la comparación interanual, entre los que sedestaca Comercio mayorista, minorista y reparaciones (-5,1% i.a.). Este sector, junto con Industria manufacturera (-4,6% i.a.), le restaron 1,3 p.p. a la variación interanual del EMAE.

La caída de la industria y del comercio presentan dos de los datos más alarmantes del EMAE, ya que se trata de dos sectores que no logran recuperar, impactando directamente en el empleo.

De hecho, algunos indicadores privados dan cuenta de que estos sectores no se recuperaron en los meses siguientes a la medición del EMAE.

FIEL advierte que la industria sigue en baja

Después de mostrar números muy negativos en julio, los registros de agosto parecen marcar un nuevo tropezón para la industria. El sector fabril continúa sin encontrar un piso y muestra señales cada vez más claras de deterioro.

El Índice de Producción Industrial (IPI) que elabora FIEL registró en agosto una caída interanual del 4,2%, el peor resultado desde febrero, y acumuló un retroceso del 1,2% en los primeros ocho meses del año.

Más preocupante aún es la dinámica reciente: en la medición desestacionalizada, la actividad cayó 0,9% respecto de julio y encadenó tres meses consecutivos de bajas, una señal inequívoca de que el deterioro no es coyuntural sino que responde a una dinámica estructural más profunda.

El dato refuerza un diagnóstico que ya había comenzado a aparecer en otros indicadores: la economía mantiene un comportamiento bien diferenciado, donde algunos sectores vinculados a la energía y a los alimentos logran sostener el crecimiento mientras buena parte de la industria manufacturera continúa en franca contracción.

El informe de FIEL identifica a la metalmecánica como la actividad con el mayor retroceso durante agosto, golpeada por la menor producción de maquinaria agrícola, autopartes y bienes durables para el hogar.

Detrás aparece la industria automotriz, que ya suma 14 meses consecutivos de caída, en un contexto de debilidad del mercado interno y menor dinamismo exportador.

También sobresale el quebranto de los minerales no metálicos, un sector muy ligado a la construcción, donde la caída en las ventas de insumos se combina con un marcado pesimismo empresario sobre los próximos meses.

En el acumulado del año, el panorama es todavía más elocuente:

Automotor: -17,4%

Minerales no metálicos: -6,1%

Cigarrillos: -5,2%

Metalmecánica: -3,3%

Los únicos motores

Del otro lado aparecen apenas tres ramas con números positivos.

La refinación de petróleo lidera el ranking, con un crecimiento del 9,1%, alcanzando niveles de producción cercanos a los récords de 2007 y 2008.

También muestran mejoras las industrias metálicas básicas (+5,6%) y alimentos y bebidas (+2,8%).

Sin embargo, los técnicos de FIEL advierten que esos sectores ya no alcanzan para compensar el deterioro del resto del entramado fabril.

De hecho, incluso los rubros que venían amortiguando la caída mostraron en agosto un avance más moderado que en meses anteriores.